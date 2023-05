Frankfurts Abhängige nutzen zunehmend die Pfeife statt der Spritze

Von: Steven Micksch

Der intravenöse Konsum geht zurück. Crack und Heroin werden heute eher geraucht. © copyright christoph boeckheler 2008

Beim Monitoring der Frankfurter Drogenkonsumräume zeigt sich, dass sich die Einrichtungen an Veränderungen anpassen müssen. Das Institut für Suchtforschung gibt Ratschläge und untersucht auch, was wirklich hilft, um mit dem Zigarettenrauchen aufzuhören.

Deutschland hat ein Problem mit dem Konsum von Drogen. Dessen ist sich der geschäftsführende Direktor des Instituts für Suchtforschung Frankfurt (ISFF), Heino Stöver, sicher. „Wir leben in einem drogenaffinen Land“, sagte er am Montag auf einem wissenschaftlichen Symposium anlässlich des 25-jährigen Bestehens des ISFF. Dabei meinte er nur die legalen Drogen Alkohol und Tabak, deren Konsumprobleme jahrelang weggeredet worden waren. Allein dort bieten sich dem Institut diverse Forschungsmöglichkeiten.

Doch Erhebungen zu den „Volksdrogen Alkohol und Tabak“ sind eben nicht gern gesehen oder erfahren zumindest keine ausreichende Förderung, so Stöver. Deshalb musste das ISFF finanzielle Eigenmittel zusammenkratzen, um die „Rauchstopp-Studie (Raus)“ in Kooperation mit der Goethe-Universität in Frankfurt realisieren zu können. Bei 17 Millionen Raucher:innen und jährlich 127 000 Toten in Deutschland sei das Problem signifikant.

Bernd Werse, Leiter des Center for Drug Research an der Goethe-Uni, präsentierte die Ergebnisse der Online-Befragung, die zwar nicht repräsentativ, aber durch die Stichprobengröße (6192 Personen) aussagefähig sei. Die Wissenschaftler:innen wollten herausfinden, was dabei helfe mit dem Rauchen aufzuhören.

Das Team unterschied bei den Erkenntnissen zwischen einer Gruppe, die niemals E-Zigaretten zum Rauchstoppversuch genutzt hatte, und einer, die sie genutzt hat. In der Gruppe mit E-Zigarette nutzen 82 Prozent täglich die E-Zigarette – ein großer Teil von ihnen rauche keine „Verbrennungszigarette“ mehr. Die E-Zigarette sei mittlerweile also ein relevanter Faktor, um mit dem Rauchen aufzuhören. „Allerdings vor allem bei Männern“, sagte Werse.

93 Prozent aller Befragten hatten mindestens einmal versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Nur ein Teil war erfolgreich, im Schnitt brauchten sie fünf Versuche, bis es gelang. Als wichtigste und auch nützlichste Maßnahme wurde von Menschen ohne E-Zigarette die eigene Willenskraft genannt. Häufig wurden auch Bücher, Nikotinersatztherapien, kontrolliertes Rauchen und die Beschränkung auf seltene Gelegenheiten genutzt.

Auffällig war, dass von den als evidenzbasiert geltenden Methoden (nachgewiesene Wirksamkeit) fast nur die Nikotinersatztherapie genutzt wurde, die aber auch schlecht in der Wirksamkeit bewertet wurde. Mit dem Rauchen assoziierte Rituale (etwa Raucherpausen, Zigarette zum Kaffee) seien das größte Hemmnis für einen Rauchstopp, die eigentlichen Entzugserscheinungen hingegen weniger. Werse fordert deshalb die Fokussierung auf die „Nikotinabhängigkeit“ bei der Rauchentwöhnung dringend zu überdenken. Die Willenskraft sei ein entscheidender Faktor, doch Heino Stöver erklärte, dass 95 Prozent aller Willenskraftversuche nicht erfolgreich seien.

Ein Frankfurt-spezifisches Forschungsfeld wurde von Meryem Grabski vorgestellt. Die Mitarbeiterin des ISFF hat die Konsumentwicklung in den vier Frankfurter Drogenkonsumräumen untersucht. Seit 20 Jahren erstellt das Institut für die Stadt Frankfurt ein Monitoring der Räume im Eastside, der Niddastraße, im La Strada sowie in der Elbestraße. Dabei werde jeder Besuch und die genutzten Substanzen dokumentiert. Dank einer ID können die Daten anonymisiert einer Person zugeordnet und deren Entwicklung betrachtet werden.

Die Daten zeigen, dass die Konsumvorgänge seit 2020 zurückgegangen sind. Die Wissenschaftler führen dies auf die Pandemie zurück. Doch nur weil die Menschen nicht mehr in die Konsumräume kommen, heißt es nicht, dass der Konsum generell rückläufig ist. In den zurückliegenden Jahren habe sich ein Wandel vom intravenösen zum inhalierenden Konsum vollzogen. 31 Prozent der Konsumvorgänge in den Räumen waren 2022 nicht-intravenös. Meist werden Heroin und/oder Crack beim nicht-intravenösen Gebrauch konsumiert. Die Daten zeigen auch, dass der Crack-Konsum zugenommen habe. Umgekehrt sei der intravenöse Konsum vor Ort zurückgegangen.

Grabski würde gern weiter untersuchen, warum der inhalative Konsum zugenommen hat und ob es neue Konsumierende sind oder die alten auf die neue Form umgestiegen sind. Es stelle sich zudem die Frage, ob die Frankfurter Räume überhaupt auf den Anstieg des Crackkonsums vorbereitet sind. Immer häufiger bilden sich vor den Räumen Schlangen, weshalb die Abhängigen zunehmend vor den Einrichtungen konsumieren. Hier brauche es neue Wege. Beispielhaft nannte sie Express-Rauchräume wie in Hamburg oder Rauchzelte wie in der Schweiz.