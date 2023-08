„Fühlt sich an wie im Stall“: 30 Balkone in Frankfurt-Niederrad „von heute auf morgen“ verbarrikadiert

Von: Sabine Schramek

Sanierungen der Nassauischen Heimstätten beeinträchtigen Mieter in der Miersch-Straße in Frankfurt-Niederrad massiv. Seit April sind ihre Balkone verbarrikadiert.

Frankfurt - Frischluft im Wohnzimmer? Geht nicht mehr. Genug Tageslicht zum Lesen? Geht ebenfalls nicht mehr. Auf den Balkon gehen? Schon gar nicht. Wenn es brennt, bleibt das Treppenhaus zur Flucht. Seit April leiden Mieter in der Adolf-Miersch-Straße in Frankfurt-Niederrad unter den Baumaßnahmen der Nassauischen Heimstätten. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Auf den ersten Blick wirken die fünfstöckigen Siedlungsgebäude aus dem Jahr 1959 in der Adolf-Miersch-Straße 20-24 und 26-32 ansprechend. Orangene Fassaden, Blick ins Grüne und Balkons. Der Unterschied zwischen beiden Bauten ist, dass die Balkons der 30 Parteien in den Häusern 20-24 ohne Blumen und Stühle sind.

Frankfurt-Niederrad: 30 Parteien in Miersch-Straße betroffen

„Von heute auf morgen sollten wir die Balkons räumen. Dann kamen Handwerker, haben wortlos in wenigen Minuten außen an die Balkontüren vom Boden bis zur Klinke dicke Sperrholzplatten angeschraubt, die Griffe ausgetauscht und uns keine Schlüssel gegeben. Seitdem ist es heiß, dunkel und stickig bei uns. Ohne Lampe geht nichts mehr. Das fühlt sich an wie im Stall und wenn es draußen heiß ist, haben wir auch noch weit über 30 Grad Hitze hier drin“, klagt eine Mieterin, die aus Sorge vor Repressalien anonym bleiben möchte.

Die fünfstöckigen Siedlungsgebäude in der Adolf-Miersch-Straße 20-24 und 26-32 in Niederrad stammen aus dem Jahr 1959. © schramek

„Wir könnten nicht mal um Hilfe rufen, wenn es brennt“, klagt sie vor einem Ventilator, den sie geschenkt bekommen hat, damit sie ohne Schweißausbrüche fernsehen kann. Selbst jetzt, wo das Wetter seit Tagen schlecht ist, ist das Zimmer 23 Grad Celsius warm. Es gibt zwar noch eine Fensterscheibe, aber die wurde von Anfang an ohne Kipp- und Öffnungsvorrichtung eingebaut. „Dafür gab es ja die Balkontüre“, so die Frau, die rund ums Jahr so gern draußen sitzt und dem Vogelzwitschern lauscht.

Sanierung in Frankfurt-Niederrad lässt auf sich warten

Bereits am 21. Juli 2021 gab es Besichtigungen der Bauleitung in den Wohnungen und Balkons, weil sie modernisiert werden sollen. „Da hieß es anschließend vom Hausmeister, dass alles in Ordnung ist“, erinnern sich mehrere Bewohner. Am 8. Februar 2022 waren Statiker im Keller der Gebäude. Ein Brief datiert - vom 11. April 2023, der am 13. April im Briefkasten lag - forderte die Mieter auf, „wegen bauphysikalischer Untersuchungen“ am 14. April um 8 Uhr den Balkon leergeräumt zu haben. „Die Balkone lassen wir schnellstmöglich erneuern.“ Eine Mietgutschrift wurde zugesagt.

Verwunderung und Gerüchte machten sich breit. Es wurde gemunkelt, dass an einem Balkon etwas nicht in Ordnung sei. „Drei Häuser, 30 Wohnungen und alle Balkons sind verriegelt für einen Balkon, an dem etwas nicht stimmt. Das ist nicht nachvollziehbar“, klagen die Mieter. „Es ging so schnell, wir konnten gar nicht reagieren und Fragen stellen“, sagen sie.

Mieter erhalten Mietgutschrift

Am 4. Mai erhielten sie die Nachricht, dass sie eine Mietgutschrift in Höhe von fünf Prozent der Bruttomiete erhalten und „als kleine Entschädigung“ einen DM-Gutschein in Höhe von 25 Euro. Erst nach Intervention der Mietergewerkschaft, der 50 Prozent der Bewohner der Adolf-Miersch-Siedlung angehören, wurde die Mietminderung auf zehn Prozent erhöht. Von Juli bis September. Auch der Vorsitzende Daniel Katzenmaier ist fassungslos über das Prozedere der NH. „Man hätte die Türen, die sich nach innen öffnen, auch auf Kipp stellen können. Verriegeln geht gar nicht und die Balkons werden das ganze Jahr genutzt. Nichts ist seither passiert“, stellt er fest. Nur eine vage Ankündigung, dass voraussichtlich im November mit der Erneuerung der Balkone begonnen wird.

Auf Anfrage, was genau der Anlass der Verschließung war, warum die Balkontüren nicht nur verschlossen, sondern auch hälftig mit dicken Bretten verschraubt wurden, antwortet die NH nicht konkret. Sie beruft sich auch hier auf „bauphysikalische Untersuchungen“, die es zwingend erforderlich machten, die Balkone sofort zu sperren und verweist auf die Mietminderung.

Unverständnis der Bewohner in Frankfurt-Niederrad bleibt

Die Bewohner finden den Zustand „unerträglich vor allem für Senioren, die kaum atmen und nicht so oft rausgehen können“. Und sie haben Sorge. „Was ist, wenn es brennt?“, fragen sie. Die Feuerwehr könnte niemanden von den Balkonen in den fünfstöckigen Häusern retten, obwohl Balkone häufig als zweiter Rettungsweg Verwendung fänden. Die Mieter sind genervt und glauben nicht daran, dass die Gefahr aller Balkone der drei Häuser so groß ist.

„In der Häuserreihe gegenüber ist nichts. Und die Bauleitung war vor über zwei Jahren hier. Wenn etwas so gefährlich wäre, wie behauptet, hätte man uns damals schon einsperren müssen.“ (Sabine Schramek)