Fridays: „Hessen ist Nachzügler“

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

„Fridays“-Aktivistin Hannah Ferber überreicht die Hessen-Forderungen an (v.r.) Gernot Grumbach (SPD), Laura Schulz (FWG), Kai-Uwe Hemmerich (CDU), Angela Dorn (Grüne) und Elisabeth Kula (Linke). Rolf Oeser © Rolf Oeser

Zur Landtagswahl fordern die „Fridays for Future“ spürbare Reformen beim Klimaschutz und beim Wahlalter. Zwei Termine für Demonstrationen rücken näher.

Bus- und Bahnfahrten gratis, mindestens zehn Prozent des Landeshaushalts für den Klimaschutz, der für Kommunen zur Pflichtaufgabe werden muss: Das sind Kernforderungen der Klimabewegung „Fridays for Future“ (FFF) zur hessischen Landtagswahl, die sie am Freitag an Abgesandte der Parteien überreichten. Mit einer Demonstration in Wiesbaden unter hessenweiter Beteiligung am 6. Oktober, zwei Tage vor der Wahl, wollen sie ihre Forderungen untermauern.

Darüber hinaus setzten sich Sprecherinnen und Sprecher der hessischen FFF bei einer Pressekonferenz dafür ein, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. „Wir haben keine gute Lobby, unsere Stimmen haben wenig Gewicht“, sagte Alena Hochstadt stellvertretend für viele unter 18-Jährige. Dabei sei es ihre Zukunft, um die es gehe. Andere Länder hätten das Wahlalter bereits heruntergesetzt: „Hessen ist Nachzügler.“ Keine politische Partei in Hessen lasse genug Engagement erkennen, um die Klimaziele zu erreichen, kritisierten die FFF: etwa maximal 1,5 Grad Erderwärmung oder null klimaschädliche Emissionen durch Umbau der Energieversorgung auf erneuerbare Quellen bis 2035. Die schwarz-grüne hessische Landesregierung habe es nicht geschafft, eine Antwort auf die Klimakrise zu finden. Spätestens bis zum Ende der kommenden Legislaturperiode müssten alle staatlichen Gebäude Hessens mit Photovoltaik ausgerüstet sein, verlangte „Fridays“-Sprecher Dennis Bernhardt.

Investitionen in den Klimaschutz seien Investitionen in die Menschen, sagte seine Kollegin Hannah Ferber. Sie forderte den Ausbau des Personennahverkehrs. Die Phase des Neun-Euro-Tickets habe gezeigt, dass Züge völlig überfüllt gewesen seien. „Ganz viele haben gesagt: Was ist denn hier los?“. Die Kapazitäten müssten erhöht werden, und: „Es kann nicht sein, dass aus manchen Dörfern nur zweimal am Tag ein Bus rausfährt“.

Nach dem Willen der FFF müssten alle Autobahnneu- und -ausbauprojekte sofort gestoppt werden, es dürfe keine zusätzliche Bodenversiegelung geben, und Mobilität gehöre grundlegend umgestaltet: weg vom Auto.

„Schluss mit Gebabbel!“

Die Forderungen hat die hessische „FFF“-Bewegung in einjährigen Beratungen gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der „Scientists for Future“ erarbeitet. Daran beteiligt war Sven Linow, Professor für Wärmelehre und Umwelttechnik an der Hochschule Darmstadt. „Wir haben gecheckt, ob die Forderungen zum Klimaschutz beitragen“, sagte er. Ergebnis aus seiner Sicht: eindeutig ja. „Wir müssen handeln, schnell, massiv, dringend“, sagte Linow. Er unterstützte auch die Forderung, das umstrittene Versammlungsrecht zu entschärfen. „Die Perspektive für junge Menschen ist zentral – es ist wichtig, dass wir ihnen zuhören und ihre Stimme nicht kriminalisieren. Das wäre eine weitere Form der Gewalt.“

Es gehe nicht um einen Generationenkonflikt, sagte Bernhardt. Auch nicht darum, Protestformen gegeneinander auszuspielen, etwa jene der „Letzten Generation“ und anderer Gruppen. „Am Ende haben wir alle dasselbe Ziel“, sagte Ferber. „Darum unser Motto: Schluss mit Gebabbel“, sagte Alena Hochstadt.

Ihre Forderungen überreichte FFF anschließend den Vertreterinnen und Vertretern politischer Parteien und diskutierten mit ihnen über Klimaziele. Vor Ort waren Grüne, SPD, CDU, Linke und Freie Wähler; die FDP sei trotz Einladung ferngeblieben, berichtete „Fridays for Future“.

Schon am 15. September ist globaler Klimastreik, unter anderem mit einer Demonstration in Frankfurt, Beginn um 15 Uhr an der Alten Oper. Zuvor lädt das Senckenberg-Museum zum Workshop „Klimapuzzle“ ab 9 Uhr ein.

Am 6. Oktober beginnt die hessenweite Klimagerechtigkeitsdemonstration um 16 Uhr am Wiesbadener Hauptbahnhof.