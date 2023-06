Frankfurter Schulleiterin will Fach Glück einführen

Silke Mühl, Leiterin der Heinrich-Seliger-Schule am Dornbusch, will als Erste in Frankfurt ab dem kommenden Schuljahr das Thema „Glück“ als Unterrichtsfach einführen. Ein Interview von Sonja Ruf.

An der Heinrich-Seliger-Schule, einer Grundschule am Dornbusch, soll ab dem kommenden Schuljahr „Glück“ als Schulfach unterrichtet werden. Aktuell läuft bereits eine Projektwoche zum Thema Glück. Dabei dürfen alle Klassen unterschiedliche Dinge ausprobieren. Die einen sammeln gemeinsam Müll, die anderen lernen ein Theaterstück. Und Hühner sind die ganze Woche über zu Besuch, denn die Kinder finden: Haustiere machen nachhaltig glücklich.

Frau Mühl, was macht die Heinrich-Seliger-Schule gerade ganz konkret zum Thema Glück?

Aktuell haben wir eine Projektwoche zum Thema „Glück“. Die Kinder durften sich das Thema für die Woche selbst aussuchen. Alles dreht sich rund ums Glück. Von „Werbung für Dinge, die uns glücklich machen“, über „Tanz ist Glück“ bis zu den mit Recht so beliebten Hühnern, die wir uns für diese Projektwoche ausgeliehen haben. Die Woche ist aber nur als Auftakt zu verstehen. Selbstverständlich versuchen alle Kolleg:innen Teile von Erlebnispädagogik und Gruppendynamik in ihren Unterricht einzubauen. Aber leider ist dafür wenig Zeit.

Was ist im Unterricht geplant?

Im Unterrichtsfach „Glück“ sollen sich die Kinder ihrer Stärken bewusst werden, wissen, dass sie etwas können, dass sie es gut können und dass eine verhauene Mathearbeit zwar blöd, aber kein Grund für eine Krise ist. Es wird Spiele und Erfahrungen in der Gruppe geben, die die Kinder verstehen lässt, dass und was sie können.

Welche Erfahrungen machen Sie aktuell mit der Projektwoche ?

Die Projektwoche ist wunderbar! Ich habe ständig Tränen der Rührung in den Augen. Kinder tanzen voller Begeisterung, singen, spielen, machen ganz viele schöne Erfahrungen in der Gruppe und essen auch einfach mal ein Eis. Die Kolleg:innen sind extrem fröhlich, bereiten klaglos ein Vielfaches vor wie sonst und so wie es aussieht, geht es allen ganz schön gut.

Wie kamen Sie auf die Idee, an Ihrer Schule „Glück“ als Schulfach anzubieten?

In der Pandemie ging es mir nicht gut. Ständige Verantwortung für alle an einer Schule Beteiligten, ständiges Umsetzen von eigentlich unmöglichen Aufgaben. Ich hatte da aber kein Einzelschicksal. Das Kollegium war überlastet, den Kindern ging es nicht gut. Ich habe etwas gesucht, was alle wieder motiviert und mit Freude lehren und lernen lässt. Nach der einjährigen Weiterbildung im Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg konnte ich meine Haltung entsprechend beeinflussen und möchte jetzt andere daran teilhaben lassen.

Welche Erfahrungen haben Sie in der Pandemie-Zeit Glückliches gemacht?

Tja … da war mit Glück nicht viel zu holen. Da gab es nur das kurzfristige Glück im Sinne von „Einen Kaffee trinken und entspannen“ oder „Ein leckeres Eis essen“. Das eigentliche Glück konnten wir da lange suchen. Kinder, Kollegen … alle „vereinzelt“ und keinem hat es gut getan.

Was haben Sie in dieser Zeit an Ihren Schüler:innen beobachtet?

Das hallt noch nach. Die Kinder haben vermehrt Schwierigkeiten mit Gruppen. Sie können nicht mehr abwarten, zurückstecken, zuhören oder sich als Teil eines Ganzen verstehen. Die Frustrationstoleranz ließ und lässt nach und glücklich war wohl keiner. Deutlich mehr Kinder haben nach der Pandemie mehr gewogen, als ihnen gut täte – Ersatzbefriedigungen waren hoch im Kurs.

Welche Hoffnungen verbinden Sie mit der Einführung des Schulfachs?

Es geht darum, dass die Kinder sich auf ihre Stärken berufen können. Zu jeder Zeit. Dass sie Misserfolge nicht gleich in Sinn- und Lebenskrisen stürzen. Ich erhoffe mir eine Form der Persönlichkeitsentwicklung, die man lernen kann. Und wenn es nicht gut läuft, bleibt das kompetente Scheitern!

Was ist Ihre persönliche Definition von Glück?

Glück ist Zufriedenheit und Familie. Wenn ich mich zu jedem Zeitpunkt darauf verlassen kann, dass ich Stärken habe, auf die ich mich besinnen kann. Glück hat immer mit gelingenden Beziehungen zu tun.