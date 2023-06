Frankfurter Nordend: Eine Straße für Emil Mangelsdorff

Von: Matthias Bittner

Die Kastanienallee im Nordend soll umbenannt werden. Grüne, CDU, SPD und Linke im Ortsbeirat 3 wollen sie Emil-Mangelsdorff-Weg nennen.

Seinen 100. Geburtstag am 11. April 2025 darf Emil Mangelsdorff nicht mehr feiern. Er starb im Januar 2022. Der Jazz-Saxophonist wird aber angesichts seines musikalischen Erbes unvergessen bleiben. Ein würdiges Andenken wollen ihm in seiner Heimatstadt nun Grüne, CDU, SPD und Linke im Ortsbeirat 3 (Nordend) bereiten: Sie wollen die Kastanienallee in Emil-Mangelsdorff-Weg umbenennen.

„Nach Rücksprache mit seiner Witwe Teslime Mangelsdorff wurde der Weg, der auf das Holzhausenschlösschen zuführt und bislang keinen offiziellen Namen hat, aber als Kastanienallee bekannt ist, dafür als am geeignetsten betrachtet“, erklärt Grünen-Sprecherin Gabriele Trah. Und da die Kastanienallee keine postalische Adressen habe, ergäben sich durch die Benennung keine bürokratischen Problemen.

Geeignet sei der Weg auch deshalb, weil Mangelsdorff nicht weit davon entfernt gewohnt hat. Und er nahm auch oft die Kastanienallee, um zu seinen Auftritten im Holzhausenschlösschen zu gehen.

Dass nach dem Tod von Mangelsdorff eine Straße oder ein Platz seinen Namen bekommen sollte, sei im Ortsbeirat Konsens gewesen, sagt CDU-Fraktionsvorsitzende Claudia Ehrhardt. Es habe mehrere Vorschläge gegeben. „Letztlich war es der Gedanke, dass die Allee auf seine letzte Wirkungsstätte hinführt, der überzeugte“, so Ehrhardt.

Mangelsdorff sei Zeit seines Lebens auch ein politischer Mensch gewesen, der für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Frankfurt eingetreten sei, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Rüdiger Koch. „Wir hätten als SPD gerne eine direkt benachbarte Grünanlage nach ihm benannt, vor allem vor dem Hintergrund, den Namen ,Kastanienallee‘ als traditionellen und den meisten Nordend-Bewohnern bekannten Namen zu erhalten. Letztlich haben wir uns aber der nun beantragten Umbenennung angeschlossen“, führt Koch aus.

Wie Gabriele Trah von den Grünen mitteilt, habe die Stadt sich zum Vorschlag des Ortsbeirates bereits geäußert. Die Umbenennung werde dort begrüßt, heißt es. Weil im Leitfaden zur Straßenbenennung festgehalten ist, dass die Bezeichnung der Eigenart der Straße anzupassen ist, wird aber eine Umbenennung in Emil-Mangelsdorff-Allee angestrebt.

Der Ortsbeirat 3 tagt am heutigen Donnerstag, 15. Juni, um 19.30 Uhr im Haus der Volksarbeit, Eschenheimer Anlage 21.