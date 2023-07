Frankfurter Schulpreis: Mit Schulprojekten den Frieden fördern

Von: Sandra Busch

Den Frankfurter Schulpreis 2022 unter dem Motto „Digitale Welten“ gewannen Schüler:innen der Philipp-Holzmann-Schule. Sie hatten einen hybriden Gedenktag für die Opfer des Terror-Anschlags in Hanau organisiert. © Peter Jülich

Zehn Schulen sind für den Frankfurter Schulpreis unter dem Motto „Frieden mit mir, mit dir, mit allen“ nominiert. Mit Fairplay, bewusster Kommunikation und Gewaltprävention soll der Frieden gefördert werden.

Das Motto des diesjährigen Frankfurter Schulpreises lautet: „Frieden mit mir, mit dir, mit allen“. Zehn Schulen sind vergangene Woche von einer Jury aus Wissenschaft, bürgerschaftlichem Engagement und Verwaltung für den Preis nominiert worden. Nun haben sie bis April 2024 Zeit, ihre eingereichten Projekte umzusetzen. Dabei gibt es pädagogische Unterstützung und jeweils ein Startgeld von 2000 Euro.

Seit 2017 schreibt die Stadt den Frankfurter Schulpreis unter einem jeweils wechselnden Motto in Kooperation mit der Bildungsstätte Anne Frank aus. Sein Ziel ist, Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, sich mit demokratischem Handeln, Vielfalt und Toleranz auseinanderzusetzen. Das diesjährige Motto „Frieden mit mir, mit dir, mit allen“ ermögliche ganz unterschiedliche Arten, sich mit dem Thema Frieden auseinanderzusetzen, sagte Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD). „Sei es Fairplay im Sport, das Zusammenleben in unserer multikulturellen Gesellschaft oder Konflikte in der Welt.“

Für die Auswahl der Projekte unter zwölf Bewerbungen sei unter anderem entscheidend gewesen, wie innovativ und facettenreich die Konzepte sind und wie eigenständig sowie aktiv dabei Schülerinnen und Schüler beteiligt sein sollen, sagte Weber. „Viele Projekte rücken den Aspekt der bewussten Kommunikation in den Vordergrund, indem Gesprächsmethoden erlernt oder Orte und Formate für Austausch geschaffen werden sollen.“ Ein Bewusstsein für zwischenmenschliche Beziehungen sei Grundlage für eine Gesellschaft des Respekts.

Die Nominierten Für den Frankfurter Schulpreis unter dem Motto „Frieden mit mir, mit dir, mit allen“ wurden zehn Schulen mit ihren Projekten nominiert: Bethmannschule mit dem Projekt „Schul-Leitbild von Schüler:innen“ Carl von Weinberg Schule mit „Mehr als Fairplay – für einen friedlichen Sport“ Eichendorffschule mit „Gemeinschaftsgefühl stärken (Sprachsensibilität)“ Engelbert-Humperdinck-Schule mit „Wertschätzende Kommunikation“ Henri-Dunant-Schule mit „Gewaltfreie Kommunikation“ IGS Herder mit „Künstlerisches Gestalten einer friedlichen Welt“ Michaelschule mit dem Projekt „Ort des Friedens“ Paul-Hindemith-Schule mit „Sexuelle Identität“ Stauffenbergschule mit „Stühle des Dialoges“ Ziehenschule mit „Klassenübergreifender Zusammenhalt“ sabu

Bis zum Projektabschluss werden die Schüler:innen vom Fachpersonal der Bildungsstätte Anne Frank beraten. „Die Schulen, die sich beworben haben, zeigen ein klares Bewusstsein dafür, wo sozialer Frieden gestört ist – ob in der Schulgemeinschaft oder der Gesamtgesellschaft“, sagte Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. „Ob rassistische und queerfeindliche Vorfälle, Pöbeleien auf dem Schulhof, Gewalt im Sport oder mangelnde Teilhabe von Menschen mit Behinderung.“ Mit vielfältigen Ideen würden Schüler:innen und die sie begleitenden Fachkräfte dem begegnen wollen.

Rund um den Anne-Frank-Tag am 12. Juni 2024 wird die Stadt Frankfurt allen nominierten Schulen in der Paulskirche die Gelegenheit zur Präsentation ihrer Ergebnisse geben sowie die besten drei Projekte mit zusätzlichen Geldpreisen prämieren.