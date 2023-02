Frankfurter OB in spe auf Twitter befragen

Von: Christoph Manus

Mike Josef bei einem Twitter-Interview vor der Kommunalwahl 2021. Nun stellt er sich als OB-Kandidat der SPD den Fragen. © Renate Hoyer

Die Frankfurter Rundschau bietet Twitter-Interviews mit fünf Kandidatinnen und Kandidaten zur OB-Wahl an. Wer mitmachen will. kann diesen selbst Fragen stellen.

Die fünf chancenreichsten Kandidatinnen und Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 5. März stellen sich auf Twitter Fragen unserer Leserinnen und Leser. Den Auftakt macht Manuela Rottmann von den Grünen, die am Dienstag, 14. Februar, von 11 bis 12 Uhr, Antworten gibt. Am Tag darauf, Mittwoch, 15. Februar, wird SPD-Kandidat Mike Josef von 15 bis 16 Uhr sein Twitter-Interview geben. Yanki Pürsün (FDP) folgt am Dienstag, 21. Februar, 11 bis 12 Uhr; Daniela Mehler-Würzbach (Linke) am Donnerstag, 23. Februar, 14 bis 15 Uhr. Auch Uwe Becker (CDU) will sich auf Twitter den Fragen der Nutzer:innen stellen. Die Terminfindung läuft.

Wer bei einem der Twitter-Interviews mitmachen möchte, kann über den eigenen Twitteraccount Fragen stellen. Bei diesen Fragen an die Kandidat:innen machen wir keine Vorgabe. Sie könnten sich bei Rottmann etwa um ihr Wahlkampfthema Klimaschutz, bei Josef um Wohnungsbau, bei Becker um das Bahnhofsviertel drehen – oder in eine ganz andere Richtung gehen. Sehr wichtig ist aber: Alle Fragen sollten mit dem Hashtag #FRWahlcheck versehen sein, damit sie von den Kandidatinnen und Kandidaten beantwortet werden können. cm