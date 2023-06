Frankfurter Grüne: Zweikampf unter Männern

Von: Georg Leppert

Die Grünen sind stärkste Kraft im Stadtparlament. © Rolf Oeser

Die Frankfurter Grünen wählen ihren Vorstand. Zumindest ein Posten wird neu besetzt.

Vieles spricht dafür, dass Julia Frank am Samstag einen vergleichsweise entspannten Mittag erlebt. Anders als bei ihrer ersten Wahl zur Sprecherin der Frankfurter Grünen hat die 47 Jahre alte Konzertmanagerin, die seit 2021 auch in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, bei der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Gallus keine Gegenkandidatin. Zumindest hat sich noch keine Frau gemeldet, die ihren Job haben will. Das kann sich ändern. Theoretisch könnte auch Minuten vor dem ersten Wahlgang jemand Interesse anmelden. Das ist bei den Frankfurter Grünen zwar auch schon vorgekommen. Zu erwarten ist es indes nicht.

Dabei hat sich Frank in den vergangenen zwei Jahren nicht nur Freund:innen gemacht. Vor allem rund um die OB-Wahl geriet sie in den Fokus. Frank setzte sich mit ihrer Idee einer Findungskommission durch, die dann prompt Manuela Rottmann als Kandidatin vorschlug – und nicht Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg oder Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner.

Der Rest der Geschichte ist bekannt: Rottmann schied im ersten Wahlgang aus. Doch die Aufarbeitung dieser Wahl ist für die Grünen abgeschlossen. Unter Frank wuchs die Zahl der Mitglieder auf 1800. Zudem kann sich die einstige Vorsitzende des Stadtelternbeirats zugute halten, dass die Grünen ihre Rolle als stärkste Kraft in Frankfurt gefunden haben – was nicht zuletzt im Stadtparlament deutlich wird.

Spannung verspricht die Wahl des männlichen Vorstands. Amtsinhaber Götz von Stumpfeldt will aus persönlichen Gründen nur noch Beisitzer werden.

Zur Wahl stehen – Stand jetzt – Thomas Schlimme und Burkhard Schwetje. Ein Favorit ist schwer auszumachen. Schwetje ist erst seit acht Jahren Mitglied der Grünen. Er wirkte oft erfolgreich im Hintergrund und trieb etwa die Aufarbeitung der OB-Wahl voran. Thomas Schlimme ist seit mehr als drei Jahrzehnten für die Grünen aktiv, als Ortsbeirat und auch als Stadtverordneter. Er steht für klassische Öko-Politik und ist sicher bekannter als Schwetje. Allerdings könnte es die grüne Basis auch problematisch finden, dass bei einer Wahl von Schlimme beide Sprecher:innen im Stadtparlament säßen.

Burkhard Schwetje. © Grüne Frankfurt

Thomas Schlimme. © Grüne Frankfurt