Frankfurts neuer Stadtdekan sagt: „Für viele sind wir nicht mehr die erste Wahl“

Von: Peter Hanack

Teilen

Holger Kamlah, neuer evangelischer Stadtdekan, im Frankfurter Dominikanerkloster, wo er sein Büro hat. © boeckheler.com

Holger Kamlah ist der neue Stadtdekan für Frankfurt und Offenbach. Zwei Städte, in der Christen in der Minderheit sind. Wir haben mit ihm über Taxifahren, Tauffeste und einen Topf voller Geld gesprochen. Und die Frage, warum Menschen trotz Corona und Krieg der Kirche davonlaufen. Ein Interview von Peter Hanack

Noch hat Holger Kamlah sein Büro im hinteren Teil des Flures, der im ersten Stock des Frankfurter Dominikanerklosters das Gebäude erschließt. Wenn er im August das Amt des Stadtdekans von Achim Knecht übernimmt, wird er nur ein paar Türen weiter Richtung Treppenhaus umziehen müssen. Wir haben ihn kurz nach seiner Wahl durch die Synode getroffen und ihn unter anderem gefragt, was sein bislang härtester Job gewesen ist. Taxifahren jedenfalls war es nicht.

Herr Kamlah, was treibt Sie an die Spitze einer Stadtkirche, der die Mitglieder davonlaufen? Im letzten Jahr so viele wie nie zuvor.

Für mich lebt diese Kirche nicht ausschließlich daraus, dass sie die Mehrheitsgesellschaft repräsentiert. Unser Glaube kann auch sehr lebendig sein in kleineren Einheiten. Wir leben in einer Zeit, in der sich unglaublich viel verändert und das in immer schnellerer Taktung, in der ganz viele traditionelle Wertegeber unter Legitimationsdruck geraten. So können auch wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir für Menschen natürlicherweise Bedeutung haben.

Tatsächlich sind Christen, katholische und evangelische zusammengenommen, in Frankfurt in der Minderheit. Das war nicht immer so.

Da bin ich manchmal unsicher, inwieweit die Zahlen das tatsächlich abbilden. Wenn man die Christen und Christinnen der beiden großen verfassten Kirchen evangelisch und katholisch nimmt, sind wir mittlerweile in der Minderheit. Viele der Menschen, die aus anderen Regionen zuwandern, sind aber ebenfalls Christinnen und Christen. Vor ein paar Wochen bin ich in Höchst, wo ich lebe, an einer katholischen Kirche vorbeigekommen, drinnen fand ein eritreisch-orthodoxer Gottesdienst statt – so etwas gehört auch bei den evangelischen Gemeinden inzwischen zum Alltag.

Sie haben es selbst gesagt: Sie sind nicht mehr Repräsentant der Mehrheitsgesellschaft. Ändert das etwas, auch in der Selbstwahrnehmung?

Das ändert natürlich den Habitus der Organisation und wie wir agieren. Das ist eher ein heilsamer Prozess.

Was heißt das?

Ich möchte gar nicht auftreten in dem Bewusstsein, wir wüssten, was für die meisten Menschen richtig ist. Wir haben ein Sinnangebot, aber das muss sich im Leben der Menschen bewähren, indem sie Glauben sinnerfüllt erleben.

Sie haben den Begriff Wertegeber ins Gespräch gebracht. Mir fallen die Gewerkschaften ein, die gerade wieder mehr Zulauf haben, wie die Maikundgebungen gezeigt haben. Auch in der Situation, dass Menschen ökonomisch unter Druck geraten sind und Gewerkschaften darum kämpfen, die Lage ihrer Mitglieder zu verbessern. Kirche hat zuletzt keinen besonderen Zuspruch erfahren. Die Menschen sind nicht zur Kirche gekommen, weil Krieg ist, weil Corona ist, weil Inflation ist. Warum eigentlich nicht?

Kirchentheoretisch und religionssoziologisch ist die spannende Frage, ob Religion in unserer Gesellschaft abnimmt, oder drückt sie sich heute nur anders aus? Die einen sagen, wir sind in einer waschechten Säkularisierung, die religiöse Sinnsuche nimmt per se ab, die Leute versuchen ihre Lebenszusammenhänge ohne Jenseitsvorstellungen oder andere grundlegende Sinngebungen zu bewältigen. Und es gibt andere, die sagen, die religiöse Sinnsuche nimmt nur andere Wege auf dem Markt der Sinndeutungsangebote, der ja nicht gerade klein ist. Wir müssen uns eingestehen, dass immer mehr Menschen unser Angebot nicht mehr als erste Wahl betrachten, nicht mehr plausibel finden. Ich will aber auch kein Krisengewinnler ein. Auch wenn es den Spruch „Not lehrt beten“ gibt, ist das keine Strategie, die wir verfolgen wollten.

Eine Eigenschaft, mit der Sie als künftiger Stadtdekan vorgestellt worden sind, war „innovativ“. Was heißt es, innovativ zu sein im Kontext von Kirche?

Ich möchte Barrieren abbauen, dass wir einladender werden, dass wir mit dem, was wir anzubieten haben, offensiver auf Menschen zugehen.

Was wäre das?

Zum Beispiel die sogenannten Kasualhandlungen, also Taufen, Trauungen und Beerdigungen: Ich möchte, dass Menschen ihre Kinder taufen lassen können, auch wenn kein Elternteil evangelisch ist. Ich möchte, dass Paare, egal welchen Geschlechts die Partner sind, eine Segenshandlung für sich in Anspruch nehmen können, auch wenn sie keinen formalen Trauschein haben. Ich möchte, dass Menschen erleben können, dass Kirche ihre verstorbenen Angehörigen bestattet und nicht zu allererst danach fragt, ist das ein Kirchenmitglied gewesen, sondern zuerst danach fragt, was ist das Richtige für dich und also für den trauernden Angehörigen? Und was ist im Sinne des Verstorbenen?

Zur Person Holger Kamlah (56) ist designierter Stadtdekan für Frankfurt und Offenbach. Der gebürtige Frankfurter wurde mit großer Mehrheit von den Delegierten der Stadtsynode, dem evangelischen Kirchenparlament, als Nachfolger von Achim Knecht gewählt. Er soll das Amt am 1. August übernehmen. Knecht, seit 2014 Frankfurter Stadtdekan wird im August 66 Jahre alt und geht in den Ruhestand. Als Stadtdekan steht Kamlah an der Spitze der evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach mit ihren 60 Gemeinden. Er ist damit in Personalunion zugleich Leiter des evangelischen Regionalverbands und zuständig für rund 2000 Mitarbeitende und ein Jahresbudget von 170 Millionen Euro. Als Prodekan im Bereich Nord-West ist Kamlah seit 2015 zuständig für 30 Kirchengemeinden sowie für die Klinikseelsorge. Zuvor war er Stadt- jugendpfarrer und leitete im Regionalverband den Arbeitsbereich Kinder und Jugend. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. pgh

Kostenlos?

Ja, natürlich ist das eine Frage, die nicht über Tarife zu klären ist, sondern das ist etwas, was wir tun, weil wir Menschen begleiten.

Wenn diese kirchlichen Leistungen, Taufe, Hochzeit, Beerdigung, kostenlos zu haben sind auch ohne Mitgliedschaft, dann kann man sich die Kirchensteuer auch sparen.

Das ist vollkommen richtig. Wenn man Kirchenmitgliedschaft als Preis-Leistungs-Verhältnis versteht, dann passt es nicht mehr. Kirchenmitgliedschaft ist aber kein Preis-Leistungs-Verhältnis. Jesus ist den Menschen auch nicht im Preis-Leistungs-Verhältnis begegnet. Aber natürlich haben wir als Organisation auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir müssen sie angemessen bezahlen und nicht ausbeuten. Auch richtig ist, dass wir historische Gebäude unterhalten. Ich erzähle Ihnen mal das Beispiel aus Unterliederbach, wo ich Pfarrer war: Wir hatten dort zwei Kirchen. Irgendwann hat die Kirchenleitung entschieden, dass nur noch für den Unterhalt einer Kirche gezahlt wird. Also ist die Kirchengemeinde an die Menschen im Stadtteil herangetreten und hat gesagt, wenn ihr wollt, dass diese Kirche hier im Dorf bleibt, dann müssen wir andere Formen der Finanzierung finden. Und die Menschen im Stadtteil haben gesagt, auch wenn ich kein Mitglied eurer Kirche bin, auch wenn ich euren Glauben nicht teile, dieses Kleinod von Kirche hier in Unterliederbach soll bleiben. Wir müssen also Menschen gewinnen, das mit uns zu teilen, wofür wir stehen. Auch wenn sie nicht in jeder Hinsicht dieselben Glaubensinhalte teilen.

Was macht Ihre kirchliche Region, Frankfurt und Offenbach, besonders?

Es ist ungefähr drei, vier, vielleicht fünf Jahre her, dass bundesweit durch die Nachrichten gegangen ist, dass die Metropolregion Frankfurt und Offenbach die erste in der Bundesrepublik ist, in der mehr als die Hälfte der Menschen ihre Wurzeln außerhalb dieses Landes haben. Und ich lebe jetzt seit 18 Jahren im Frankfurter Westen. Wenn Sie da in eine Grundschule gehen, liegt der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund bei über 90 Prozent. Die Herausforderung der evangelischen Kirche in dieser Stadt ist, eine Mitverantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen, also für ein solidarisches Zusammenleben in dieser Stadtgesellschaft mit all der Unterschiedlichkeit der Menschen.

Die Synode der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat gerade einen Topf von 3,8 Millionen Euro beschlossen. Geld, um damit Experimente zu wagen, Neues zu probieren. Haben Sie eine Idee, was damit anzufangen wäre?

Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir das, was wir gut können, nämlich Menschen an den Wendepunkten des Lebens zu begleiten, neu nahebringen. In Berlin-Neukölln gab es ein Hochzeitsfestival, bei dem sich 79 Paare den Trausegen abgeholt haben. Da wird spürbar, dass wir etwas bieten können, das Resonanz auslöst, wie auch beim Tauffest in Offenbach-Bürgel, zu dem wir im vergangenen Jahr eingeladen hatten.

Kirche als Happening-Agentur?

Wenn es ein bisschen ein Happening-Event wird, heißt das ja nicht, dass es nicht echt sein kann. Natürlich kann es nicht einfach nur darum gehen, hier und jetzt etwas Spaß zu haben, aber das war in Berlin auch nicht der Fall. Dort kamen vor allem Paare, die seit Jahren in verbindlichen und verantwortungsvollen Beziehungen miteinander lebten, aber aus unterschiedlichen Gründen noch nicht geheiratet hatten. Und das hattr kirchenrechtlich zur Folge, dass sie für eine klassische Trauung nicht infrage kamen. Und das hat eben auch zur Folge, dass wir als Kirche diese Menschen in ihrer Lebenssituation alleine lassen. Wir bieten ihnen keine Segenshandlung für die konkrete Liebesbeziehung an, in der sie stehen. Vielleicht können wir den Innovationstopf ja für solche Segensfeiern einsetzen. Und natürlich werden die Kirchengemeinden weiterhin die erste Anlaufstelle für Kasualien sein und bleiben, mit denen Menschen sehr individuell begleitet werden.

Was war der härteste Job, den Sie bisher gemacht haben?

Das ist die klinische Seelsorgeausbildung in den USA gewesen. Das hat mich wirklich am meisten emotional angefasst. Ich bin noch nie so vielen menschlichen Katastrophen begegnet wie dort. Gleichzeitig war es auch eine sehr schöne Zeit mit meiner Frau und unserer zweijährigen Tochter auf Hawaii, wohin uns ein glücklicher Zufall gebracht hatte.

Sie waren eine Zeitlang Taxifahrer in Frankfurt und haben auf dem Vorfeld des Flughafens gearbeitet?

Ja, das möchte ich auch nicht missen. Flughafen war der klassische Studentenjob. Ich bin tagelang im Bauch von Flugzeugen rumgekrochen, habe Koffer und Kisten gestapelt, so was würde der Arbeitsschutz heute gar nicht mehr erlauben, es war sehr körperlich, fast schon archaisch. Das Taxifahren war etwas komplett anderes, man sitzt die ganze Zeit. Ich bin nachts gefahren, da lernt man Frankfurt noch mal anders kennen. Ich habe eigentlich immer ein relativ geordnetes Leben gehabt. Das Taxifahren hat mir Einblick gegeben in Milieus, Prostitution natürlich, Nachtleben, von gestrandeten Existenzen, die man irgendwie nach Hause bringen sollte, und die sind dann im Taxi eingeschlafen, weil sie so betrunken waren und nicht mehr sagen konnten, wo sie jetzt eigentlich hin müssen.

Kennen Sie die Stadt, kennen Sie Frankfurt und Offenbach?

Mit dem Taxi war ich Mitte der 90er Jahre unterwegs. Damals habe ich das Gefühl gehabt, ja, ich kenne meine Stadt. Vor zwei Jahren war ich nach Ewigkeiten mal wieder im Frankfurter Ostend unterwegs, rund um die EZB. Da habe ich gedacht, oh, das hat sich aber doch sehr verändert hier. Natürlich bin ich in den vergangenen 20 Jahren nicht mehr so stadtweit unterwegs gewesen wie als Taxifahrer. Ich glaube, ich kenne diese Stadt wirklich ganz gut, aber ich würde meine Hand nicht für jeden Stadtteil ins Feuer legen. Auch Offenbach werde ich jetzt noch etwas mehr in den Blick nehmen. Das ist ein Gebiet, das ich bisher nur selektiv wahrgenommen habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Oft ist es auch gut, genauer hinzuschauen, auch dort, wo man glaubt, sich gut auszukennen.

Die Alte Nikolaikirche am Frankfurter Römerberg gehört der Stadt, genutzt wird sie von der evangelischen Paulsgemeinde. © Rolf Oeser