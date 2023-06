Frankfurter Pestalozzi-Stiftung will Mehrfamilienhaus zunächst behalten

Von: Boris Schlepper

Teilen

Die Mietparteien in der Fechenheimer Straße 10 in Bornheim hatten Angst vor Verdrängung. Jetzt soll die sanierungsbedürftige Liegenschaft in Stand gesetzt werden.

Das Mehrfamilienhaus in der Fechenheimer Straße 10 in Bornheim wird vorerst nicht verkauft. Wie die Eigentümerin, die Frankfurter Pestalozzi-Stiftung, mitteilt, soll die Liegenschaft dafür in naher Zukunft saniert werden. Für die zehn Mietparteien bleibe alles, wie es ist.

Diese haben in den vergangenen Monaten befürchtet, ihre Wohnungen zu verlieren. Die Stiftung hatte geprüft, die Immobilie zu verkaufen, da ein Sanierungsbedarf von bis zu einer halben Million Euro anstehe. Das Geld wollte die Stiftung aber nicht aufbringen, da sie andernfalls keine Stipendien mehr an junge Menschen in Frankfurt vergeben könnte, wodurch ihre Gemeinnützigkeit gefährdet sei.

Die bisherigen Angebote für das Haus seien dem Vorstand zu niedrig gewesen, sagt Werner Wiegand, Geschäftsführer der Pestalozzi-Stiftung. Einen späteren Verkauf schließe der Vorstand jedoch nicht aus. Zunächst solle jetzt von der Hausverwaltung geprüft werden, welche Sanierungen an dem Gebäude zwingend nötig seien. Diese sollten „Schritt für Schritt“ abgearbeitet werden. „Vielleicht ist es auch nicht so dramatisch wie es heißt“, so Wiegand.

Für die Mieterinnen und Mieter werde zunächst alles so bleiben, wie es ist, sagt der Geschäftsführer. Müssten sie belastet werden, werde die Stiftung sie „rechtzeitig informieren“. Eine Steigerung der Mieten sei akut nicht geplant, „aber nicht auszuschließen“. Über ihre Entscheidung hat die Stiftung die Mietparteien der Fechenheimer Straßen in einem Schreiben informiert, das der FR vorliegt.

„Ich bin sehr froh, dass ein Verkauf der Liegenschaft ,Fechenheimer Straße 10‘ zunächst einmal vom Tisch ist“, sagt Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD), die dem Vorstand der Stiftung angehört. Bei mehreren Gelegenheiten habe sie deutlich gemacht, dass sie sich dafür einsetze, das Gebäude nicht zu veräußern. „Falls es doch zu einem Verkauf käme, sollte dies nur unter Berücksichtigung sozialer Aspekte geschehen“, so die Stadträtin. Das habe sie so auch mit Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) abgestimmt, als dieser noch Planungsdezernent war. An der Haltung der Stadt Frankfurt habe sich nichts geändert.

Der nächste Schritt sei nun, dass der Sanierungsbedarf des Hauses fachkundig geprüft und ein Sanierungsfahrplan erstellt werden soll, erläutert Hartwig. „Im Interesse der Mieter und Mieterinnen sollten beim weiteren Vorgehen die sozialen Gesichtspunkte besondere Berücksichtigung finden.“

Dass der Verkauf zumindest verschoben ist, sei positiv, sagt eine Mieterin. Nach wie vor gebe es aber das grundlegende Problem, dass die Bewohner:innen misstrauisch seien, da die Kommunikation mit der Stiftung nicht funktioniere. Seit März hätten sie von dieser nichts mehr gehört, obwohl es Besichtigungen gegeben habe und eine Maklerin jüngst verkündet habe: „Die Tinte muss nur noch trocknen, um den Kauf abzuschließen.“ Auf den Wunsch, über einen Runden Tisch in die Gespräche über die Zukunft des Hauses einbezogen zu werden, sei die Stiftung mit keinem Wort eingegangen, so die Mieterin.

Auf die kritisierte Kommunikation angesprochen, sagt Geschäftsführer Wiegand, dass die Stiftung „keine Wasserstandsmeldungen“ abgebe. „Wir informieren, wenn es etwas Konkretes gibt.“ Zu Aussage der Maklerin der LBS wollte er sich äußern. Die Landesbausparkasse hatte das Haus als „solides Mehrfamilienhaus mit Rendite-Potenzial“ beworben. Aufgrund der moderaten Mieten bestehe ein „deutliches Steigerungspotenzial“. Die Stiftung hatte die Formulierung als unglücklich bezeichnet und diese löschen lassen.