Frankfurter Klimapläne: Fernwärme, Bioenergie und immer noch Gas

Wärmewende

Von Thomas Stillbauer schließen

Frankfurt arbeitet an der Wärmewende. Stadt und Mainova erarbeiten einen Plan für die Kommune.

Fernwärme, Geothermie, Abwärme von Rechenzentren, Wärmepumpe, Gebäudedämmung: Es gibt so viele Möglichkeiten, die Bude warm zu kriegen, ohne unser Klima weiter mit Kohle, Öl und Gas zu verheizen. Am Mittwoch hat „Fridays-for-Future“-Aktivistin Luisa Neubauer einen Zeitungsbericht getwittert, der ankündigte, in 20 Jahren werde die Wärmepumpe die dominierende Heizanlage sein. Der Zeitungsbericht war vom November 1980 – und zitierte eine Studie der Shell AG. Die ist bislang nicht als allergrößte Wärmepumpenlobby bekannt geworden.

43 Jahre später zerbricht sich ganz Deutschland den Kopf, wie es die Wärmewende klima- und zugleich sozialverträglich hinkriegt. Ganz Deutschland? Was ist mit Frankfurt? Die Stadt gehört zu jenen hessischen Kommunen mit einer Bevölkerung von mehr als 20 000 Menschen, die laut Gesetz ab Ende November eine eigene detaillierte Wärmeplanung entwickeln müssen.

„Das Klimareferat hat im letzten Jahr ein Projekt zur Erarbeitung einer Kommunalen Wärmeplanung für Frankfurt gestartet, das noch in diesem Sommer abgeschlossen werden soll“, berichtet Hans-Georg Dannert, der Leiter des städtischen Klimareferats. Die Energieversorgerin Mainova sei in die Erarbeitung eingebunden gewesen. Der Wärmesektor, so Dannert, sei für einen großen Teil der Emissionen in Frankfurt verantwortlich – und er beruhe überwiegend noch auf fossilen Energieträgern. Die Kommunale Wärmeplanung (KWP) solle sicherstellen, dass der Wärmesektors dekarbonisiert, also frei von solchen nicht erneuerbaren Energiequellen gemacht werde.

Der Mainova falle dabei die Aufgabe zu, einen Transformationsplan für die Fernwärme zu erarbeiten: mit den aktuellen Wärmequellen und potenziellen Abwärmequellen – etwa aus Rechenzentren, Umweltwärme aus der Luft, aus Flusswasser oder Geothermie.

Die Stadt, betont Dannert, nehme die zentrale Rolle ein. „Sie ist verantwortlich für die KWP, sie steuert, koordiniert und überprüft, vernetzt lokale Akteure für Maßnahmen und setzt den Rahmen in der Bauleitplanung und Wirtschaftsförderung.“ Eigene kommunale Liegenschaften könnten als Pilotprojekte in die Planung einbezogen werden.

Und die Kosten? Aktuell gehe die Mainova von etwa zehn Milliarden Euro für die Dekarbonisierung des Wärmemarktes aus: für Investitionen in Fernwärme, in den Ausbau des Stromnetzes – noch ohne die Kosten für die Gebäudeanpassung.

Die Fernwärme wird überall heiß diskutiert. Die Frankfurter Energieversorgerin Mainova ist dabei, ihr mehr als 300 Kilometer langes Fernwärmenetz auszubauen. Die Leitung vom Heizkraftwerk Allerheiligenstraße (Gas) in der östlichen Innenstadt über die Hanauer Landstraße und die Windeckstraße bis zur Sonnemannstraße im Ostend wird zurzeit erneuert und erweitert. Die Mainova will auch das Fechenheimer Biomassekraftwerk künftig fürs Heizen mit „grüner“ Energie einsetzen.

Zudem plant die Stadt, insgesamt 48 städtische Liegenschaften mit 56 Einrichtungen in den kommenden Jahren an das Fernwärmenetz der Mainova anzuschließen. Wie der Magistrat mitteilte, stehen im Frankfurter Haushalt dafür unter dem Titel „Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude“ und „Erneuerbare-Energien-Fonds“ für die nächsten vier Jahre 43 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel sei es, „das Fernwärmenetz vollständig zu dekarbonisieren, weiter auszubauen und zu verdichten“.

Im Februar hatte zudem Ingmar Kohl, Leiter der Mainova-Stabsstelle Fernwärme, in einer Sitzung des Ortsbeirats 8 (Heddernheim, Niederursel, Nordweststadt) von Plänen berichtet, in fünf bis zehn Jahren weitere Fernwärmenetze zu schaffen. Das Müllheizkraftwerk (MHKW) in Heddernheim sei auch künftig fester Bestandteil der Wärmeerzeugung, anders als fossile Brennstoffe. Derzeit komme die Fernwärme in Frankfurt zu 28 Prozent aus dem MHKW und zu 71 Prozent aus der Gas- und Kohleverbrennung. Für das restliche Prozent sorgten alte Ölkessel, die zur Absicherung dienen.

Das Kohleheizkraftwerk im Gutleut wird allerdings zunächst auf Gasbetrieb umgestellt. Zwei neue Gasturbinen lässt die Mainova dafür einbauen, um ab 2026 gar keine Kohle mehr zu verheizen. Klimaschutzorganisationen kritisieren das Vorhaben: Die Energieversorgerin investiere in fossile Quellen, statt konsequenterweise direkt auf erneuerbare Ressourcen umzustellen.

Der Transformationsplan sehe mehrere große Säulen für die Fernwärmeproduktion vor, erläuterte Mainova-Mann Kohl weiter: elektrische Quellen wie die Abwärme von Rechenzentren, Großwärmepumpen und Strom aus erneuerbarer Energie. Zusätzlich solle Wasserstoff, sofern er in ausreichender Menge zur Verfügung stehe, für die Fernwärme genutzt werden. Für einzelne Familienhäuser sei ein Anschluss an das Netz aber oft zu teuer, schränkte er ein. Beim Zusammenschluss mehrerer Hauseigentümer:innen oder ganzer Straßenzüge prüfe die Mainova die Bedingungen.