Fridays for Future in Frankfurt: Klimaaktivisten besetzen Parkhaus

Von: Maibrit Schültken

Teilen

Fridays for Future starten am Freitag (7. Juli) einen weiteren Klimaprotest. Sie haben ein Parkhaus in Sachsenhausen besetzt. © mufkinnphotos/Imago

In Frankfurt haben die Klimaaktivisten von Fridays for Future eine weitere Protestaktion gestartet. Am Freitagnachmittag (7. Juli) besetzen sie ein Parkhaus.

Frankfurt - Ein Klimaprotest von Fridays for Future sorgte am Freitag (7. Juli) wieder für Aufsehen in Frankfurt. Im Rahmen einer Demonstration in der Innenstadt haben die Klimaaktivisten am Nachmittag ein Parkhaus in Sachsenhausen eingenommen. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, befinden sich etwa 40 Gruppenmitglieder vor und in dem Gebäude.

Parkhaus in Frankfurt eingenommen: Fridays for Future fordern Grünflächen

In der Innenstadt von Frankfurt würden Autos den sowieso schon begrenzten Platz rauben, so die Aktivisten. Mit ihrer Protestaktion wollen sie eine Umverteilung des Platzes in der Stadt erwirken. „Statt Parkwüsten muss jetzt Räume für Sozialwohnungen und Grünflächen her“, fordern sie.

Die Besetzung solle über das Wochenende andauern. In dieser Zeit will Fridays for Future vielfältige Programmpunkte wie Workshops oder ein offenes Großstreikplanungstreffen veranstalten. (dpa/Maibrit Schültken)

Fridays for Future sind auch unzufrieden mit der Politik von Kanzler Scholz. Das neue Heizungsgesetz sei „Führungsversagen“.