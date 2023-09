Fritz-Remod-Theater in Frankfurt: Neues Komödienduo

Teilen

Alexander Helmer (l.) und Stefan Schneider sehen die Komödien-Zukunft positiv. Enrico Sauda © enrico sauda

Nach dem Tod von Intendant Claus Helmer übernehmen sein Sohn Alexander und Schauspieler Stefan Schneider die Leitung im Fritz-Remond-Theater

Die Show muss weitergehen. Das wollte Claus Helmer, der langjährige Intendant des Fritz-Remond-Theaters am Zoo und der Komödie, der vor kurzem gestorben ist. Und so ist es auch geschehen. Am vergangenen Donnerstag war in der Komödie die Premiere des Stücks „Love Jogging“ unter der Regie von Steffen Wilhelm. Auf der Bühne stand ein „alter Bekannter“: Stefan Schneider. Stammgästen der beiden Theaterhäuser dürfte er bekannt sein. Schneider stand schon bei etlichen Produktionen auf einer der beiden Helmer-Bühnen.

Nun schlüpft er in eine komplett andere Rolle. Der Mann, Jahrgang 1963, übernimmt ab dieser Spielzeit die künstlerische Leitung der Komödie. In die Planung für die Saison – die Helmer noch bis in die letzten Tage mit vorangetrieben hatte – sei er schon seit Sommer involviert. Nun werde er die zweite Hälfte der Spielzeit maßgeblich gestalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Geplant war es anders. Schneider sollte diesen Job erst im kommenden Jahr übernehmen. „Professor Helmer hat mich in sein Büro geholt und es mir gesagt“, erinnert sich Schneider. „Ich bin fast vom Stuhl gefallen, denn damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.“ Nun wird er von Berlin in die Mainmetropole ziehen.

„Wir sind gerade dabei, uns noch zu sortieren“, sagt Schneider zum künftigen Programm. „Aber wir haben schon etwas im Auge. Es bleibt eine Komödie, denn was draußen steht, soll es auch drinnen geben.“ Er sehe der Zukunft „relativ positiv“ entgegen. „Denn selbst bei klassischen Boulevardstücken hatten wir viel junges Publikum, das sich amüsiert hat“, sagt Schneider, der auch aus Serien wie „Schwarzwaldklinik“, „Ravioli“ und „Manni, der Libero“ bekannt sein dürfte. „Wir wollen versuchen, verstärkt auf moderne Stücke zu setzen, wobei auch immer mal wieder ein Klassiker dabei sein wird – die gehören zur Komödie“, blickt Schneider in die Zukunft. Doch sei auch klar: Er wolle auf die Bühne. „Wenigstens einmal im Jahr möchte ich spielen oder inszenieren. Aber wir müssen sehen.“ Die Situation sei noch sehr frisch.

„Wir kennen uns schon jahrelang und ich habe das mit meinem Vater auch schon alles durchgesprochen“, sagt Alexander Helmer zu dieser Entscheidung. „Er ist seit Jahren unser Stammschauspieler und auch seine Inszenierungen waren sehr schön. Die Harmonie stimmt.“

Die erste Premiere im kommenden Jahr, geplant für den 8. Februar, bringt das letzte Stück auf die Bühne, das Helmer für die Komödie ausgesucht hatte: „Der muss es sein“ – eine Komödie von James Sherman über die klassische Frage: Wie erkläre ich meinen Eltern, dass der potenzielle Schwiegersohn nicht den kulturellen Erwartungen entspricht. Für die letzten beiden Stücke der Saison laufen die Verhandlungen bereits auf Hochtouren. „Details werden zu gegebener Zeit folgen“, heißt es. Das Team der Komödie stehe hinter dem Doppel Alexander Helmer und Stefan Schneider und blicke – gemäß dem zeitlosen Theateremblem – mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Spielzeit, schließt die Mitteilung.