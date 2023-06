Frühwarnsystem für Straßenschäden in Frankfurt

Mobilität

Die Stadt Frankfurt erstellt ein Computermodell von Straßen, um frühzeitig vor teuren Schäden zu warnen. Es gibt noch weitere Anwendungen für „digitalen Zwillinge“.

In welchem Zustand sind die Frankfurter Straßen? Wo stehen Ampeln, Fahrradbügel, Verkehrsschilder? Wo sind Bushaltestellen und Stromverteilerkästen? Das weiß die Stadt immer dann ganz genau, wenn sie eine Planung erstellt, weil etwa ein Radweg breiter oder eine Bushaltestelle barrierefrei werden soll.

Die Schlaglöcher wiederum halten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 2001 in der Straßenerhaltungssoftware „Systra/K“ fest, die mittlerweile aber in die Jahre gekommen ist. Das Stadtvermessungsamt hat ein Geoportal aufgelegt, wo sich alle Häuser und Parks finden lassen. Außerdem zeigt das Geoportal das Baumkataster an, mit den Standorten, dem Alter und der Art der Bäume.

Digitaler Zwilling

Den genauen Zustand aller Frankfurter Straßen, immerhin gut 1450 Kilometer, kennt die Stadt aber nicht. Um den gesamten Straßenraum – inklusive Parkplätze, Gehwege, Laternen – zu erfassen, will die Stadt nun ein Computermodell erstellen lassen. Die Fördermittel des Landes für das Projekt „Straßen für alle“ liegt bei 670 000 Euro. Das Geld reicht für zwei Jahre, zwei Mitarbeiterstellen sowie die Anschaffung der Software und die Lizenzen.

Von dem Fördergeld kann die Stadt nicht das gesamte Frankfurter Straßennetz digitalisieren. Die „digitalen Zwillinge“ sind in zwei „Pilotbereichen“ vorgesehen. Sie liegen im Nordend (14 Kilometer Straßenlänge) und in Hausen und Praunheim (elf Kilometer).

Diese Gebiete seien ausgewählt worden, weil sie die enge Innenstadtbebauung und eine eher ländliche Struktur repräsentierten, sagte Michaela Kraft, Leiterin des Straßenbauamts, im Verkehrsausschuss.

Wind und Sturm berechnen

Der Deutsche Städtetag hat bereits im Mai über die Anwendungsgebiete von „digitalen Zwillingen“ informiert. In Hannover wurden mit künstlicher Intelligenz der Bestand der Bäume, die Verschattung und die solare Einstrahlung berechnet. Stuttgart hat die Luftschadstoffbelastung in der Stadt modelliert.

Hamburg hat eine Stadtkarte mit Daten etwa zu Haushalten mit Kindern sowie Krankenhäusern und ÖPNV-Stationen verknüpft. Bremen ließ Wind und Sturm in exponierten Quartieren berechnen.

Weitere Anwendungsgebiete sind laut Städtetag der Schattenwurf von Hochhäusern und Gebäuden, die Sichtachsen bei Neubauten oder das Mikroklima. Wird der „digitale Zwilling“ mit Echtzeitdaten gefüttert, kann er auch vor drohenden Gefahren warnen – Hochwasser, Stürme, Hitzeinseln.

In Frankfurt ist das Projekt „Straßen für alle“ ebenfalls als Frühwarnsystem geplant: gegen teure Straßenschäden. Das Projekt läuft bis Mai 2025. Aktuell bereitet die Stadt den Angaben zufolge die Ausschreibung der Software vor und gibt die Befahrung der Pilotbereiche in Auftrag. Die University of Applied Sciences in Frankfurt begleitet das Projekt.