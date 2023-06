Frankfurter Uniklinik spart Blut

Von: Jutta Rippegather

Postoperatives Management stärkt die Patientensicherheit, mindert Kosten und wirkt Engpässen entgegen. Doch es ist noch zu selten, sagt der Experte.

Blutspenden werden dringend gebraucht. (Symbolbild) © Michael Matthey/dpa

Von wegen Spenderblut ist knapp. Auch im Hochsommer würde es reichen. Woran es tatsächlich mangelt, sei das richtige Management vor Operationen, sagt Kai Zacharowski, Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie an der Frankfurter Uniklinik. Der Professor wünscht sich mehr Bewusstsein für die Vorteile einer guten Vorbereitung bei geplanten Eingriffen: für die Patientensicherheit, für Budgets der Krankenhäuser und Krankenkassen. Und nicht zuletzt für diejenigen, deren Körper nicht in der Lage ist, mithilfe der Gabe von Eisen die Blutwerte selbst zu verbessern. Krebskranke etwa sind abhängig von Transfusionen.

Vor der Operation klären

Zacharowski ist in einer Mission unterwegs. Er will aufklären. Der neue Vertrag zwischen Barmer Krankenkasse und Uniklinik gibt ihm am Dienstag die Möglichkeit, seine Botschaft unter die Leute zu bringen. An die Ärzteschaft, die Krankenhausmanager, an die Patientinnen und Patienten. Die sollen darauf drängen, sich rechtzeitig vor einer Operation auf Anämie untersuchen zu lassen. Weil mit Blutarmut ihr Sterberisiko steigt. „Die müssen das einfordern.“

Blutarmut Anämie vermindert die lebensnotwendige Sauerstofftransportkapazität des Blutes. Sie besteht nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation bei einem Hämoglobinwert von unter zwölf Gramm pro Deziliter Blut bei Frauen und 13 Gramm bei Männern. Das Krankheitsbild betrifft zwei Milliarden Menschen weltweit. Schätzungsweise 30 bis 50 Prozent lassen sich ursächlich auf Eisenmangel zurückführen. Eisenmangelanämie gilt als vierthäufigste Erkrankung weltweit. Die Behandlung erfolgt durch Gabe von Eisenpräparaten. Andere Anämien werden mit Folsäure, oder Vitamin B12 behandelt. jur

Die Uniklinik ist so etwas wie Vorreiterin in Sachen Patienten Blut-Management (PBM). Gerade mal rund 40 Kliniken bundesweit arbeiten auf ähnlich hohem Niveau, schätzt Zacharowski. Sechs bis acht von ihnen liegen in Hessen. Der Goldstandard setzt sich aus rund 100 Einzelmaßnahmen zusammen. Von der postoperativen Vorbereitung über blutsparende Operationstechniken bis zum Sammeln, Aufarbeiten und Zurückgeben des eigenen Wundbluts. Auch das Reduzieren der Blutabnahmen für Laboranalysen ist Teil des Managements, das die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit 2011 fordert, das meist jedoch nur halbherzig umgesetzt werde. Die Röhrchen an der Uniklinik fassen weniger Flüssigkeit, ein Vorteil nicht nur für die Kranken, sondern auch die Umwelt. Blut muss zur Entsorgung verbrannt werden. „Mit dem PBM verfolgen wir das Ziel, die Alternativen zur Fremdbluttransfusion voll auszuschöpfen, um damit einem möglichen Mangel entgegenzuwirken“, sagt Zacharowski. Rund die Hälfte der Blutkörperchen werde gespart. Knapp jeder dritte Patient oder jede dritte Patientin leide unter Anämie. Im Idealfall erhält die betroffene Person zwei Wochen vor dem Eingriff Eisen per Injektion - das ist besser als Tabletten, wegen der Nebenwirkungen. Notfalls sei die Gabe noch am Tag der Operation möglich oder kurz danach.

Vor der Operation aufklären

Das Vorgehen ist seit Jahren Standard an der Uniklinik - der Vertrag mit der Barmer bedeutet lediglich, dass diese Zusatzleistung bei deren Versicherten extra honoriert wird. Sie hofft, dass andere Kassen dem bundesweit einmaligen Beispiel folgen. Denn eine Bluttransfusion birgt Risiken, denen sich auch viele in der Ärzteschaft nicht bewusst seien, sagt Zacharowski. Mit HIV oder Hepatitis sich zu infizieren sei in westlichen Ländern so wahrscheinlich, wie vom Blitz erschlagen zu werden. Viel größer sei die Gefahr durch allergische Reaktionen.