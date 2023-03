Frankfurter Villa Kennedy wird wieder Luxushotel

Von: George Grodensky

Die Villa Kennedy: Vom Wohnhaus übers Forschungslabor zum Luxushotel. © christoph boeckheler*

Stilvoll tagen in Flughafennähe. Wiedereröffnung für Herbst 2024 geplant.

Der Immobilieninvestor Conren und die deutsche Hotelkette Althoff Hotels wollen die Villa Kennedy in Frankfurt Sachsenhausen wieder zum Luxushotel machen. Das haben die beiden Unternehmen am Donnerstag bekannt gegeben. Zunächst stünden Renovierungsarbeiten an. Im Herbst 2024 soll dann ein Fünf-Sterne-Haus der Marke Althoff Collection eröffnen.

Vorgesehen sind 147 Hotelzimmer und Suiten – darunter eine rund 320 Quadratmeter große Präsidentensuite. Details zum Konzept, der Gastro, des Spa, der Tagungseinrichtungen und des neuen Hotelnamens möchte man im Laufe des Jahres verkünden.

Die Villa Kennedy ist eine Hotelanlage rund um die denkmalgeschützte Villa Speyer an der Kennedyallee 70. Der Frankfurter Architekt Alfred Günther hat die Villa 1901 als herrschaftliches Wohnhaus für den Bankier Eduard Beit von Speyer erbaut. Ab 1948 beherbergte das Gebäude das „Max-Planck-Institut für Biophysik“. 2003 wurde das Anwesen privatisiert und zum Hotel umgewandelt.

16 Jahre lang war die Villa Kennedy Nobelhotel. Im Januar vergangenen Jahres hatte Betreiber Rocco Forte mitgeteilt, das Hotel zu schließen. Die Pandemie hatte dem Hotelwesen arg zugesetzt. 130 Beschäftigte mussten sich anderweitig umsehen. Nun wird das Ensemble doch wieder ein Hotel, keine Seniorenresidenz, wie zwischenzeitlich spekuliert wurde. sky