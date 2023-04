Frankfurts neuer Dirigier-Star ist erst 29

Von: Andreas Hartmann

Thomas Guggeis ist der neue Generalmusikdirektor in Frankfurt. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

Mutitalent Thomas Guggeis wird neuer Generalmusikdirektor in Frankfurt und stellt seine ersten Konzerte bei der Museums-Gesellschaft vor

Wenn man über den künftigen Frankfurter Generalmusikdirektor Thomas Guggeis, der am 17. September sein Antrittskonzert in der Alten Oper geben wird, berichtet, dann steht wohl stets eines im Mittelpunkt: Guggeis, in Bayern geboren und aufgewachsen, ist für den gewichtigen Posten, den er übernimmt, ganz außergewöhnlich jung – bei der offiziellen Vorstellung der Museums-Gesellschaft am Donnerstag wird er gar älter gemacht, als er ist. Da war stets von dem Dreißigjährigen die Rede – tatsächlich ist der neue Dirigent aber sogar erst 29 und wird kurz vor seinem ersten Konzert mit dem Opern- und Museumsorchester 30.

Guggeis ist ein herausragendes Talent, das wird schnell klar, wenn man mit ihm redet. Der Musiker ist ein Pianist auf Konzertsaalniveau (und er wird in der neuen Saison auch regelmäßig als „Museums-Solist“ bei Konzerten am Flügel sitzen), er hat zudem auch Quantenphysik studiert (und einen Abschluss darin gemacht), er war schon profilierter Bariton und gilt eben auch als aufsehenerregender Dirigent mit besten internationalen Karriere-Chancen.

Er ist bereits bestens beschäftigt, bisher war er Staatskapellmeister an der Staatsoper Berlin, zum Pressetermin mit der Museums-Gesellschaft in der Villa Bonn, gediegenstes Frankfurter Westend, reist er aus Paris an, nachmittags ist die erste Wohnungsbesichtigung, die drei Monate vor dem Umzug ist er in den USA. Es ist ein voller Terminkalender. „Aber für mich stellt sich die Frage nach einer Work-Life-Balance gar nicht, weil ich glücklich bin, in der Kunst zu leben“, sagt er.

Ab September dann wird Thomas Guggeis nicht nur die großen Sinfoniekonzerte der Museums-Gesellschaft in der Alten Oper, sondern auch die Aufführungen in der Frankfurter Oper dirigieren, deren Intendant Bernd Loebe das Multitalent nach Frankfurt geholt hat. Loebe, dem ein legendäres Gespür nachgesagt wird, habe zufällig jene Aufführung an der Staatsoper Berlin miterlebt, die Guggeis schlagartig berühmt machte, wie der Dirigent im Gespräch mit der FR selbst berichtet. Damals sprang er ganz kurzfristig als Dirigent für die dortige Premiere von Richard Strauss’ „Salome“ ein, eine höllisch schwere Oper, die Guggeis trotz wenig Vorbereitungszeit brillant meisterte. „Er hat sich dann wohl noch einige Vorstellungen angehört, aber wir haben uns erst später kennengelernt“, berichtet er.

Die neue Saison der Museums-Gesellschaft Mit der Saison 2023/24 und dem neuen, jungen Generalmusikdirektor Thomas Guggeis soll „eine neue musikalische Reise" beginnen, wie Burkhard Bastuck, Vorsitzender der Frankfurter Museums-Gesellschaft, sagt. Am Donnerstag ist das Programm veröffentlicht worden. Einen eigenen Residenz-Künstler wolle man Guggeis diesmal nicht zur Seite stellen, sagt Bastuck. Vielmehr wird der vielseitig begabte Musiker als ausgebildeter Pianist selbst in mehreren Konzerten zu erleben sein. Geboten werden 20 Sinfoniekonzerte, von denen die Hälfte Thomas Guggeis dirigiert, dazu acht Kammerkonzerte, fünf Familien- und zwei Weihnachtskonzerte. Neben Guggeis dirigieren Katharina Wincor, Antonello Manacorda, Marek Janowski, Tomás Netopil und Kristiina Poska. Auch herausragende Solistinnen und Solisten sind wieder zu Gast in der Alten Oper. Unter anderem kommen die Pianistin Elisabeth Leonskaja, der er Renaud Capucon oder der Cellist Maximilian Hornung.

Mit der Museums-Gesellschaft hat er bereits das Programm für die neue Saison ausgearbeitet, es ist eine Kombination von scheinbar so Altvertrautem wie Mozarts Kleiner Nachtmusik oder Schuberts Forellenquintett (beides war dennoch schon sehr, sehr lange nicht mehr im Programm), unbekannteren klassischen Stücken und auch Gegenwartsmusik oder Neukompositionen. Für sein Antrittskonzert am 17. September, das die Nacht als verbindendes Thema hat, schreibt die italienische Komponistin Lucia Ronchetti eine Auftragskomposition, die „Studio del Ombre“ (Schattenstudie).

Ideen hat Guggeis schon viele. Das etablierte Frankfurter Konzertpublikum will er dabei keinesfalls vergrätzen, „das hat zu 100 Prozent seine Berechtigung, und ich will die Leute mitnehmen“, sagt er entschieden. „Ich will aber auch neue Perspektiven zeigen und neue Gruppen ansprechen, auch außerhalb der Alten Oper. Da habe ich auch schon einige Gespräche geführt. Ganz zentral ist für mich aber ein intensives, belebtes Musizieren auf höchstem Niveau.“

Divers und vielfältig wolle er sein Programm in Frankfurt gestalten, sagt Guggeis, der sympathisch zugewandt und keinesfalls elitär wirkt. „Es soll ein Signal sein, offen, vielfältig und doch zusammengehörig“, sagt er. „Das ist ein Vorteil mit 29 Jahren, dass man noch an Ideale glauben darf. Das ist das naive Recht der Jugend“, sagt er verschmitzt.