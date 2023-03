Frankfurter Linke nominieren für den Landtag

Von: Florian Leclerc

Teilen

Daniela Mehler-Würzbach, die als Oberbürgermeisterin kandidierte, will in den Landtag. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Die Linken in Frankfurt haben die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl in Hessen aufgestellt.

Die Linke in Frankfurt hat auf der Kreismitgliederversammlung am Samstag die Direktkandidat:innen für die Landtagswahl am 8. Oktober nominiert. Im Wahlkreis 34 kandidiert Axel Gerntke, der bereits seit 2021 Abgeordneter im hessischen Landtag ist.

Im Wahlkreis 35 tritt Magdalena Depta-Wollenhaupt an. Sie ist Referentin für Kultur- und Medienpolitik der Bundestagsfraktion der Linken. Im Wahlkreis 36 kandidiert der Frankfurter Stadtverordnete Eyup Yilmaz, im Wahlkreis 37 die Stadtverordnete Daniela Mehler-Würzbach, die für die Linke als Oberbürgermeisterkandidatin antrat. Sie erreichte 3,6 Prozent der Stimmen.

Mehrere Stadtverordnete treten an

Im Wahlkreis 38 stellt sich der Stadtverordnete Michael Müller zur Wahl, im Wahlkreis 39 die Stadtverordnete Monika Christann. Themenschwerpunkte sind nach Auskunft der Linken Fragen nach Umverteilung und sozialer Gerechtigkeit und die ökologischen Wende.

Auch interessant

Volt und Linke legen sich vor Oberbürgermeister-Stichwahl in Frankfurt fest, die Grünen noch nicht. Derweil wird der DGB-Chef deutlich.

Das Programm der Linken zur Landtagwahl in Hessen stellt Sozialpolitik und Klimaschutz ins Zentrum. Beim Thema Ukrainekrieg finden die Linken keinen gemeinsamen Nenner.

Der Grüne Tarek Al-Wazir kandidiert als Ministerpräsident in Hessen. Auf veganen Sneakers soll er die hessische Staatskanzlei übernehmen.

Mit Nancy Faeser steht die Spitzenkandidatur der Hessen-SPD für die Landtagswahl im Oktober fest. Damit treten die drei prominentesten politischen Köpfe des Landes im Wahlkampf gegeneinander an.

In Berlin, Bremen, Bayern und Hessen stimmen die Menschen in diesem Jahr über die Parlamente ab – und damit über die Zukunft der jeweiligen Koalition