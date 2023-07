3. Frankfurter Schul-Suizidpräventionstag: Über mentale Gesundheit an Schulen sprechen

Von: Sandra Busch

Alix Puhl beim ersten Schul-Suizidpräventionstag im September 2021 in der Paulskirche. © Renate Hoyer

Beim 3. Schul-Suizidpräventionstag geht es um Aufklärung, wie jeder und jede helfen kann – und um Forderungen an Oberbürgermeister Mike Josef.

Als Bella am Donnerstag den Workshop „1001 Fragen an Betroffene“ leitet, erlebt die 19-Jährige das als „emotional sehr anstrengend“. Alles aus der Vergangenheit noch einmal hervorzuholen. Fragen von Schülerinnen und Schülern zu ihren psychischen Erkrankungen zu beantworten, „wie das abläuft, wie es sich anfühlt“. Und wie man handeln kann. „Aber so kann ich mein Leid für etwas Sinnvolles nutzen und anderen den Weg erleichtern“, sagt Bella.

Zwölf Workshops gab es am Donnerstag beim 3. Frankfurter Schul-Suizidpräventionstag auf dem Campus Westend. Es geht darum, das Thema Suizid zu enttabuisieren – und darüber aufzuklären, wie jeder helfen kann. Psychische Erkrankungen zu erkennen, damit Betroffene sich helfen lassen. „90 Prozent der Suizide gehen mit psychischen Erkrankungen einher“, sagt Harrison Krampe vom Stadtschüler:innenrat. Sie könnten behandelt werden, vor allem wenn man sie früh erkenne. Da sei auch das Umfeld gefragt. „Vielen ist es nicht bewusst, dass sie einen Unterschied machen können.“

Der Schul-Suizidpräventionstag wird vom Stadtschüler:innenrat und dem gemeinnützigen Unternehmen Tomoni Mental Health organisiert. 230 Schüler:innen aus 20 Frankfurter Schulen nahmen teil. „Wir hatten aber 360 Anmeldungen“, sagt Krampe. „Das Interesse ist da.“ Und der Bedarf auch. Durch Corona haben psychische Erkrankungen zugenommen. Am Suizidpräventionstag „haben wir gesehen, wie viele ihren Freundinnen und Freunden helfen wollen“, sagt Schülerin Kayra Karakaya von Tomoni. „Aber es gibt zu wenig Menschen, mit denen sie darüber sprechen können.“ Und 14 Schulpsycholog;innen für alle Frankfurter Schulen seien einfach zu wenig.

Neben den Workshops, die unter anderem auch von Vertreter:innen von Gesundheitsamt und der Stiftung Polytechnische Gesellschaft geleitet wurden, gab es auch Reden von Expert:innen. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) übernommen. „Er hat uns gebeten, ihm Forderungen zu übergeben“, sagt Krampe. Dazu, wie die mentale Gesundheit an den Schulen mehr in den Fokus gerückt werden könne. Ideen haben die Jugendlichen bereits. „Psychologinnen und Psychologen in Frankfurt finden, die Schülerinnen und Schüler in Workshops fortbilden, damit sie ein Awarness-Team an ihrer Schule bilden können“, sagt Krampe. Karakaya nennt es „erste Hilfe für mentale Gesundheit“ leisten. Schließlich gebe es auch Schulsanitäter:innen.

Am Donnerstag konnten die Acht- bis Zehntklässler teilnehmen, heute sind die Oberstufen- und Berufsschüler:innen dran. Es werden wieder 230 kommen. Ob es einen 4. Schul-Suizidpräventionstag geben wird, wird sich zeigen. „Wir haben eine Umfrage unter den Schülerinnen und Schülern gemacht“, sagt Alix Puhl, die mit ihrem Mann Oliver Tomoni gegründet hat. Im letzten Jahr hatten 93 Prozent eine erneute Veranstaltung befürwortet.

Hilfe für Suizidgefährdete und ihr Umfeld gibt es bei der Nummer gegen Kummer 116 111, bei der Telefonseelsorge 0800 111 0 111 oder auch bei www.frans-hilft.de