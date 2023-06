Frankfurter Koalition streitet über das Falschparken

Von: Georg Leppert

Verstöße gegen das Halteverbot bleiben in Frankfurt oft ohne Folgen. © Michael Schick

Private Anzeigen werden kaum bearbeitet. Das stört auch die Grünen. Ordnungsdezernentin Annette Rinn sieht kaum Hoffnung auf Besserung.

Die Menschen parken wie die Axt im Walde – als hätten wir noch die 60er Jahre.“ In einer Diskussion über den Umgang mit Anzeigen gegen Falschparker:innen hat der Stadtverordnete Nico Wehnemann (Die Partei) Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) kritisiert. Weite Teile der Opposition stimmten Wehnemann am Montag im Sicherheitsausschuss zu. Auch die an der Regierung beteiligten Grünen monierten, Autofahrerinnen und Autofahrer müssten in Frankfurt bei Regelverstößen zu selten mit Konsequenzen rechnen.

Ordnungsdezernentin verweist auf Personalprobleme

Ansgar Hegerfeld, verkehrspolitischer Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, war in den Ausschuss gekommen und hatte auf einen Magistratsbericht hingewiesen. Wie die Frankfurter Rundschau bereits berichtet hatte, wird nur ein Bruchteil der Anzeigen, die Privatleute etwa über eine App erstatten, auch bearbeitet. So gab es im Februar mehr als 7300 Anzeigen gegen falsch parkende Autofahrer:innen. Weniger als 1000 davon führten zu Bußgeldern. Für Hegerfeld eine untragbare Situation, schließlich nenne die Polizei ausdrücklich die Möglichkeit, Anzeige zu erstatten.

Annette Rinn wies auf fehlendes Personal im Ordnungsamt und die stark gestiegene Zahl an privaten Anzeigen hin. Überzeugen konnte sie damit auch die Grünen nicht. Die Koalition werde sich mit der Problematik befassen, sagte der Stadtverordnete Emre Telyakar. Seine Parteifreundin Friederike von Franqué sprach sich für eine digitale Bearbeitung von Anzeigen aus.

Jutta Ditfurth: Häufige abschleppen

Jutta Ditfurth (Ökolinx) forderte, ordnungswidrig abgestellte Autos häufiger abzuschleppen. Nur so stelle sich ein Lerneffekt bei Falschparkerinnen und Falschparkern ein.