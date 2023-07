Frankfurter Polizisten gegen Hitler

Von: Thomas Stillbauer

Christian Fries plante einen Umsturzversuch im Polizeipräsidium gegen die NS-Diktatur. © Claudia Schmiderer

Petra Bonavita hat ihr Widerstandsbuch „Nie aufgeflogen“ aktualisiert: Aus den USA erhielt sie Unterlagen über einen mutigen Frankfurter Kripobeamten.

Unvorstellbar aus heutiger Sicht, unerträglich vor allem: dass jene, die in der NS-Zeit gegen das Böse kämpften, nach 1945 mitunter als Volksverräter verachtet wurden. Dass jene, die Jüdinnen und Juden und anderen Verfolgten des Menschenschlächterregimes halfen, unter Einsatz ihres eigenen Lebens – dass ausgerechnet ihnen später Misstrauen und Hass entgegenschlugen.

Solch eine Geschichte hat Petra Bonavita aufgearbeitet: die Geschichte des Frankfurter Kriminalbeamten Christian Fries. Als der Krieg und somit auch die Herrschaft der Nazis endlich zu Ende waren, begann „die Tragödie seines Lebens“, schreibt sie in ihrem Buch „Nie aufgeflogen“. Es erscheint jetzt in zweiter, erweiterter und ergänzter Auflage – eben erweitert um die Geschichte des Kripobeamten Fries.

In der ersten Auflage, die vor fast genau zehn Jahren erschien, hatte sich Bonavita mit dem Leben eines weiteren Frankfurter Polizeibeamten im Widerstand beschäftigt: mit dem Gestapo-Mann Gotthold Fengler, aber auch mit der generellen Lage im Frankfurter Polizeipräsidium, mit Menschen, die durchaus als verschworene Zelle gegen Hitlers Terror gelten durften. Interessant gerade in der heutigen Zeit, da Teile der Frankfurter Polizei zuletzt eher durch das Gegenteil aufgefallen waren, durch rechtsextreme Chatgruppen, Morddrohungen mit dem Verweis auf einen „NSU 2.0“ und die Weitergabe von vertraulichen Informationen.

Christian Fries, 1895 im Saarland geboren, arbeitete von 1919 an für die Frankfurter Schutzpolizei, ab 1930 als Kriminalbeamter. Politisch stand er der SPD nahe, fand Bonavita in ihren Recherchen heraus. Mit der Familie wohnte er in Bockenheim und trainierte beim Polizeisportverein. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, hielt er sich jedoch zunehmend von Fortbildungen und Abkommandierungen fern, er „verweigerte sich manchen Aufstiegschancen, wenn sie mit NS-Unterwerfungsritualen verbunden waren“. Meldete sich krank. Stemmte sich gegen die Eingliederung in die SS.

Stattdessen traf er sich im kleinen Kreis mit Gleichgesinnten, Kollegen, die wegen ihrer SPD-Mitgliedschaft als „politisch unzuverlässig“ aus dem Polizeidienst entlassen worden waren. Bonavita streift in ihrem Buch auch die Lebenswege anderer Frankfurter, zumeist Männer, die sich der Aufbruchstimmung der Nazis widersetzten oder zumindest so lang wie möglich von dem Sog fernhielten, der so viele vor die Entscheidung stellte: Mittäter werden – oder Opfer.

Fries konnte 1944 im Polizeipräsidium ein Dutzend Kollegen für den Plan eines bewaffneten Umsturzversuchs gewinnen. Petra Bonavita erfuhr davon, als sie Dokumente aus der Rechtfertigungsschrift von 1947 erhielt, die seither in den National Archives der USA aufbewahrt werden. Da erschloss sich für die Soziologin und Autorin, die sich seit vielen Jahren mit dem Rettungswiderstand gegen den NS beschäftigt: Fries hatte mehr als acht Jahre jede Gelegenheit genutzt, um Verfolgten seine Unterstützung anzubieten und auf Lösungen zu ihrem Schutz hinzuarbeiten. „Er war ein verbissener Gegner der Nationalsozialisten und aktiv antinazistisch tätig“, schreibt sie.

Was ihm bei anderen gelang, habe nach der Befreiung jedoch nicht für ihn gegolten. „Plötzlich wurde er im August 1945 verhaftet und nach sechs Wochen Gefängnishaft in das von der amerikanischen Militärregierung eingerichtete Internierungslager Ludwigsburg verbracht.“

Dort sei er auf Mitgefangene getroffen, mit denen er nie mehr zu tun haben wollte: „SS-Sturmbannführer, Ortsgruppenleiter, fanatische Nationalsozialisten, die in den Baracken der US-Armee ihre Gefolgsleute um sich scharten.“ Ein Buch über den Widerstand und die „Tragödie des 20. Juli“ – das Scheitern des Attentats auf Hitler – kursierte unter den Internierten; darin war auch Christian Fries als „Stützpunktleiter“ für Frankfurt genannt. Daraufhin erhielt er im Lager Todesdrohungen.

Und das Schlimmste: Trotz zahlreicher Beweise, dass Fries nicht für, sondern gegen die Nazis gearbeitet hatte, musste er bis November 1946 in Internierungshaft bleiben. Der Generalverdacht der Alliierten gegen die Polizei unter Hitler ließ offenbar in diesem Fall keine Differenzierung zu. Und was alles für die Widerständler erschwerte: „Die Geheimhaltung ihrer Pläne in der NS-Zeit wurde ihnen zum Verhängnis beim Beweis ihrer Unschuld.“

Nach der Entlassung kämpfte Fries um seine Rehabilitierung. Im März 1948 kehrte er schließlich als Kriminalrat ins Polizeipräsidium zurück und baute bis zu seinem Ruhestand eine Lehrmittelsammlung mit Tausenden Objekten auf. Christian Fries starb am 23. August 1959.

Mehr Informationen auf der Website rettungs-widerstand-frankfurt.de

Gotthold Fengler arbeitete innerhalb der Gestapo gegen Hitlers Machtapparat. © Sammlung Petra Bonavita

Petra Bonavita: Nie aufgeflogen. Widerstand in der NS-Zeit im Polizeipräsidium Frankfurt. E-Book unter rettungs-widerstand-frankfurt.de © Verlag