Frankfurter Schüler spielt beim „Tatort“ neben Ulrike Folkerts

Von: Kathrin Rosendorff

Mit Ulrike Folkerts stand Lucas Herzog vor der Kamera. Für seine Rolle färbte er sich seine blonden Haare dunkel. © SWR/Christian Koch

Im normalen Leben besucht Lucas Herzog (11) ein Frankfurter Gymnasium. Aber an diesem Sonntag ist er in der Rolle des verhaltensauffälligen Marlons zu sehen. Auch stand er kürzlich für eine internationale Netflix-Serie vor der Kamera.

Lucas Herzog ist schon total aufgeregt, sich als Leiche zu sehen. Denn der elfjährige Frankfurter Gymnasiast ist am Sonntag (20.15 Uhr, ARD) im Tatort Ludwigshafen in der Folge „Marlon“ zu bewundern.

Die Story: Marlon (Lucas Herzog) wird in der Schule tot aufgefunden. In Rückblenden wird erzählt, wie sein auffälliges Verhalten Lehrer:innen, die eigenen Eltern und die Mitschüler:innen an ihre Grenzen bringt. Eine Anlehnung an den Erfolgsfilm „Systemsprenger“ ( Tatort-Kritik).

Bei den Dreharbeiten lernte Herzog so auch Hauptdarstellerin Ulrike Folkerts (Lena Odenthal) kennen. Eine Leiche zu spielen, sei gar nicht so einfach, hatte er vor kurzem im FR-Interview erzählt. „Ich soll nicht zu aufgeregt sein, flach atmen, der Bauch darf sich nicht bewegen. Die Augen dürfen nicht flimmern.“ Dieses Jahr drehte Lucas zudem auch in Budapest für die internationale Netflix-Serie nach Anthony Doerrs Roman „All The Light We Cannot See“ unter der Regie von Shawn Levy („Stranger Things“) auf Englisch. Er übernimmt die Rolle, den Hauptdarsteller, verkörpert von Louis Hofmann („Dark“), als Kind darzustellen. Zudem hat Lucas die Hauptrolle in der Kinderbuchverfilmung „Die unlangweiligste Schule der Welt“ ergattert.

Aber nicht nur Lucas hat das Schauspiel-Gen: Seine Schwester Lotta Herzog (10) spielt am 29. Mai im Tatort Bremen „Liebeswut“ die Kommissarin Liv Moormann (dargestellt von Jasna Fritzi Bauer) als junges Mädchen.

