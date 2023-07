Frankfurter Grundschulen: Sexualisierte Gewalt ansprechen

Kindesmissbrauch

Von Steven Micksch schließen

Das Theaterprojekt „Mein Körper gehört mir!“ zeigt Schülerinnen und Schülern, dass es körperliche Grenzen gibt. Sie haben ein Recht darauf Nein zu sagen und können sich anderen anvertrauen.

Ein Nachbar zeigt dem Jungen, wie man Tennis spielt. Doch dabei fasst er ihm an den Po. Was kann der Junge machen, wenn er das nicht will? Was, wenn der eigene Bruder einen ungewollt anfasst? Diesen und weiteren Fragen widmet sich das Programm „Mein Körper gehört mir!“ der Theaterpädagogischen Werkstatt (TPW) seit vielen Jahren. Erstmals war die Werkstatt nun mit ihrem Präventionstheater gegen sexualisierte Gewalt im bald zu Ende gehenden Schuljahr auch an zehn Frankfurter Grundschulen unterwegs.

Die Kriminalstatistik der Polizei in Deutschland zeigt: Im Jahr 2022 wurden rund 15 500 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch angezeigt. Das Dunkelfeld sei aber um ein Vielfaches größer. Es brauche mehr Aufklärungsarbeit – auch bei Kindern, Eltern und Lehrkräften. Das Theaterprojekt aus Osnabrück nimmt alle drei Gruppen in den Fokus. Im Vorfeld werden die Lehrerinnen und Lehrer geschult, es gibt einen Elternabend und für die Kinder ein dreiteiliges Theaterprogramm.

Bei diesem kommen zwei Schauspieler:innen an drei Tagen in die Klassen 3 und 4. Je 45 Minuten Zeit nehmen sie sich für jeden Programmteil. „Es werden Szenen aus dem Kinderalltag aufgeführt“, berichtet Sarah Rose, Teamleiterin bei der TPW, während der Pressekonferenz in der August-Jaspert-Schule in Bonames. Dort und an der Niddaschule, der August-Gräser-Schule, der Friedrich-Lübbecke-Schule, der Viktoria-Luise-Schule, der Liebfrauenschule, der Theobald-Ziegler-Schule, der Henri-Dunant-Schule, der Berthold-Otto-Schule und der Römerstadtschule wurde das Stück gezeigt.

Neben den Szenen gibt es viele Frage- und Gesprächsrunden mit den Kindern. Auch im Unterricht wird das Gesehene aufgearbeitet. Man wolle mit dem Projekt die Kinder für sexuelle Übergriffe sensibilisieren. Man wolle zeigen, dass es in Ordnung ist, Nein zu sagen, wenn man etwas nicht möchte. Und man wolle Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Dabei arbeitet man in Frankfurt mit dem „Netzwerk gegen Gewalt“, dem Staatlichen Schulamt und der Fachberatungsstelle FeM Mädchenhaus gegen sexualisierte Gewalt zusammen.

Am Ende sollen die Kinder wissen, dass sie sich an Vertrauenspersonen wenden können oder auch an die Nummer gegen Kummer.

Neben der Präventionsarbeit offenbart das Theaterprogramm immer wieder auch bestehende Übergriffe. An der August-Jaspert-Schule sagte zum Beispiel ein Junge, dass er es nicht möge, wenn sein Vater ihn schlage. Solche Zufallsfunde sind aber nicht das Hauptziel. Viel mehr sollen die Kinder verstehen, dass sexualisierte Gewalt verboten ist, dass sie Hilfe bekommen und das es keinesfalls ihre Schuld ist, wenn jemand ihnen so etwas antut.

Finanziell ermöglicht wurde das Projekt durch die Stiftung der Frankfurter Sparkasse 1822 und die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, die insgesamt 25 000 Euro dafür geben. Eine zweite Runde für das kommende Schuljahr ist bereits finanziell zugesichert. Dann sollen zehn weitere Frankfurter Schulen das Präventionstheater erleben können. Weitere Förderer wären gern gesehen.