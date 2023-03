Frankfurter Koalition erwartet Antworten zum Fall Akman

Von: Georg Leppert

Der Vertrag mit Tarkan Akman wurde aufgelöst. © Michael Schick

Der Antrag des Römerbündnisses hinterfragt auch die Rolle des früheren Oberbürgermeisters Peter Feldmann.

Wer wusste was und zu welchem Zeitpunkt über die Ermittlungen gegen Tarkan Akman? Das will die Römer-Koalition mit einem Antrag herausfinden. Grüne, SPD, FDP und Volt haben am Dienstag eine gemeinsame Vorlage eingereicht.

In einer Pressemitteilung äußern sich die Fraktionsvorsitzenden von Grünen, FDP und Volt – für die SPD spricht ihr zweiter Geschäftsführer Holger Tschierschke. Sie machen deutlich, dass die amtierende Stadtregierung im Fall des unter Korruptionsanklage stehenden Ex-Leiters des Hauptamtes alles richtig gemacht habe: „Die zuständigen Magistratsmitglieder hatten den Vorgang seit Ende Februar diesen Jahres wie bislang üblich intern, allen Regularien folgend und zum Wohle von Stadt und Stadtverwaltung begleitet.“

Begonnen hatten die Ermittlungen aber im Frühjahr vergangenen Jahres. Es gelte nun herauszufinden, ob seinerzeit die Regeln im Umgang mit Pflichtverletzungen von Beschäftigten der Stadt Frankfurt eingehalten wurden.

Der zuständige Dienstherr sei damals „ein anderer“ gewesen, heißt es in der Mitteilung – gemeint ist damit der damals amtierende Oberbürgermeister Peter Feldmann. Es müsse nun „größtmögliche Klarheit“ zum Fall Akman geschaffen und Transparenz hergestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft wirft Tarkan Akman vor, mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) stillschweigend eine Unrechtsvereinbarung geschlossen zu haben: Seine Schwester bekommt Jobs bei der AWO, und er berücksichtigt die Interessen der Organisation bei seiner Amtsführung wohlwollend.