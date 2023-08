Frankfurter Zeil: „Ich wusste nicht, dass hier mal Autos fuhren“

Frankfurt

Die beliebte Einkaufsmeile Zeil ist seit 50 Jahren offiziell autofrei. Dass es mal nicht so war, löst Erstaunen aus.

An diesem Dienstagmittag drängen sich nicht nur Passantinnen und Passanten auf der Zeil. Zwischen ihnen steht ein Kamerateam mit großen, goldenen Luftballons: eine Fünf und eine Null, passend zur nun 50 Jahre autofreien Zeil. Am 22. August 1973 stand offiziell fest: Die beliebte Einkaufsmeile bleibt für Autos verboten.

Die Frankfurterin Jutta Liebig kommt 50 Jahre später, bepackt mit Einkaufstüten, aus dem Geschäft Peek & Cloppenburg und biegt in Richtung Hauptwache ab. „Ich wusste gar nicht, dass hier mal Autos gefahren sind. Gut, dass sie es heute nicht mehr tun“, sagt sie. Daran merke man, dass es möglich sei, in Innenstädten weniger oder keine Autos fahren zu lassen.

Auch Alfred Keller aus Frankfurt ist überrascht. „Ich wohne hier seit 47 Jahren, aber das wusste ich nicht, obwohl ich es nur knapp verpasst habe“, sagt er und grinst.

Die Ladenbesitzer:innen befürchteten vor 50 Jahren, dass durch den fehlenden Verkehr auch der Umsatz einbrechen würde. Das Schreckensszenario erfüllte sich jedoch nicht. „Ohne Autos kann ich hier viel entspannter einkaufen, ohne immer aufpassen zu müssen“, sagt Liebig. Und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sei die Zeil bestens zu erreichen, deswegen gäbe es ja kein Problem. Auch die damalige Befürchtung, dass die angrenzenden Wohnstraßen die große Verkehrsbelastung auffangen müssten, entpuppte sich als Irrtum.

Die Argumente dafür waren bereits vor 50 Jahren dieselben, die heute noch angebracht werden, wenn es um autofreie Innenstädte geht: bessere Luft, mehr Ruhe und weniger störender Autoverkehr. Das sieht Passant Peter Münzer genauso. „Ich bin froh über jede Zone der Ruhe in der Stadt, da dürfte es gerne mehr von geben, so ohne Autos.“ Er habe sein Auto extra außerhalb von Frankfurt abgestellt und sei mit der Bahn weiter in die Innenstadt gefahren. Dass Autos hier mal hätten fahren dürfen, das könne er sich kaum vorstellen. „Ich würde hier aber auch nicht fahren, selbst wenn man es dürfte.“

Mit dieser Meinung ist er nicht alleine. Veronica Müllner, 42, die auf der Zeil arbeitet, teilt diese Ansicht. „Ich würde hier nicht mit dem Auto fahren, wozu auch?“ Die Zeil wurde im Mai 1973 zuerst probeweise für drei Monate zur Fußgängerzone, bis am 22. August die Entscheidung fiel, dass sie es auch bleiben solle. Damals schrieb die Frankfurter Rundschau, „autofreie Zeil soll bleiben“, heute wissen wir: Sie blieb.

Veronica Müllner wünscht sich deutlich mehr Bereiche in Städten, in denen es keinen Autoverkehr gibt. „Ich mag das sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wieso es nicht viel mehr Fußgängerzonen oder autofreie Innenstädte gibt.“ Sie freue sich auch darüber, dass der Mainkai am nördlichen Mainufer dauerhaft für den Autoverkehr gesperrt werden solle. „Direkt am Main Platz für Menschen statt für Autos zu haben, finde ich richtig gut. Weniger Autos, in denen nur eine Person sitzt, sind so oder so eine gute Sache.“ Und zum Schluss sagt sie, „ich würde mich freuen, wenn man in Städten alles ohne ein Auto erledigen könnte“.

( Von Fabian Kolbeck)