Frankfurter Mehrfamilienhaus bleibt drei Wochen ohne Haustüre

Von: Boris Schlepper

Knapp drei Wochen lang war das Haus ohne Haustüre. Am Montag hat der Eigentümer eine provisorische monierten lassen - und vier Briefkästen für sechs Parteien. © Renate Hoyer

Die Mieterinnen und Mieter in Eschersheimer Landstraße haben Angst vor Verdrängung. Die Frankfurter Stabsstelle Mieterschutz spricht von „besonders dreisten Fall von Entmietung“.

Die vergangenen Wochen lebte Abderrahim Bouzaidi in Angst. Er sorgte sich um zwei seiner drei Töchter, die wie er sehbehindert sind. Denn seit Anfang Juni fehlte die Haustüre in dem Mehrfamilienhaus an der Eschersheimer Landstraße 80, in dem die Familie wohnt. Der Vermieter hatte sie mitsamt der Gegensprechanlage ausbauen lassen. Er habe stets befürchtet, dass seine beiden Töchter vors Haus auf die vielbefahrene Straße gerieten, sagt Bouzaidi.

Mit Bauschaum ist am Montagmittag eine provisorische Eingangstüre eingebaut worden. Nachdem die städtische Stabsstelle Mieterschutz Ende vergangener Woche in einer Pressemitteilung über die Liegenschaft als „besonders dreistem Fall von Entmietung“ informiert hatte, hat der Eigentümer kurzfristig reagiert.

Sechs Parteien leben noch in dem Haus an der Eschersheimer Landstraße, die meisten sind seh- oder schwerbehindert. Bis vor sechs Jahren hat das Gebäude dem Blindenbund gehört. Dann verkaufte der Verein die Immobilie, die vor etwa einem Jahr die EL 80 GmbH in Aschaffenburg erwarb. Seit dieser Zeit würden die Bewohner:innen unter Druck gesetzt, sagt Bouzaidi. Zwei Parteien seien bereits ausgezogen, da sie Angst gehabt hätten, sagt Mustafa A., der seit 18 Jahren in dem Haus lebt: „Sie konnten den Stress nicht mehr aushalten.“

Dieser habe unmittelbar nach der Übernahme begonnen. Der Eigentümer habe allen Mietparteien zum Jahresende gekündigt. Erst habe es geheißen, das Haus werde abgerissen, sagt A., später, es werde entkernt. Die Bewohner:innen setzten sich mit der Stabsstelle in Verbindung, die sie beruhigen konnte: Die Kündigungen seien fehlerhaft und rechtlich nicht durchsetzbar gewesen, sagt die stellvertretende Leiterin Janina Lich.

Für die Mietparteien ging der Stress dennoch weiter. Ein Mitarbeiter des Eigentümers sei bedrohlich aufgetreten und habe immer wieder an Wohnungstüren gehämmert, sagt Mustafa A. Im Januar seien die Briefkästen demontiert worden. Die Nachricht, welche weiterführende Schule ihre Tochter besuchen könne, habe sie nur per Zufall erhalten, sagt Mieterin Tanja T. Da wochenlang auch die Gegensprechanlage gefehlt habe, habe er sich von der Welt abgeschnitten gefühlt, so Bouzaidi. In den Wintermonaten sei die Heizung zwei Wochen lang ausgefallen, erinnert sich Tanja T. „Wir haben ständig gefroren.“ Von März bis April habe sie erneut nicht funktioniert.

Anfang Juni verschwand schließlich die Haustüre. Auf Beschwerden habe der Vermieter nicht reagiert. Selbst eine gerichtliche Verfügung blieb unbeachtet. Als „akute Gefahr für Leib und Leben der Bewohnerinnen und Bewohner, ganz besonders für die sehbehinderten Kinder“ kritisierte Stabstellenleiter Kai Schönbach das Vorgehen: „Nicht auszudenken, was passieren kann, wenn eines der Kleinkinder auf die Straße läuft. Die Stadt wird alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel ausschöpfen, um solch verantwortungslosen Vermietern Einhalt zu gebieten.“ Dabei sei auch die provisorische Bautüre keine Lösung, sagt Janina Lich. Da diese stets abgeschlossen werden müsse, sei sie im Notfall ungeeignet. Sie werde deshalb die Bauaufsicht einschalten. Auch über die vier neuen Briefkästen, die am Montag montiert wurden, schütteln die Bewohner:innen die Köpfe: „Hier wohnen doch sechs Parteien“, sagt Tanja T.

Schikanen, um Mieter:innen zum Auszug zu bewegen, seien der Stabsstelle nicht unbekannt, sagt Lich. Zumeist werde damit die Entmietung bezweckt, um die Immobilie teurer zu vermieten und den gesetzlichen Mieterschutz zu umgehen. Bislang sei der Eigentümer der Stabsstelle Mieterschutz nicht bekannt. Sie habe jetzt die Bauaufsicht und die Wohnungsaufsicht eingeschaltet. Auch die Schutzfrau vor Ort der Polizei wolle sie informieren.

Seitens der beim Amt für Wohnungswesen ansässigen Wohnungsaufsicht werde laut Janina Lich die Einleitung eines Verfahrens nach dem Wirtschaftsstrafgesetz geprüft. Dort sei das Schikanieren von Mieterinnen und Mietern durch bauliche Veränderung, und um diese zur Aufgabe der Wohnung zu bewegen, unter Geldbuße gestellt.

Der Eigentümer sagte auf Anfrage der Frankfurter Rundschau, dass er sich in den kommenden Tagen zu dem Vorfall schriftlich äußern wolle.