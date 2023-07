Frankfurter Sonntage werden wieder wild

Von: Thomas Stillbauer

Kick la Luna rockt an diesem „Wilden Sonntag“ den Lohrberg. © Wolfgang Schmidt

Das Thema Wasser dominiert die Ferienreihe mit Dezernentin Heilig. Und es gibt ein Jubiläum zu feiern.

Zum zehnten Mal gibt es in diesem Sommer die Reihe „Wilder Sonntag“: Da zeigt Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) immer in den Sommerferien, wie wild Frankfurt ist – hauptsächlich auf die Natur bezogen. Zum Jubiläum soll es aber auch ein mitreißendes, womöglich wildes Konzert geben. Anne Breick und die Band Kick La Luna sind im Mainäppelhaus am Sonntag, 23. Juli, um 15 Uhr die musikalischen Gäste, haben ihre neue CD mit World Music und viel gute Stimmung auf dem Lohrberg dabei. Der Eintritt ist frei, keine Anmeldung nötig.

Lesungen unter Bäumen machten 2014 den Anfang der Reihe – es war das Jahr, in dem Frankfurt „Europäische Stadt der Bäume“ war. 40 „Locations“ im Stadtgebiet später, von Sindlingen bis Fechenheim, von Bergen-Enkheim bis Gateway Gardens, sagt Heilig: „Das ganze Jahr über eile ich von Termin zu Termin, doch der Wilde Sonntag in den Sommerferien ist meine Kür.“

Die führt sie am zweiten „Wilden Sonntag“ dieses Jahres am 30. Juli in den Ostpark. Dann nimmt Gärtnermeister Anton Schwarzkopf die Gäste mit auf einen Rundgang und stellt Baumarten vor: bewährte und neue, zukunftsfähige. Er weiß, warum im Ostpark Moorbirken gepflanzt wurden, woher das Wasser im Weiher kommt – und wie es da wieder rauskommt. Führungsbeginn ist ausnahmsweise erst um 16 Uhr, Anmeldung wegen begrenzter Platzzahl unter tinyurl.com/3wdrb7w6

Am 6. August führt der dritte „Wilde Sonntag“ an „einen der poetischsten Orte der Frankfurter Innenstadt“, wirbt Heilig: in den Tiefgarten der Eschenheimer Anlage. Dort spielt die Gitarristin Heike Matthiesen klassische Stücke zum Thema Wasser – passend zum Medusen-Brunnen, der dort bald wieder sprudeln soll. Anmeldung bis Freitag, 28. Juli, unter info.frauenreferat@stadt-frankfurt. de. Nächste Station am 13. August ist der Palmengarten mit drei Kurzführungen zum Thema Wasser und Pflanzen. Es geht mit dem Technischen Leiter Norbert Bergdoll in die „Unterwelt des Palmengartens“ zur Haustechnik und Regenwassernutzung. Thomas Moos, Leiter des Botanischen Gartens, zeigt wassersparende und trockenheitsresistente Bepflanzungskonzepte, und Palmengarten-Kustodin Hilke Steinecke erklärt, welche Tricks Seerosen und andere Wasserpflanzen draufhaben, um sich an ihren Lebensraum anzupassen. Für Kinder macht die Grüne Schule Programm, und fürs Musikalische sorgt Sängerin und Songwriterin Nicole Siegel. Treffpunkt ist der Oktogonbrunnen um 15 Uhr, keine Anmeldung nötig.

Die weiteren „Wilden Sonntage“: Am 20. August auf Brunnentour durch die Innen- und Altstadt mit dem Klimareferat, und zum Abschluss am 27. August gibt es einen Einblick ins Brauchwasserwerk am Niederräder Mainufer.

Näheres zu allen Veranstaltungen der Reihe gibt es auf der Seite www.frankfurt-greencity.de