Frauenlauf in Frankfurt: „Nicht so ein Schneller-weiter-höher“

Von: Christoph Manus

Start für den Frankfurter Frauenlauf über die Zehn-Kilometer-Strecke. Im pinken Trikot: Maike Nitsch, die in der jüngsten Staffen von Germany’s Next Topmodel Platz 12 belegte. © Michael Schick

Beim Frauenlauf am Frankfurt Waldstadion steht das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Auch sonst ist manches etwas anders als bei einem Volkslauf mit Männern.

Sehr viel ist anders als bei einem herkömmlichen Volkslauf. Dass nur Frauen starten dürfen, Männer höchstens zum Anfeuern ans Frankfurter Waldstadion gekommen sind, ist nur das eine. Beim Frauenlauf soll das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund stehen. Klar sind am Samstagnachmittag sehr sportliche Frauen am Start. Die drei schnellsten laufen die 10-Kilometer-Strecke durch den Stadtwald am Ende in weniger als 40 Minuten. Doch die meisten sind, rennend oder walkend, mehr miteinander als gegeneinander unterwegs. Viele lassen ihre Laufzeit nicht mal messen.

„Es waren einige dabei, die sehr gut laufen und die anderen motiviert haben“, sagt Kristina Bobb, die mit ihrer Arbeitskollegin Mareike Schröder den 5-Kilometer-Lauf hinter sich hat. Zum Frauenlauf sind sie mit einem kleinen Team extra aus Kassel angereist. Obwohl es bei ihrem Lauf noch schüttete, sei es „sehr cool“ gewesen. Sie sind in AOK-Shirts unterwegs und damit die große Ausnahme. Fast alle anderen in Trikots, auf denen groß „FRNPWR“ zu lesen ist, Frauenpower soll das heißen.

Frauenlauf Frankfurt: Gemeinsames Aufwärmen zu Musik

Beim Frauenlauf sei jede in ihrem Tempo unterwegs, der Wettbewerb sei nicht so wichtig wie bei manchem gemischten Volkslauf, berichten Heike Eszenyi aus Flörsheim und Gudrun Jesinghausen aus Hofheim „Es ist nicht so ein Schneller-weiter-höher.“ Und das sei sehr angenehm.

Auf dem Kunstrasenplatz vor dem Stadion gibt es Yoga-Kurse und eine Beauty-Lounge. Vor dem Zehn-Kilometer-Lauf wärmen sich die Teilnehmerinnen dort gemeinsam zu Musik auf. Der Himmel ist aufgezogen, inzwischen knallt die Sonne. Die Moderatorin warnt denn auch, sich beim Warm-up nicht schon zu sehr zu verausgaben.

Frauenlauf Frankfurt: Bei Männerläufen wird mehr gespuckt

Etwa 1000 Teilnehmerinnen sind ins Stadion gekommen. 20 Prozent mehr als im Vorjahr beim ersten Frauenlauf, wie Julia Leske, Projektleiterin der ausrichtenden Agentur Motion Events berichtet. Der Frauenlauf knüpfe aber an das Konzept des „Woman´s Run“ an, den es bis 2019 gab. Wozu ein Rennen nur für Frauen? „Wir wollen die Sichtbarkeit der Frauen in der Laufszene erhöhen“, sagt Leske. Und spricht auch davon, dass einige eher bei solch einem Event wagten, bei einem Lauf zu starten. Nur hinter vorgehaltener Hand fällt einer anderen Frau dann noch etwas ein, was beim Frauenlauf ganz anders ist als beim Laufen mit Männern. Es werde viel weniger gespuckt.