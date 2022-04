Frankfurter Ukraine-Hilfe für Hund und Katz

Von: Thomas Stillbauer

Der Sitz der Frankfurter Tiertafel in Rödelheim: Hilfe für Hunderte Tiere. © Monika Müller

Die Tiertafel organisiert einen Zusatztermin für Geflüchtete und ihre Haustiere am 8. April.

Große Tierliebe: Auf den FR-Bericht über den Verein Frankfurter Tiertafel, der Geflüchteten aus der Ukraine und ihren Haustieren aufopferungsvoll hilft, kamen bereits mehrere Hundert Euro Spenden zusammen. „Und eine Stiftung hat sich gemeldet, die uns unterstützen möchte“, freut sich die Tiertafel-Vorsitzende Conny Badermann.

Eine Familie kam mit ihrem kleinen Hund zum Vereinssitz und wurde mit einem Transportkorb, Futter einer Decke und Spielzeug ausgestattet – wenigstens ein bisschen Trost in diesen schweren Zeiten. Badermann: „Es war so schön, das erste Tier, dem wir sofort helfen konnten, bei uns zu haben.“

Parallel laufen die Hilfslieferungen an geflüchtete Familien mit Tieren in Frankfurter Hotels, Wohnungen, bei der Bahnhofsmission und in der Unterkunft an der Messe: Kisten mit Futter und wichtigen Utensilien. Ein mobiler Tierarzt kümmert sich um die medizinische Versorgung. „Meist geht es nur um die Impfungen“, sagt die Vereinsvorsitzende, „aber wir möchten den Tieren nicht einen Transport durch die Stadt zu unseren Tierärzten zumuten – sie haben genug durchgemacht.“

Am Freitag kommender Woche, 8. April, organisiert die Tiertafel eigens für die ukrainischen Geflüchteten eine Futterausgabe am Vereinssitz in der Ludwig-Landmann-Straße 206. Menschen, die Deutsch-Ukrainisch übersetzen können und umgekehrt, sind dann vor Ort.

Der zusätzliche Termin soll helfen, die reguläre Futterausgabe für die mehreren Hundert regelmäßigen Kundinnen und Kunden aus Frankfurt am 16. April nicht zu überlasten. Aber auch dann werden Ukrainerinnen und Ukrainer mit ihren Tieren willkommen sein. „Es wird noch enger und voller bei uns werden – aber wir schaffen es!“, sagt Conny Badermann.

Wer helfen oder spenden will – alle Infos unter: frankfurter-tiertafel.de