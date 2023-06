Frankfurter Kränzchen für den CSD

Von: Thomas Stillbauer

Die beste Grüne Soße wird natürlich auch wieder gewählt. © Michael Schick

Die Grüne-Soße-Festspiele rufen Bäckereien zur Hilfe für eine Benefizaktion. Von Freitag an ist buntes Programm auf dem Roßmarkt.

Jetzt wird’s bunt: Am Freitag, 23. Juni, beginnen die Grüne-Soße-Festspiele 2023 auf dem Roßmarkt. René Moreno stimmt schon mal die Gitarre für seine sonnigen Melodien zum ersten musikalischen Beitrag um 12 Uhr auf dem „Markt der Möglichkeiten“ zwischen den Ständen mit kulinarischen Genüssen. Am Freitagabend gehört die Bühne des ersten Tages dem Landesjugendjazzorchester Hessen. Die sogenannte Klimawand, Wahrzeichen der Grüne-Soße-Festspiele seit 2021, ist in diesem Jahr nicht nur grün wegen der sieben Soßenkräuter, die wie gewohnt in den Bauteilen aus Europaletten wachsen – sie ist zudem in Regenbogenfarben gestaltet.

Das trifft sich gut, denn 2023 hat das Festival einen besonderen Programmpunkt. „CSD-Benefiz“ heißt es am Montag, 26. Juni, von 20 Uhr an. „In diesem Jahr ergänzen wir die Regenbogenflagge um ein saftiges Soßengrün und feiern den Pride Month auf dem Roßmarkt zugunsten des Christopher-Street-Days in Frankfurt“, kündigen Maja Wolff und Torsten Müller an, das veranstaltende Duo. Beim Benefizkonzert präsentieren Tante Gladice, die „glamouröse Frau von Format“ und Queer-Paradise-Influencer Joely einen Abend unter anderem mit schillernden Drag Queens, Popsängerin Evou aus Wiesbaden und Comedian Johannes Scherer. Fernsehkoch Mirko Reeh will an dem queeren Abend außerdem beweisen, dass Frankfurter Kranz und Grüne Soße auch gemeinsam genießbar sind.

Dazu sollen im Lauf des Montags 1001 „Frankfurter Kränzchen“ für sieben Euro das Stück verkauft werden – zugunsten des CSD, der in diesem Jahr aus Mangel an Geld lange um seine Parade und sein Fest (13. bis 16. Juli) bangen musste. Wer einen der Kuchen kauft, kann ein Fahrrad gewinnen. Alle Bäckereien in und um Frankfurt sind aufgerufen, Miniversionen des Frankfurter Kranzes zu backen und zu spenden. Die Bäckerei Huck und das Café Merci sind schon mit jeweils 100 Stück dabei, die Konditorei Amendt gibt zwei große Kränze – viele weitere werden benötigt. Wer etwas beitragen kann, meldet sich im Festspiele-Büro, Telefon 069/48 00 25 25, oder per E-Mail an kontakt@gruene-sosse-festival.de

FESTSPIELE An diesem Freitag, 23. Juni, beginnen die Grüne-Soße-Festspiele 2023, wie schon in den vergangenen zwei Sommern im Freien auf dem Roßmarkt in der Frankfurter City. Im Abendprogramm (täglich 20 Uhr) gibt es Musik, Theater und Comedy; ebenso mittags auf dem Marktplatz (geöffnet ab 11, Programm ab 12 Uhr), alles bei freiem Eintritt, und zwar bis zum 3. Juli. Drumherum bieten Stände alles fürs leibliche Wohl, vom veganen Falafel übers argentinische Steak bis zu ukrainischen Spezialitäten – und natürlich viel Grüne Soße. Programm: www.gruene-sosse-festspiele.de

Die Frankfurter Grüne-Soße-Königin Angela I. wird am Benefiztag auf dem Roßmarkt das Kultgebäck zugunsten des CSD verkaufen, und in der Abendshow wird Mirko Reeh auf der Bühne in einem „Quick-Show-Kochen“ vorführen, wie man einen Frankfurter Kranz zubereitet. Passend dazu präsentiert er mit der glamourösen Tante Gladice den gleichnamigen Song.

Einen der „Klimameter“ aus der bunten Wand nahm am Montag Staatskanzleichef Axel Wintermeyer (CDU) entgegen. Die künstlerisch gestaltete Palette erhält einen Platz in der Regierungszentrale. „Die Grüne Soße ist aus Hessen nicht wegzudenken“, sagte Wintermeyer. „Die sieben Kräuter stehen für die Vielfalt unseres Landes.“