Frankfurter Gynäkologe: „Jede dritte Frau ist von Inkontinenz betroffen“

Von: Steven Micksch

Chefarzt Andrzej Kuszka in seiner Praxis am Hospital zum Heiligen Geist. © Renate Hoyer

Der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Hospital zum Heiligen Geist, Andrzej Kuszka, behandelt immer jüngere Patientinnen und weiß, dass es vielfältige Hilfen gibt.

Der Drang, auf Toilette zu müssen ist so groß, dass viele Betroffene sich gar nicht mehr trauen, das Haus längere Zeit zu verlassen – und wenn doch, dann nur mit der Absicherung, immer eine Toilette in der Nähe zu haben. Harninkontinenz bei Frauen ist weit verbreitet aber noch immer ein Tabuthema. Selbst ihren Ärztinnen und Ärzten vertrauen sich die Menschen nicht an. Die aktuell laufende Welt-Kontinenz-Woche versucht, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen.

Auch der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Hospital zum Heiligen Geist, Andrzej Kuszka, wünscht sich, dass mehr Frauen ihr Leiden den Fachleuten mitteilen. Denn die Chancen auf Besserung oder Heilung sind hoch.

Herr Kuszka, viele denken bei Inkontinenz an ein Problem, dass erst im hohen Alter kommt. Ist das richtig?

Nein, ist es nicht. Vor Jahren war das tatsächlich der Fokus, aber heute wissen wir, dass auch Frauen betroffen sind, die erst 30, 40 oder 50 Jahre alt sind. Statistisch gesehen ist jede dritte Frau von Inkontinenz betroffen.

Was versteht man unter Inkontinenz?

Der Begriff bezieht sich auf den Verlust der Kontrolle über die Blasen- oder Darmfunktion, was zu unwillkürlichem Urin- oder Stuhlabgang führen kann.

Welche Ursachen hat Inkontinenz?

Im Grunde führt eine Schwäche des Bindegewebes dazu. Diese Schwäche kann unterschiedliche Ursachen haben. Zunehmend sind es genetische Ursachen, weshalb es auch immer jüngere Frauen betrifft. Sehr häufig tritt diese Schwächung des Bindegewebes nach Geburten auf, besonders nach Spontangeburten. Aber wir haben auch Fälle, die sich rund um die Menopause entwickeln. Alle Beispiele haben gemeinsam, dass die Lebensqualität der Frauen dadurch deutlich schlechter geworden ist. Das wollen wir ändern.

Was kann man dagegen tun?

Es ist immer gut, sich ärztliche Hilfe zu holen. Viele Frauen schämen sich, reden mit niemandem über das Problem und versuchen es zu verstecken oder ziehen sich sogar ganz zurück. Ich hatte Patientinnen, die wegen der Inkontinenz ihren Job gewechselt haben. Auch die Beziehungen leiden in manchen Fällen darunter. Aber die Frauen sind nicht allein mit dem Problem, es trifft Topmodels, Leistungssportlerinnen oder auch eine alleinerziehende Busfahrerin. Aber es gibt viele moderne Therapiemöglichkeiten, die genutzt werden können.

Welche sind das?

Zunächst gibt es die konservativen Therapien. Dazu zählen die lokale Verabreichung von Östrogen bei postmenopausalen Patientinnen, Beckenbodentraining oder ein Stützpessar. Bei den minimalinvasiven Möglichkeiten hat sich die Lasertherapie bewährt. Mittels thermaler Reize wird das Collagen im Bindegewebe gestärkt. Der Laser hat unglaublich vielen Frauen geholfen. Der letzte Schritt sind dann operative Eingriffe. Dabei wird etwa ein Vaginalband unter die Harnröhre gelegt.

Woher weiß man, was die richtige Therapie ist?

Die richtige Diagnose zu stellen ist häufig ein Problem, auch bei den Ärzten. Wir müssen den Frauen genau zuhören und herausbekommen, wann und wie es zur Inkontinenz kommt. Ich versuche in einem ambulanten Setting, den Frauen zu helfen, nach Möglichkeit ohne Operation. Mit den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, können wir jeder Frau helfen.

Werden sich in Zukunft noch mehr Möglichkeiten zur Behandlung ergeben?

Ja. Derzeit laufen Studien zur Anwendung von Stammzellen. Wir wollen wegkommen von den Plastikbändern bei den operativen Eingriffen. Diese Richtung wird die Zukunft sein, auch an anderen Stellen in der Medizin.

Wir haben viel über Frauen gesprochen, aber betrifft das Problem der Inkontinenz auch Männer?

Ja, auch dort gibt es Fälle und auch hier ist es häufig ein Tabuthema. Wir wollen am Hospital zum Heiligen Geist ein zertifiziertes und interdisziplinäres Beckenbodenzentrum schaffen. Den Antrag haben wir schon gestellt. In Frankfurt ist das Thema noch nicht präsent genug. Mit unserem Zentrum wollen wir allen Betroffenen eine Anlaufstelle und Hilfe bieten.

Interview: Steven Micksch