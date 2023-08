Frankfurter Kindertagesstätten: Vorwürfe gegen mehrere Erzieher

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts sexueller Übergriffen in mehreren Einrichtungen.

Kam es in gleich mehreren Frankfurter Kindertagesstätten zu sexuellen Übergriffen an Kindern? Mit entsprechenden Hinweisen beschäftigt sich derzeit nicht nur das Stadtschulamt, sondern auch die Frankfurter Polizei sowie die Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungsbehörde teilte am Montag mit, dass ihr drei Strafanzeigen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Kitas im Stadtgebiet vorgelegt worden seien. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei männliche Erzieher. Sie sollen Kinder im Alter von drei und sechs Jahren im Intimbereich berührt und geküsst haben. Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen den Fällen in unterschiedlichen Einrichtungen bestünden nach Angaben der Staatsanwaltschaft derzeit nicht.

Der Hessische Rundfunk hatte am Montag zuerst über die Vorfälle in den Betreuungseinrichtungen berichtet. Das Bildungsdezernat von Stadträtin Sylvia Weber (SPD) bestätigte den Bericht und teilte mit, dass dem Stadtschulamt seit März sogar vier Verdachtsfälle gemeldet worden seien. Insgesamt sieben Kinder könnten demnach Opfer von sexueller Gewalt geworden sein. Vier Erzieher in vier verschiedenen Einrichtungen stünden derzeit im Verdacht, sexuelle Übergriffe begangen zu haben. Die vier Personen seien vom Dienst freigestellt worden.

Bereits Anfang dieses Jahres hatten Kinderschützer einen Frankfurter Erzieher einer Kindertagesstätte des Internationalen Familienzentrums (IFZ) beschuldigt, dass er Kinder im Intimbereich gekitzelt habe. Von Kindesmissbrauch war die Rede, Anzeige bei der Frankfurter Polizei wurde erstattet. Nach Prüfung der Vorwürfe erwiesen sich diese dann allerdings als haltlos.

Im einem der nun bekannt gewordenen Fälle sei nach Angaben des Bildungsdezernats ein pädagogischer Mitarbeiter einer Betreuungseinrichtung in Bockenheim von Kita Frankfurt im Frühjahr dieses Jahres zum ersten Mal wegen des Verdachts „körperlicher und später sexueller Gewalt“ von einer Familie angezeigt worden. „Die Fachkraft, gegen die die Vorwürfe erhoben wurde, wurde mit Bekanntwerden der Beschwerde zum Schutz des Kindes mit sofortiger Wirkung freigestellt“, teilte das Dezernat weiter mit. Zudem hätte mit Bekanntwerden des Vorwurfs „sofort das Konzept des Trägers zur Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“ gegriffen. An diesem in solchen Fällen vorgeschriebenen Prüfverfahren seien die Fachstelle Kinderschutz des Kita-Trägers, ein Arbeitsrechtler, der zuständige Fach- und Dienstvorgesetzte des Mitarbeiters sowie übergeordnete zuständige Führungskräfte beteiligt. Darüber hinaus erfolge stets die Abstimmung mit dem Stadtschulamt als zuständige Aufsichtsbehörde sowie mit der Kriminalpolizei. Natürlich würden auch mit den Eltern sowie mit dem beschuldigten Mitarbeiter selbst intensive Gespräche geführt.

Nach Abschluss der kritischen Prüfung sei nach Angaben des Bildungsdezernats festgestellt worden, dass „es keine Hinweise auf ein sexuell übergriffiges Verhalten gab“. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen „mangels hinreichenden Tatverdachts“ ein. „Die Einstellung erfolgte, weil das insoweit betroffene Kind im Ermittlungsverfahren auf Wunsch der Erziehungsberechtigten keine Angaben zum Sachverhalt gemacht hatte“, teilte die Staatsanwaltschaft allerdings jetzt erst mit.

Der Mitarbeiter kehrte an seinen Arbeitsplatz in der Kita zurück. Zunächst zumindest. Mitte Juni allerdings hätten zwei weitere Familien Anzeige gegen den Erzieher wegen sexueller Übergriffe erstattet. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Oktober 2022 und Juni 2023 ein fünfjähriges Kind mehrfach „mit reibenden Bewegungen im Intimbereich“ sowie ein sechsjähriges Kind „unterhalb der Kleidung im Intim- und Brustbereich“ berührt zu haben.

Der Mitarbeiter wurde wieder vom Dienst freigestellt, wieder wurde ein Prüfverfahren eingeleitet. Zudem habe man bei einem Elternabend das Gespräch mit den Müttern und Vätern gesucht, andere Eltern hätten den Verdacht gegen den Mitarbeiter aber nicht bestätigt. „Die abschließende Bewertung steht noch aus“, so das Bildungsdezernat. „Der Träger befindet sich derzeit in stetigem, engen Austausch sowohl mit dem Stadtschulamt als auch mit den Ermittlungsbehörden.“

Das Bildungsdezernat will sich am Dienstag noch einmal im Detail zu den Fällen äußern.