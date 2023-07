Frankfurter Tony-Sender-Preis für Constance Ohms

Von: Sandra Busch

Constance Ohms erhält im Dezember den Toni-Sender-Preis 2023 der Stadt Frankfurt. © Katharina Dubno

Die Therapeutin Constance Ohms wird für ihr Engagement gegen queerfeindliche Gewalt und Menschenfeindlichkeit ausgezeichnet.

Der mit 10 000 Euro dotierte Tony-Sender-Preis geht in diesem Jahr an Constance Ohms. Die Therapeutin, Feministin und Gründerin des Vereins Broken Rainbow kämpfe seit Jahrzehnten für lesbische und queere Sichtbarkeit, heißt es in der Begründung der Jury. Sie setze sich gegen Gewalt und Diskriminierungen und für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ein. „Mit ihrer kontinuierlichen und positionierten Haltung und Arbeit leistet sie einen zentralen Beitrag im Kampf gegen queerfeindliche Gewalt und Menschenfeindlichkeit.“

Der Tony-Sender-Preis wird von der Stadt Frankfurt alle zwei Jahre zur Förderung und Anerkennung innovativer Leistungen vergeben, die der Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebots der Gleichberechtigung von Mann und Frau dienen und die der Benachteiligung und Diskriminierung von Frauen entgegenwirken. Ohms soll den Preis am 8. Dezember überreicht bekommen.

Die promovierte Soziologin Ohms war unter anderem Mitgründerin des landesweiten Netzwerks „Hessisch Lesbisch“ und Mitglied des Arbeitskreises „Jour Fixe Homosexualität“ des Frankfurter Präventionsrats. Hauptberuflich leitet sie die psychologische Fachberatungsstelle „gewaltfreileben“. In Frankfurt sei es in den vergangenen Monaten vermehrt zu verbaler und körperlicher Gewalt gegen queere Menschen gekommen, sagte Frauendezernentin und Juryvorsitzende Rosemarie Heilig (Grüne). Deshalb komme der Preis für Ohms zur richtigen Zeit. Für eine Frau, die „vielleicht sogar als Lebensaufgabe“ gegen queerfeindliche Gewalt kämpfe.