Frankfurter Ikonenmuseum zeigt äthiopische Raritäten

Der neue Raum für die äthiopische Sammlung im Ikonenmuseum. © Christoph Boeckheler

Bilder und Kultgegenstände aus einem uralten Land kann das Ikonenmuseum im Frankfurter Deutschordenshaus jetzt zeigen – sie ergänzen die eigene Sammlung ideal

Als 1974 der äthiopische Kaiser Haile Selassie von einem Militärregime gestürzt und später ermordet wurde, endete eine lange Tradition – die äthiopischen Herrscher sahen sich selbst als Nachfahren der Königin von Saba und des biblischen Königs David, die altehrwürdige christlich-orthodoxe Kirche des Landes beruft sich auf das früheste Christentum, die ältesten religiösen Schriften sind rund 1500 Jahre alt. Äthiopien war nie eine europäische Kolonie und hat sich eine ausgeprägte Eigenständigkeit bewahrt. Was vielleicht doch etwas theoretisch klingt, führt das Frankfurter Ikonenmuseum im früheren Deutschordenshaus nun deutlich vor Augen.

Das Museum ist dank einer bedeutenden Privatsammlung, die hier als Dauerleihgabe untergekommen ist und 140 Stücke aus dem heutigen Äthiopien und Eritrea umfasst, in der Lage, seinen Bestand russischer und griechisch-byzantinischer Kirchenkunst mit den mindestens so traditionsreichen Bildwelten der äthiopisch-orthodoxen vergleichen zu können.

Alle Stücke der Sammlung seien vor dem Sturz der Monarchie direkt in Addis Abeba erworben worden, sagt Kuratorin Konstanze Runge vom Ikonenmuseum. Ansonsten ist nicht viel zu erfahren, die Leihgeber wollen anonym bleiben. In einem neu eingerichteten kleinen Raum sind nun äthiopische und eritreische Kunst, Kreuze, Altargeräte und Ikonen zu sehen, es sei eine „in Deutschland einzigartige Sammlung“, sagt Runge.

Markant sind die riesigen Augen, mit denen die Heiligen auf diesen Bildern in die Welt schauen, ihr Lächeln ist freundlich, die äthiopisch-orthodoxen Ikonen mit ihren warmen Farben Rot, Gelb und Blau wirken nahbarer als die goldglänzenden griechischen und russischen im Nachbarraum. Gemalt werden sie bis heute von Priestern und Mönchen, das Malen gilt selbst als heiliger Akt.

Besonders verehrt wird in Äthiopien auch das Kreuz, das in vielen sehr kunstvollen Beispielen aus ganz unterschiedlichen Materialien in der Sammlung vertreten ist. Kuratorin Runge berichtet von der frommen Legende, in dem Land sei das echte Kreuz Christi verborgen. „Das Fest des heiligen Kreuzes wird sehr groß gefeiert. Ich durfte es einmal in Addis Abeba erleben, das war sehr eindrucksvoll.“

Die Traditionen, die im Museum erklärt werden, sind bis heute lebendig. In Frankfurt gebe es aktuell mindestens 14 verschiedene orthodoxe Gemeinden, sagte David Dilmaghani vom Kulturdezernat bei der Vorstellung der Sammlung am Dienstag. Sie alle verbindet die Verehrung der heiligen Bilder, auch über Grenzen hinweg.

Ikonenmuseum Frankfurt, Brückenstraße 3-7, geöffnet mittwochs von 12 bis 20 Uhr, donnerstags und freitags von 12 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.