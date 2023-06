Frankfurts Geschichte als monumentales Lesebuch

Frankfurter Historische Kommission

Fast 1000 Seiten stark ist das neue Standardwerk „Tradition und Wandel: Frankfurt am Main“ zur Geschichte der internationalsten Stadt Deutschlands

Weihnachten ist ja noch ziemlich lange hin, aber schon jetzt gäbe es da ein Buch, das sich gradezu als Geschenk für Geschichtsinteressierte aufdrängt. Am Montagabend hat die Frankfurter Historische Kommission im Institut für Stadtgeschichte eine wahrhaft monumentale Biografie der Stadt vorgestellt, die gradezu „ein Schnäppchen für so viel Geschichte“ ist, wie die kommissarische Leiterin des Archivs, Franziska Kiermeier enthusiastisch sagte. Und ja, man kann Kiermeier nur beipflichten.

Das fast 1000 Seiten starke Lesebuch, das Marie-Luise Recker im Wallstein-Verlag herausgegeben hat, ist ein großer Wurf (und bis Weihnachten zu warten, wäre schade), es steckt voller faszinierender Aufsätze von 28 Autorinnen und Autoren zu 1200 Jahren Frankfurter Geschichte und macht durch den sorgfältigen Satz, die gute Gliederung und die zahlreichen Fotografien, Landkarten und Gemälde Lust aufs Lesen.

Das muss man gar nicht chronologisch von der Karolingerzeit bis zur Eröffnung der Neuen Altstadt tun, man kann sich auch kreuz und quer durch die sechs Hauptkapitel und 38 Vertiefungskapitel schmökern und zum Beispiel an der Frankfurter Künstlerfamilie Merian hängenbleiben, die Julia Schmidt-Funke beschreibt. Die Leipziger Professorin für die Geschichte der Frühen Neuzeit fasst sich kurz, erzählt die ungewöhnliche Familienbiografie auf grade mal acht inhaltsprallen, gut geschrieben Seiten und findet da sogar noch Raum für ein opulentes Familienporträt und einen Stammbaum. Das macht Lust auf mehr, wie so vieles andere auch in den beiden Bänden. „Dies ist die neue Frankfurter Stadtgeschichte, auf die wir alle so lange gewartet haben“, sagte Stadtrat Bernd Heidenreich (CDU) in Vertretung von Kulturdezerntin Ina Hartwig (SPD).

Ein neues STandardwerk „Tradition und Wandel : Frankfurt am Main“ erscheint offiziell am 15. Juni im Göttinger Waldstein-Verlag, über das Frankfurter Institut für Stadtgeschichte ist das zweibändige monumentale Werk (ISBN 978-8353-5389-3) aber ab sofort erhältlich. Es kostet 49 Euro. Herausgeberin Marie-Luise Recker von der Frankfurter Historischen Kommission konnte dafür 28 Autorinnen und Autoren gewinnen, die Aspekte der Frankfurter Geschichte vom Ende des 8. Jahrhunderts bis zur Eröffnung der Neuen Altstadt 2018 beleuchten. aph

Er lobte die Herausgeberin Marie-Luise Recker ganz ausdrücklich. „Das war ein wahrer Langstreckenlauf voller Kurven, Umwege und Sackgassen. Ohne Recker wären wir noch lange nicht am Ziel.“ Die so Gefeierte meinte, dies sei „ein Gemeinschaftswerk“ gewesen, das selbstverständlich auch die Einschnitte nicht ausspare, insbesondere den Zivilisationsbruch der NS-Zeit. Sie sei sehr gespannt auf die Reaktionen der Leserinnen und Leser, sagte die emeritierte Professorin für Neueste Geschichte an der Goethe-Uni.

Denn das ist bei einem so umfangreichen Werk, das bis in die Gegenwart reicht, leider auch klar - vollständig kann es, kann keine Chronik, kein Geschichtswerk sein, selbst mit dem hundertfachen Umfang, und so wird sicher auch hier manches vermisst werden, anderes manch einem nicht oder zu wenig oder zu viel gewürdigt werden. Die Geschichte der vergangenen Jahre und Jahrzehnte haben viele Leserinnen und Leser schließlich selbst erlebt, da haben sie eine ganz eigene Sichtweise. Doch wer in die Tiefe der Stadtgeschichte hinabtauchen will, dem wird auch mit dem umfangreichen, immerhin 72 Seiten umfassenden Literaturverzeichnis des Buches weitergeholfen

Allein der Titel „Tradition und Wandel: Frankfurt am Main“ erscheint zu allgemein gehalten und damit unglücklich gewählt für dieses bunte Kaleidoskop, das viel mehr hält als der Titel verspricht – aber das ist ja dann doch sehr viel schöner als umgekehrt.