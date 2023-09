Frankfurter Pfarrerin mahnt: „Wir verlieren das Gefühl dafür, was damals geschehen ist“

Von: Peter Hanack

Susanna Faust-Kallenberg, evangelische Pfarrerin in Frankfurt und Offenbach, lässt in ihrem Roman „Der Hochzeitskelch“ Erinnerungskultur lebendig werden. Es geht darin um Nazi-Gräuel, starke Frauen und lange verschüttete Familiengeheinnisse. Ein Interview von Peter Hanack.

Ihr Beruf ist es, mit Menschen zu reden – gerade auch mit Menschen verschiedenen Glaubens. Susanna Faust-Kallenberg ist evangelische Pfarrerin und Expertin für den interreligiösen Dialog. Dass sie nun ein Buch geschrieben hat, das in die Tiefen einer Familiengeschichte eintaucht, kommt nicht von ungefähr. Es seien, sagt sie, darin viele Erfahrungen als Gemeindepfarrerin in Rheinhessen eingeflossen, ebenso wie die als Dialogpartnerin von jüdischen und muslimischen Menschen. Wir haben mit ihr während ihres Urlaub in Schweden, der Heimat ihres Mannes, per Video gesprochen.

Frau Kallenberg, wir erreichen Sie im Urlaub in Schweden zusammen mit Ihrem Mann. Wir sprechen natürlich heute vor allem über Ihr Buch, Ihr Erstlingswerk, „Der Hochzeitskelch“. Aber die Entstehungsgeschichte des Buches hat ja eben auch mit Schweden und Ihrem Mann zu tun.

Ja, Sie wissen ja noch selbst, wie das war, als Corona begann, und keiner richtig raus durfte. Mein Mann war damals in Schweden und durfte nicht nach Deutschland kommen, die Ausreisemöglichkeiten waren beschränkt. Ich saß alleine zu Hause und konnte nicht nach Schweden.

Und da dachten Sie, ich schreibe jetzt mal einen Roman?

(lacht). Ich hatte schon genug zu tun, wir haben viel digital gearbeitet. Trotzdem blieb natürlich Zeit, man konnte ja fast überhaupt nichts unternehmen. Also fing ich an, jeden Tag ein Kapitel zu schreiben.

Sie wussten, wo es mit dem Buch hingehen sollte?

Ich habe schon länger darüber nachgedacht, wie man Erinnerungskultur auch mal anders machen könnte. Natürlich hat das Thema auch viel mit meinem Beruf zu tun, als Pfarrerin für interreligiösen Dialog geht es natürlich immer auch um das Erinnern an die Shoa, den Massenmord an den Juden. Wir sehen, dass die Zeitzeugen langsam aussterben, sowohl auf der Seite der Opfer als auch der Täter. Für die jungen Menschen ist das alles oft ganz weit weg, wir verlieren das Gefühl dafür, was geschehen ist.

Und mit Ihrem Buch wollen Sie dagegen anschreiben?

Es ist der Versuch, das, was war, lebendig zu machen, den Lesern das Gefühl zu geben, dass diese Geschichte ein Teil von ihnen selbst ist.

Im Hochzeitskelch findet eine Familie beim Aufräumen im Haus der verstorbenen Oma ein Kiste und darin eben auch den Kelch.

Es stellt sich heraus, dass dies ein seltener, wertvoller jüdischer Hochzeitskelch ist. Ein Familienmitglied, die Enkelin, beginnt nachzuforschen, woher der Kelch stammt. Daraus entspinnt sich die ganze Geschichte.

Wie sind Sie auf die Idee für dieses Setting gekommen?

Tatsächlich durch die Sendung „Bares für Rares“. Ich weiß nicht, ob Sie die auch so gerne sehen wie ich. Da verkauft halb Deutschland seine Sachen. Zum Teil sind die Gegenstände wahnsinnig wertvoll, aber die Verkäufer wissen selbst oft nur wenig darüber. Vielleicht hat es auch da der Großvater oder die Großmutter gehabt. Die sind jetzt tot. Aber warum sind die Dinge nicht schon früher aufgetaucht? Warum waren sie so versteckt, obwohl sie doch vielleicht etwas her gemacht haben? Ein toller Diamantring, eine edle Silberschale. Gibt es einen Grund dafür? Was hat es mit den Dingen auf sich?

Sie lassen in Ihrem Buch eine solche Geschichte exemplarisch ausgraben. Es geht darin um verschüttete Familiengeschichte, Nazigräuel, ein Weingut in Rheinhessen, Liebe, Mord …

Ich muss meinem Cousin, der ja tatsächlich ein Weingut führt, immer wieder versichern, dass es sich NICHT um einen autobiografischen Roman handelt.

Fühlen Sie sich nach all dem, was in das Buch geflossen ist. leergeschrieben?

Es musste einfach viel hinein in dieses Buch. Mir war es wichtig, klar zu machen, dass wir inzwischen eine multikulturelle Gesellschaft sind. Die eine Protagonistin wohnt in einem Haus, in dem auch eine muslimische Familie zu Hause ist. Man kann heute den Dialog nicht rein christlich-jüdisch führen. Ich habe viele Geschichten gehört und viele Geschichten sind eingeflossen in dieses Buch. Ich wollte auch zeigen, wie viel starke Frauen es während des Zweiten Weltkriegs gab und wie schwierig es für diese Frauen, war, wenn die Männer weg waren. Wie viel Gewalt in den Familien war und wie die zugedeckt wurde. Aber leergeschrieben? Nein, nein. Ich sitze ja auch schon am nächsten Buch.

Offenbar sind Sie auf den Geschmack gekommen, auch wenn Corona Vergangenheit zu sein scheint.

Leider hatte es mich auf den letzten Metern doch noch erwischt und ich habe dann Post-Covid bekommen. Es waren fünf sechs Monate, in denen ich weder lesen noch schreiben konnte. Ich habe fast nur die Wand angeguckt. Ich habe dann in Schweden eine Therapie machen können, auch auf der Arbeit habe ich viele nette Menschen um mich, die wollen, dass ich als Pfarrerin weitermachen kann und ganz geduldig mit mir sind. Ich habe gemerkt, dass das Schreiben meinen Kopf klärt. Ich bin vielleicht etwas langsamer geworden, vertrage laute Geräusche nicht mehr so gut, aber ich kann immer noch Geschichten erzählen. Wenn ich mich ans Schreiben setze, werde ich ruhiger, es hat einen therapeutischen Effekt.

Um was wird es in diesem neuen Buch gehen?

Es ist ein Buch, das unsere Perspektive auf den Nahen Osten verbindet mit einer östlichen Perspektive. Ich habe mehrere Jahre lang im Zentrum Ökumene gearbeitet und war dort zuständig für die Betreuung von Christen im Nahen Osten. Dabei habe ich sehr viel gelernt über Israel und Palästina.

Ein heikles Themenfeld.

Die Art und Weise, wie wir diesen Konflikt diskutieren, erfasst häufig nicht dessen Tiefe. Ich glaube, dass man darüber viel mehr auch in Geschichten erzählen muss, weil es doch die Geschichten sind, die die Menschen dort erzählen und die die Menschen berühren.

Pfarrerin sein und Buchautorin, sind das gegensätzliche Dinge oder ergänzen sie sich?

Sprache ist unser Beruf, ist unser Werkzeug. Als Pfarrer und Pfarrerin lernen wir, damit umzugehen. Wir wollen Menschen erreichen, dazu müssen wir ihre Lebenswirklichkeit aufgreifen und auf sie zugehen. Ich denke, man kann das auch in einer Predigt erreichen, wenn sie gut ist. Und mit einem Buch.

