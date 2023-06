Frankfurter Kämmerer verteidigt Einschnitte

Von: Georg Leppert

Bastian Bergerhoff hat ein umstrittenes Haushaltssicherungskonzept auf den Weg gebracht.

Höhere Eintritte in den Zoo und in Museen sind notwendig, sagt Bastian Bergerhoff. Die Opposition erwidert: Die Sparpolitik trifft vor allem ärmere Menschen.

Kämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne) hat die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Einschnitte verteidigt. „Ich verantworte die Maßnahmen guten Gewissens“, sagte Bergerhoff am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss der Stadtverordneten. Gebühren und Eintrittspreise zu erhöhen, bereite ihm keine Freude, sei aber notwendig, um zu einem genehmigungsfähigen Haushalt zu kommen. „Ansonsten könnten wir keinen einzigen Schulbau starten“, sagte der Kämmerer.

Der Magistrat hatte das Konzept, das die Stadtkasse bis 2026 um 116 Millionen Euro entlasten soll, am Freitag beschlossen. Die Stadtverordneten, die dem Papier im Juli zustimmen sollen, erfuhren bisher nur aus der FR, was die Regierung genau plant. Der Eintritt in den Zoo soll um vier Euro angehoben werden, auch der Besuch im Museum soll teurer werden.

Haushalt in Frankfurt: Linke sieht „dramatische Erhöhungen“

Michael Müller (Linke), sprach im Ausschuss von „dramatischen Erhöhungen“. Sie träfen Menschen, „die eh schon gebeutelt sind“. Tina Zapf-Rodriguez (Grüne) erwiderte: „Sparen macht keinen Spaß und tut immer weh.“ Sie verwies auf Angebote für Menschen mit wenig Geld.

Ursula Busch (SPD) sprach von einer „fairen Lösung innerhalb unserer Zwänge“. Sollte sich die Haushaltslage positiv entwickeln, müssten die geplanten Einschnitte nicht in Kraft treten, betonte die Sozialdemokratin.