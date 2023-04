Frankfurter Lichter Filmfest: Darmstädter Jung-Regisseur für „Morgen irgendwo am Meer nominiert“

Von: Kathrin Rosendorff

Nele (Sophia Münster), Konrad (Jonas Kaufmann), Romy (Carlotta Weide) und Julian (Louie Betton) müssen nach dem Abi noch rausfinden wie ihr Leben weitergehen soll. Auf dem Roadtrip kommen viele Geheimnisse ans Licht. Foto:Sebastian Berghaus © Sebastian Berghaus

Patrick Büchting hat als Kind mit Teddybären gedreht. Nun präsentiert der Darmstädter Student auf dem Frankfurter Lichter Filmfest seinen ersten Langfilm „Morgen Irgendwo am Meer“ und ist gleich auch für diesen nominiert. Der Film ist eine Verfilmung des gleichnamigen Jugendromans.

Zwei Dinge durfte der Darmstädter Regisseur Patrick Büchting bei der Verfilmung des Jugendromans „Morgen irgendwo am Meer“ auf keinen Fall ändern. „Das Reiseziel Lissabon und den goldenen Mercedes-Oldtimer“, erzählt er. Das habe sich die Autorin Adriana Popescu gewünscht, als er wegen der Filmrechte mit ihr telefoniert habe. „Technisch war das schwierig umzusetzen: vier Schauspieler:innen plus Kameramann. Wir wollten den Mercedes erst zu einem Minibus ändern, das hätte aber der Autorin großen Herzschmerz bereitet. Also wurde es doch ein Mercedes. Das war dann eben sehr eng. Aber ich dachte: ‚Wir sind jung, wir sind naiv, wir können es in echt machen‘“, sagt der 25-Jährige beim Interview im Café Plank im Frankfurter Bahnhofsviertel und lacht. Er selbst fand keinen Platz mehr im Wagen, der Oldtimer war deswegen komplett verkabelt. „Ich saß im Begleitwagen dahinter. Wir hatten eine Liveschalte mit Bild und Ton. Ich wusste immer genau was vorne abgeht und konnte über Funk Anweisungen geben.“

„Morgen irgendwo am Meer“ ist Büchtings erster Langfilm, der am nächsten Freitag, 21. April, nicht nur seine Hessenpremiere beim Frankfurter Lichter-Filmfest feiert. Das Roadmovie ist dort auch als bester regionaler Langfilm nominiert. Bereits an diesem Wochenende ist der Streifen beim Bremer Filmfest einer der Kandidaten für den besten deutschsprachigen Langfilm. An der Hochschule Darmstadt macht der Jungregisseur gerade seinen Master in „Leadership in the Creative Industries“ und studiert parallel in Dortmund Film.

Das Roadmovie beginnt in Weiterstadt bei Darmstadt: Die Zuschauer:innen begleiten die Protagonist:innen Romy (Carlotta Weide), Konrad (Jonas Kaufmann), Nele (Sophia Münster) und Julian (Louie Betton), die nach dem Abi noch rausfinden müssen, wie ihr Leben weitergehen soll. Dabei gibt es eben nicht nur fröhliche Sommergefühlsszenen wie beim Planschen im Meer. Es geht auch um Liebe, Freundschaft, Verlust und Geheimnisse, die im Laufe des Films ans Licht kommen. „Beziehungen sind nicht das, was sie auf den ersten Blick scheinen“, sagt Büchting.

Die internationale Produktion wurde in drei Blöcken zwischen Juli und November 2021 auch in Frankreich und Spanien gedreht. „Wir haben mit Autopannen, Pandemie und Sturm auf Mallorca jonglieren dürfen“, sagt Büchting, der in Frankfurt geboren und in Bonn aufgewachsen ist und sich in Darmstadt heimisch fühlt.

Wie ist der Film in Ihr Leben gekommen, Herr Büchting?

Meine Eltern haben immer alles auf Video festgehalten. Urlaube, aber eben auch, wie ich und meine jüngere Schwester groß werden. Irgendwann haben sie erkannt, dass es mir selbst Spaß macht, die Sachen zu filmen. Ich habe schnell gemerkt, dass man viel mehr machen kann, als nur die Kamera draufzuhalten: Man kann Geschichten erzählen. Und so kam es, dass ich mit zehn Jahren meinen ersten Kurzfilm gedreht habe. Mit Freunden und Spielzeug.

Was war die Geschichte?

Teddybären, die Weihnachten retten müssen. Nach 20 Minuten hatten sie es dann tatsächlich geschafft (lacht) . Dieser Film war erst mal nur Spaß, da hatte ich noch keine beruflichen Ambitionen, aber es war der Anfang.

Und wann wurde es zum Berufswunsch?

In der zehnten Klasse habe ich ein Auslandsjahr in Vancouver verbracht. Vancouver, sagt man, sei das Hollywood des Nordens, weil dort so viele große Produktionen gedreht werden. Mit denen hatte ich erst mal nichts zu tun, aber ich hatte Film als Schulfach. Das hat noch mal meine Berührung mit Film gefestigt. Das Schuljahr habe ich als Jahrgangsbester im Bereich Film abgeschlossen – von dem Moment an wollte ich Filme drehen. Nach dem Abi mit 17 in Bonn bin ich nach Hessen zurück und habe direkt angefangen auf dem Dieburger Mediencampus der Hochschule Darmstadt „Motion Pictures“ zu studieren. Dort habe ich 2019 auch meinen Bachelorabschluss gemacht.

Warum haben Sie sich entschieden in Dieburg und nicht in Medienstädten wie Köln oder Berlin zu studieren?

Ich hatte damals noch keine Berufserfahrung und das Studium an der Hochschule Darmstadt gibt einfach einen allumfassenden Einblick in die Welt des Films. Dort lernt man sowohl Regie als auch Produktion, Kamera, Schnitt und Drehbuch, während andere Studiengänge in anderen Städten auf einen dieser Bereiche spezialisiert sind. Für mich war es das Beste, alles lernen zu dürfen. Im Laufe des Studiums hat sich dann für mich herauskristallisiert, dass Regie das ist, was mich am meisten antreibt.

„Morgen irgendwo am Meer“ ist Ihr erster Langfilm. Sind Sie sehr aufgeregt, wenn dieser jetzt auf Festivals der Öffentlichkeit präsentiert wird?

Es ist megaspannend, zum ersten Mal die Reaktionen von Außenstehenden zu sehen. Ich habe fast drei Jahre mit dem Film verbracht. Der Roman hat mich beim Lesen emotional total berührt, ich wollte den Stoff unbedingt verfilmen. Ich musste aber erst mit sehr vielen Leute sprechen, bis ich die Verfilmungsrechte hatte. Dann begann zudem das Schreiben der Drehbuchversion. Ich hatte eine hervorragende Romanvorlage, an der ich auch sehr nahe dran bin. Ich stand auch im Austausch mit der Autorin, und die sechste Drehbuchversion ist es schließlich geworden.

Zur Person Patrick Büchting (25) wird in Frankfurt geboren und wächst in Bonn auf. Nach dem Abitur mit 17 beginnt er sein „Motion Pictures“-Studium an der Hochschule Darmstadt . Gerade macht der Jungregisseur dort seinen Master in „Leadership in the Creative Industries“ und studiert Film in Dortmund. Beim Frankfurter Lichter-Filmfest läuft sein erster Langfilm „Morgen irgendwo am Meer“ am Freitag, 21. April, 18 Uhr im Eldorado Filmtheater, Schäfergasse 29. Anschließend wird es ein Filmgespräch mit Büchting und Autorin Adriana Popescu geben. Tickets gibt es unter: www.lichter-filmfest.de Eine Darmstadt-Premiere findet am 15. Oktober statt. Infos und Tickets: www.morgenirgendwoammeer.de DAS FILMFEST: Das 16. Lichter-Filmfest Frankfurt International bespielt vom 18. bis 23. April 2023 wieder eine Vielzahl Frankfurter Kinoleinwände. Dieses Jahr widmet sich das Festival dem Thema Liebe. Als Eröffnungsfilm wird am Dienstag, 18. April, ab 20.15 Uhr im Metropolis, Eschenheimer Anlage 40, „Bis ans Ende der Nacht“ von Christoph Hochhäusler gezeigt: Robert arbeitet als verdeckter Ermittler und soll einen Frankfurter Großdealer dingfest machen. Viktor ist Clubbesitzer und betreibt eine erfolgreiche Webseite, über die er im großen Stil Drogen aller Art vertickt. Um mit ihm in Kontakt zu kommen, täuscht Robert eine Beziehung mit der Trans* Frau Leni vor, die den Kriminellen von früher – vor ihrer Transition – kennt. Es gibt einen regionalen Langfilmwettbewerb , der mit einem 3000 Euro dotierten Lichter -Bembel verbunden ist. Eröffnet wird der Wettwerb am Mittwoch um 18.15 Uhr im Eldorado-Filmtheather, Schäfergasse 29, mit dem Dokumentarfilm „49 Problems (and my future is one)“, der das Publikum mit in den Dannenröder Forst nimmt, wo die Proteste gegen den Ausbau der Autobahn 49 stattfanden. Außerdem begleitet der Film des Schwalmstädter Regisseurs Maxi Buck den Gerichtsprozess gegen die Aktivistin „Ella“. Der gebürtige Frankfurter Regisseur Julian Vogel zeichnet in seinem Film „Einzeltäter Teil 3 – Hanau“ ein Porträt dreier betroffener Familien zwischen Wut, Trauer und Entschlossenheit, für Konsequenzen und Gerechtigkeit. Der Film ist Teil einer Trilogie, die sich den Opfern der Anschläge in München (2016), Halle (2019) und Hanau (2020) widmet. Zu sehen ist dieser am Samstag (22. April), ab 17 Uhr ebenfalls im Eldorado. Der Dokumentarfilm Mina – Der Preis der Freiheit von Hesam Yousefi, Student an der Hochschule Darmstadt, porträtiert Mina Ahadi, eine heute in Köln lebende iranische Menschenrechtsaktivistin. Sie kämpft seit Jahrzehnten gegen Hinrichtungen und Steinigungen im Iran – und wurde dadurch selbst zur Zielscheibe des Regimes. Bei der Vorstellung wird neben dem Regisseur auch Mina Ahadi anwesend sein. Zu sehen ist der Film am Donnerstag (20. April), 17.30 Uhr im Kino des Deutschen Filmmuseums, Schaumainkai 41. Zudem gibt es eine Reihe an Veranstaltungen beim „Kongress Zukunft Deutscher Film“ in den Räumen des „Massif Central“, Eschersheimer Landstraße 28. Alle Informationen zum Filmfest sowie Tickets gibt es unter: www.lichter-filmfest.de

Wie haben Sie den Film finanziert?

Crowdfunding, Filmgeld vom Land Nordrhein-Westfalen, weil ich eben auch in Dortmund noch Film studiere, Sponsoren, eigenes Kapital. Die Schauspieler:innen und das Filmteam haben ehrenamtlich mitgewirkt. Wir waren außerdem sparsam ohne Ende, um mit dem Budget eines Studentenfilms ein internationales Roadmovie drehen zu können.

Ihre vier Hauptdarsteller:innen sind alle jung, aber keine Anfänger:innen: Nele (Sophia Münster) war im Kino in „Hanni & Nanni“ zu sehen. Julian (Louie Betton) ist schon in Serien wie „Notruf Hafenkante“ und „Tatort“ oder dem Fernsehfilm „Mein gebrauchter Mann“ dabei gewesen. Konrad (Jonas Kaufmann) und Romy (Carlotta Weide) waren beide Cast der Jugendserie „Schloss Einstein“, bei der Sie selbst Berufserfahrung hinter der Kamera gesammelt hatten. Kannten Sie sie persönlich oder wie kamen Sie zusammen?

Nein, ich habe bundesweit junge Schauspieler:innen über Agenturen angefragt. Es war mir wichtig, Schauspieler:innen in den Rollen zu besetzen, die auch wirklich im Abi-Alter sind und dem Publikum dies nicht nur vorgaukeln, aber in Wirklichkeit schon 25 Jahre alt sind. Der Film soll junge Erwachsene, die gerade Abi machen, ansprechen. Es gab drei Castingrunden, bis es die vier geworden sind. Dass gleich zwei Schauspieler:innen von „Schloss Einstein“ mitspielen, ist Zufall.

Sie selbst sind mit 25 Jahren auch nicht so weit vom Abi-Alter: Wie schwierig war es, mit so einem jungen Filmteam konzentriert zu drehen und nicht in der Sonne zu chillen?

Das Gute war: So viel in der Sonne chillen konnten wir gar nicht. Es war häufig sehr viel kälter als es im Film aussieht, gerade beim deutschen Sommer 2021. Während sich das Filmteam und ich in Winterjacken einmummeln konnten, mussten die Schauspieler:innen oft tapfer sein. Zum Ende hin mussten wir die Drehpläne fast täglich umstellen, basierend auf dem schlechtem Wetterbericht. Ein großes Thema war der Medicane auf Mallorca: Dort spielt nachts eine ganz besondere Kussszene. Man sieht, wie die Haare der Protagonist:innen wegfliegen und hört das Meer im Hintergrund rauschen. Diese Szene mussten wir innerhalb einer Stunde vom Strand auf einen nahen Fußgängerweg verlegen, damit sie trotz des Sturms irgendwie drehbar war. Die Szene ist trotzdem superromantisch geworden.

Mallorca kommt im Film aber eigentlich gar nicht als Ort vor ...

An nicht allen Orten, an denen die Filmhandlung spielt, haben wir tatsächlich gedreht. Das war auch der Pandemie geschuldet, weil das Reisen eben auch in Frankreich und Spanien nicht so frei möglich war. Wir haben viele Szenen auf Mallorca gedreht, weil dort durch die Insellage die Inzidenzen viel niedriger waren als auf dem Festland. Teile, die in Frankreich spielen sollten, haben wir wegen einer Panne in Deutschland gedreht. Es gibt eine Szene in einem Café in Frankreich, das wir in Wirklichkeit im französischen Restaurant Belle Ville in Darmstadt gedreht haben. Aber nicht alles ist Fake: Wir haben wirklich in Lyon gedreht, denn die Statur des „Kleinen Prinzen“ spielt eine wichtige Rolle im Film.

Wie schwer ist es eigentlich, als Regisseur in Deutschland Erfolg zu haben?

Die Kunst ist, gesehen zu werden. Es ist zunächst ein großes Erarbeiten. Während der Pandemie habe ich angefangen, Berufserfahrung bei TV-Serien wie „Schloss Einstein“ zu sammeln. Bei Til Schweigers „Manta, Manta 2“ durfte ich zusammen mit anderen die Komparsen beim großen Autorennfinale mitinszenieren. Mittlerweile hangele ich mich als Freiberufler mit ersten und zweiten Regieassistenzen bei Kinofilmen wie „Franky Five Star“ mit Lena Urzendowsky durch. Das funktioniert sehr gut parallel zum Studium. Ich setze jetzt bezüglich Regie alles auf die Karte meines Debütfilms. Ich hoffe, „Morgen irgendwo am Meer“ im Herbst in die Kinos bringen zu können. Da bin ich gerade dran. Und ich hoffe, dann den nächsten Schritt zu wagen. Es ist ein großer Segen, wenn jemand dir einen Job als Regisseur anbietet.

Ist Ihr Traum ein Angebot aus Hollywood?

Also nach Hollywood muss ich jetzt nicht sofort. Ich möchte gerne hier in Deutschland als Regisseur für Jugendfilme Angebote bekommen. Denn ich bin mit 25 Jahren noch extrem jung für einen Regisseur und so auch im Denken von Jugendlichen noch sehr gut drin. Deswegen glaube ich, dass ich Stoffe für Jugendliche auch bedeutsam erzählen kann.

Regissseur Patrick Büchting ist in Frankfurt geboren, in Bonn aufgewachsen und lebt und studiert in Darmstadt. © Rolf Oeser