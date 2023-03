Frauenträger in Frankfurt fordern mehr Geld von der Stadt

Von: Steven Micksch

Auch der Verein zur beruflichen Förderung von Frauen ist auf Fördermittel angewiesen. © Monika Müller

Der Zusammenschluss von fünf Frankfurter Frauenvereinen IFF berichtet im Sozialausschuss über die aktuelle schwierige Lage. Eine Kürzung der Fördermittel wäre eine Katastrophe.

Die Initiative Frankfurter Frauenträger (IFF) hat in den jüngsten Sitzungen des Frauen- sowie des Sozialausschusses nicht nur ihre Arbeit vorgestellt, sondern auch explizite Forderungen an die Stadtpolitik gestellt. Die finanzielle Lage sei prekär, das Aufrechterhalten der Angebote deutlich gefährdet.

Die IFF ist ein Zusammenschluss der fünf Träger Berami, FaPrik, Infrau, Jumpp und des Vereins zur beruflichen Förderung von Frauen (VbFF). Alle setzen sich dafür ein, die Bildungschancen von Frauen und Mädchen zu erhöhen und ihnen bei der Jobsuche zu helfen. „Wir decken alles ab, was Frauen und Mädchen bewegt“, sagte Kerstin Einecke, die Geschäftsführerin des VbFF. Die fünf Vereine hatten sich im Frühjahr 2021 zusammengeschlossen, um als Frauenbildungsträger sichtbarer zu werden, aber auch um Angebote zu verzahnen, Dopplungen zu vermeiden und Synergien zu nutzen. Es sei eine gemeinschaftliche Struktur ohne Konkurrenzdenken.

Der Trägerverbund biete auch der Stadt einen großen Mehrwert. Er habe Zugang zu Zielgruppen – häufig Migrantinnen –, die die Stadt kaum erreiche. Man mache Qualifizierungsangebote, die es in Frankfurt gebe, transparent und übernehme eine Lotsenfunktion. Vor allem spreche man Frauen an, die ein großes Potenzial für die Bekämpfung des Fachkräftemangels böten. Die Arbeit der Träger sei zudem ein Beitrag zur Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und helfe, Altersarmut zu vermeiden, die häufig Frauen treffe.

Doch all das brauche ein nicht unerhebliches Maß an finanziellen Mitteln. Die steigenden Energiepreise und die stetigen Tarifsteigerungen belasten auch die Mitglieder der IFF. „Es ist absurd, dass ich hoffen muss, dass die nächste Tariferhöhung nicht so hoch ausfällt, weil ich nicht weiß, wie ich es bezahlen soll“, sagte Einecke. Allein jetzt brauche man mindestens zehn Prozent mehr Geld, um den Anstieg bei Energie und Lohn auszugleichen. Deshalb fordert der IFF „keine Kürzungen der bereits stark belasteten Budgets der Frauen- und Mädchenbildungsträger, sondern eine Aufstockung“. Perspektivisch müsse es einen gendergerechten Haushalt geben, der aufzeige, wie die Gleichstellung von Frauen und Männern und bestimmten besonders schutzbedürftigen Gruppen sowie deren Chancengleichheit beim Haushaltsverfahren gefördert wird.

Die Initiative wünscht sich außerdem, dass Frauenthemen bei allen kommunalpolitischen Entscheidungen stärker berücksichtigt und die Mehrfachdiskriminierung von Mädchen und Frauen von allen Verantwortlichen wahrgenommen werden. Im Sozialausschuss versprach Christoph Rosenbaum (Grüne), seine Fraktion werde sich dafür einsetzen, die Mittel nicht zu kürzen. Eine Erhöhung sei aber angesichts des Sparzwangs schwierig.

Stella Schulz-Nurtsch (SPD) sagte, dass sich ihre Partei ebenfalls für die Belange der Frauenträger einsetzen werde. Auch sie konnte jedoch keine Lösung des finanziellen Dilemmas bei den Mitgliedern der Initiative versprechen.