Fröhliche Frankfurter Festspiele

Von: Thomas Stillbauer

Siegerehrung für Römerberg-Profi Dieter Schreuer (Mitte): Beste Grüne Soße 2023. Links Maja Wolff, rechts Torsten Müller. © Grüne Soße Festival GmbH

Das Grüne-Soße-Spektakel auf dem Roßmarkt ist beendet. Ob es 2024 eine Neuauflage gibt, hängt auch davon, welche Signale von der Stadt kommen.

Strahlende Sieger waren am Ende die „Römerberg-Profis“. Der Catering-Service holte bei der Abschlussgala auf dem Roßmarkt den Preis für die beste Grüne Soße der Stadt 2023 und ließ in der Gunst des Publikums die starke Konkurrenz hinter sich: Einhorn, Gerbermühle, Solzer und Friedberger Warte. Die Auszeichnung für die beste Fleischwurst errang die Metzgerei Kai Waibel, den Top-Handkäs des Jahres macht laut Tasting-Votum der Caterer Tischzeit.

Drei Wochen Grüne-Soße-Festspiele – zack, schon wieder vorbei. „Es hat alles so gut geklappt“, sagt Maja Wolff, Chefin des Ganzen im Verbund mit Torsten Müller. „Wir sind total dankbar, dass wir diese schöne, friedliche Atmosphäre hatten. Es war wie eine Oase in der Stadt.“

Publikumszahlen insgesamt kann Wolff nur schätzen: etwas mehr als im Vorjahr. Abende mit Bands wie Gastone oder Revolte Tanzbein seien „rappelvoll“ gewesen mit rund 1500 Menschen, auch Opernabende und Improvisationstheater hätten die Erwartungen unterm Riesenschirm übertroffen.

Hinzu kam ein Sommerwetter, das aus Klimakrisensicht problematisch, aus Veranstaltungssicht hingegen perfekt war. Nur am letzten Abend, zum großen Finale der Kräutersoßengourmets, schüttete es vier Stunden lang. Der Stimmung konnte es trotzdem keinen Abbruch tun.

An diesem Dienstag wird der Schirm auf dem Roßmarkt abgebaut. „Mittwoch ist alles weg“, sagt Wolff, die selbst dafür sorgt, dass auch die beeindruckende, in Regenbogenfarben blühende Klimawand an ihren neuen Einsatzort kommt. Die Kurve aus Europaletten, mit Kräutern bepflanzt als Bühnenhintergrund, wird im Riedbad gebraucht. Da ist am Freitag Eröffnung des neuen Freibads, und solange parallel zum Badebetrieb noch Bauarbeiten laufen, dient die Klimawand als Sichtschutz. „Eine wunderbare Lösung“, sagt Wolff, „und die Pflanzen werden weiterversorgt.“

Und wie wird das Team weiterversorgt? Mit viel Schlaf. „Wir sind so müde. Jede Nacht um 2 Uhr ins Bett, um 6 wieder raus“, sagt die Organisatorin. „Das haben wir nur gepackt, weil wir eine grandiose Crew haben – so coole junge Leute, die alle voll durchgehalten haben.“

Bleibt die Frage, was 2024 kommt. Zurück zur Veranstaltung im großen Zelt, wie sie vor Corona das Publikum in Scharen anzog? „Darüber müssen wir nachdenken“, sagt Wolff. Das offene Konzept sei gut angekommen, und die Frage sei, ob der Kartenverkauf fürs Zelt je wieder so laufe wie vor 2020. Nicht nur Corona, auch der russische Krieg und die Inflation hätten das Ausgehverhalten beeinflusst, zudem sei das Publikum beim Grüne-Soße-Spektakel jetzt etwas jünger als vormals im Zelt.

Wenn es nach der Festivalplanung geht, braucht es vor allem eins – den Wunsch der Stadt: Macht es nächstes Jahr wieder, verbunden mit einer Förderzusage. „Wir haben immer eine Idee fürs Festival gehabt, in allen Corona-Jahren, und es hat funktioniert“, sagt Wolff. Die Betreiberinnen und Betreiber der Essensstände rund um die Bühnen seien Feuer und Flamme, 2024 wiederzukommen. „Die fragen, was können wir dafür tun?“