Fraports südlicher Superlativ

Von: Steven Micksch

Teilen

Das im Bau befindliche Projekt Terminal 3 am Frankfurter Flughafen nimmt zusehends Gestalt an. Von Steven Micksch (Text) und Renate Hoyer (Fotos)

Der Schriftzug „Frankfurt Airport Terminal 3“ prangt schon in weißen Lettern auf der schwarzen Fassade des Rohbaus im Süden des Flughafengeländes. Darunter folgt eine riesige Glasfront mit markantem Knick, der verhindern soll, dass Radarstrahlen reflektiert werden. Jede der mehr als 700 schon rundherum eingesetzten Scheiben wiegt 700 Kilogramm. Teilweise auf 18 Meter mussten die Scheiben angehoben werden. Von vorne wirkt das Gebäude fast schon fertig, wenn man die Geräte und Materialien, die davor lagern, ignorieren würde. Doch fertiggestellt wird das Terminal 3 erst Mitte 2025 sein. Gut ein Jahr später sollen die ersten Fluggäste abgefertigt werden.

Am Dienstagabend führte die Flughafenbetreiberin Fraport eine kleine Delegation durch die Baustelle des Terminals. Der Rohbau der beiden neuen Flugsteige H und J ist bereits fertig. Was nun anstehe, sei das Feintuning im Inneren, erklärte Harald Rohr, Geschäftsführer der Gesellschaft Fraport Ausbau Süd. Beläge, Elektronik und Klimatechnik würden aber entsprechend viel Zeit in Anspruch nehmen.

Die große Abfertigungshalle lässt bereits erahnen, welche Bedeutung die Fraport dem Projekt zumisst. 19 Millionen Menschen sollen hier jährlich ankommen und abfliegen. 100 Check-in- und Gepäckabgabeschalter sollen im Terminal Platz finden. 21 Kontrollstellen neuster Art sollen die Sicherheitschecks von Anfang an beinahe zum Vergnügen machen. „Wartezeit ist hier kein Thema mehr“, verspricht Rohr.

Noch dominieren provisorische Rampen, schwarze Mülltonnen sowie Kabel und Rohre an den Decken das Bild im Inneren. Stück für Stück werden sie verschwinden und schwarze sowie beige Farbe die Wände prägen. Der Wiedererkennungswert soll in beiden Flugsteigen gegeben sein. Pier J misst dabei eine Länge von 600 Metern. An ihm werden die interkontinentalen Flüge starten. Pier H ist 400 Meter lang und soll den Flügen im Schengenraum vorbehalten sein. Ein möglicher Flugsteig K könnte später noch angebaut werden. Das ist jedoch noch Zukunftsmusik.

Komplett fertig ist hingegen das Parkhaus südöstlich des Terminals. Mit 8500 Parkplätzen und mehr als 100 Fahrradstellplätzen auf acht Etagen sei es das größte Parkhaus Deutschlands, so Rohr. Auch der Rohbau der Station für die Sky-Line-Bahn ist bereits errichtet. Terminal 3 wird eine neue autonome, zweigleisige Bahn bekommen, die acht Minuten von den Terminals im Norden bis in den Süden braucht. Ein Anschluss der A5 bei Zeppelinheim wurde bereits erweitert. Ob auch die S-Bahn-Strecke bis zum Terminal 3 verlängert wird, ist ungewiss. „Das ist ein Projekt der Bahn“, sagt Rohr. Alle Vorarbeiten für einen Anschluss habe die Fraport bereits umgesetzt.

Das Parkhaus werde bereits von Baufirmen zum Parken genutzt. Ab Herbst könnte es eventuell auch von Holiday-Parkern genutzt werden, die dann mit dem Shuttle zum Terminal 1 oder 2 fahren. Das würde der Entlastung des Nordens dienen, wo derzeit viel Parkdruck herrsche. Ebenfalls Entlastung bietet bereits das Vorfeld des Terminals 3. Da es schon fertig ist, können hier Flugzeuge zwischenparken.

Der Fraport-Vorstandsvorsitzende Stefan Schulte ist stolz auf sein „Orchester“ bei dem jeder Ton sitze. Bis zu 2000 Bauleute sind in der Spitze auf der Großbaustelle aktiv. 2024 werden es dann gar bis zu 3000 Menschen sein. Bisher laufe der Baufortschritt sehr zufriedenstellend. Auch beim Brandschutz gebe es bisher keine Probleme. „Die Sachverständigen sind immer mit dabei“, sagt Rohr.

Ein abschließendes Highlight auf der Besichtigungstour gibt es schließlich in der großen hinteren Halle zu sehen. Dort sollen später 100 Retailflächen und zusätzliche Gastrobetriebe auf 12200 Quadratmetern entstehen. Der Clou ist die Deckenkonstruktion. Dafür werden 20 Kilometer Rohre verbogen und verarbeitet, um eine gewölbte Struktur zu erzeugen, die „das Licht leitet“. Auf Bildern sieht das Konstrukt zumindest schon mal beeindruckend aus.

Insgesamt kostet das gesamte Projekt samt Parkhaus und Sky-Line-Bahn etwa vier Milliarden Euro. Es gab und gibt auch immer wieder Kritik am Bauprojekt. Vor allem Anwohner:innen und Umweltorganisationen halten den Bau wegen stagnierender Passagierzahlen für unnötig. Steige die Zahl der Flüge, steige auch die Lärmbelastung und der Emissionsausstoß.

Während der Pandemie waren die Fluggastzahlen stark zurückgegangen. Bis heute haben sie nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht. Mit der Tendenz zu Home-Office und digitalen Meetings steige auch die Gefahr, dass es weniger Businessflugreisende geben könnte. Klar ist für Fraport nur, dass man mit der Inbetriebnahme des Terminal 3 das Terminal 2 schließen werde. Vorübergehend. Dann sollen dringend notwendige Modernisierungsmaßnahmen erfolgen. Wie es dann am T2 weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Die zehn Millionen Reisenden, die dort pro Jahr abgefertigt werden, sollen dann vom Terminal 3 fliegen.

Großzügige Formen dominieren. © Renate Hoyer

Noch viel Arbeit bis zur Fertigstellung.. © Renate Hoyer