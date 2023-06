Frankfurts bunter Garten

Zu jeder Jahreszeit blüht es im Bethmannpark. Drei Gärtner gestalten und pflegen eine „geordnete Unordnung“. Umgeben von Blumen findet sich Platz zum Lesen, für eine Schachpartie und ein Picknick auf der Wiese.

Es gibt natürlich viele schöne Parks in Frankfurt, aber er ist einfach der bunteste. Praktisch zu jeder Jahreszeit blüht etwas im Bethmannpark, im Herbst noch Astern und Anemonen, im Winter lassen die Gärtner zumindest die hohen Gräser stehen – als Schmuck, aber auch für Insekten, die darin Nahrung finden.

Jetzt aber ist Frühsommer, die Rosen sind schon fast verblüht, dafür gibt es viel Lavendel und Rosmarin für die Bienen, Hortensien, Geranien, mexikanische Sonnenblumen, arabischen Jasmin. Die winterharte Yucca trägt gerade üppige weiße Blüten, daneben die lilafarbenen Kugeldisteln und die exotisch aussehende Fackellilie. Wunderschön auch die zartrosa blühenden Seidenfädenakazien vor der Orangerie, dem früheren Kamelienhaus.

Sie alle müssen derzeit viel gegossen werden. Das unterscheidet diesen Park von anderen, denn er ist eben auch ein Garten, und schon seit Wochen hat es nicht mehr richtig geregnet.

Trotzdem fängt die Arbeit der Gärtner um kurz vor 7 Uhr mit etwas anderem an: mit Müllsammeln. Den hinterlassen Besucher:innen auch hier. Als nächtliche Partymeile eignet sich die Anlage jedoch nicht. Denn der Bethmannpark ist außer dem Tiefgarten in der Wallanlage der einzige Park in Frankfurt, der geschlossen wird, wenn die Dämmerung einbricht.

Fachvorarbeiter Klaus Kugler kümmert sich seit 2001 als Chefgärtner um den Park, zusammen mit zwei Mitarbeitern. Früher waren sie doppelt so viele. Er sammelt abwechselnd mit seinen Kollegen die Kippen ein, hebt To-go- Becher auf, sogar Essenscontainer. Nur wenn kleine Stofftiere, wie neulich der Elch am Südausgang, oder Kleidung entdeckt werden, lässt man sie zum Wiederfinden dort, wo sie verlorengingen. Rucksäcke werden erst mal eingeschlossen. In der Zeit von Juni bis September hilft an den Wochenenden und Feiertagen eine Fremdfirma beim Aufräumen. Während der Corona-Zeit, sagt Gärtner Kugler, musste die Stadtreinigung FES aushelfen, weil sie zu dritt manchmal zwei Stunden lang nur mit Müllsammeln beschäftigt waren. Da blieb zu wenig Zeit für die Pflanzen.

Denn dann, wenn die Tore pünktlich um 7 Uhr vom Wächter geöffnet werden, beginnt die eigentliche Gartenarbeit. Egal bei welchem Wetter: Der Jahreszeit entsprechend wird gepflanzt, Unkraut gejätet, zurückgeschnitten, Rasen gemäht, Laub zusammengekehrt und eben viel gegossen. Nur das Schneeräumen fällt im Winter wegen der Klimaerwärmung inzwischen fast weg.

Auch die Pflanzenberatung gehört zu Kuglers Aufgabenfeld, die Zeiten sind an der Orangerie angeschlagen. Wegen der starken Trockenheit kann die Beratung aber manchmal nur stattfinden, während Kugler beim Gießen ist. Dann muss man den Experten mit dem Wasserschlauch irgendwo im Garten suchen.

Was die Auswahl der Pflanzen und die Gestaltung der Beete angeht, hat er in Absprache mit den Vorgesetzten freie, kreative Hand. Sein Ziel ist eine „geordnete Unordnung“ – im Gegensatz zu der Strenge des Gartens, wie sie in alten Zeiten herrschte. Kugler macht sich eine Pflanzenliste und hat diese bisher immer bestätigt bekommen.

Auch wenn der Park mit seinen 3,1 Hektar nicht sehr groß ist, kann man hier noch viel mehr machen, als gesunde Pflanzen zu bewundern und Rat für die kränkelnden einzuholen. Viele Leute lesen oder unterhalten sich auf den zahlreichen Bänken, sind mit den Kindern auf dem Spielplatz, spielen Backgammon oder Schach an den extra dafür aufgestellten Tischen am westlichen Rand. Schach spielen kann man auch mit riesigen Figuren auf dem Bodenbrett, ganz nah am Eingang Friedberger Landstraße, immer umgeben von vielen fachkundigen Augen. Denn auch hier stehen 8 der 74 im Park verteilten Bänke. Eine Zahl, die den Freizeitwert der Anlage widerspiegelt. Die orangen Stühle unter der Rosenpergola sind nicht mal mitgerechnet.

Der Brunnen nahe am Eingang Mauerweg ist von Beeten umgeben und damit nicht für eine Erfrischung zugänglich. Die Beete sollte man tunlichst nicht betreten. Das verdichtet den Boden und ist deshalb sehr schlecht für die Wurzeln der Pflanzen, wie Kugler erläutert, der die Besucher:innen immer mal wieder ermahnen muss.

Statt durch den Chinesischen Garten, den die drei Gärtner ebenfalls pflegen müssen, geht es heute in den südöstlichen Teil der Anlage mit seiner großen Wiese. Auf der darf man, im Gegensatz zu den anderen Rasenflächen, herumlaufen. Viele machen hier im Sommer Picknick, spielen Federball oder liegen in der Sonne.

Mit den gewundenen Spazierwegen und den riesigen alten Bäumen wurde dieser Teil 1783 von Johann Philipp Bethmann nach dem Erwerb des Grundstücks wie ein englischer Landschaftspark angelegt. Der älteste Baum ist eine Sophora (Japanischer Schnurbaum) aus dem Jahr 1820. Er hat gerade einen großen Ast verloren und geht wohl langsam auf sein Ende zu, wie Kugler vermutet. Astbruch entfernen und Rasenmähen, mehr muss in diesem pflegeleichteren Parkteil denn auch nicht gemacht werden, sieht man vom obligatorischen Unkraut jäten entlang der Wege ab.

Zurück im Gartenteil geht es an einem kleinen Hügel mit Steinhäuschen durch weitere Blumenbeete, hier mit üppigen Büschen der weißen Johanniswolke, der schwarzen Königskerze (die aber gelb blüht) und orangefarbenen Lilien. Am Ausgang zur Berger Straße endet der Spaziergang mit einem Blick auf die große alleinstehende Zypresse. Die Gärtner bleiben bis zum Feierabend fleißig. Die Tore gegen 22.30 Uhr zu schließen, überlassen sie dem Wächter.

