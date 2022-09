Frankfurter Grüne stellen sich auf

Von: Georg Leppert

Teilen

Wer folgt auf Peter Feldmann? Die Frankfurter Grünen wollen eine Findungskommission einsetzen, die eine Kandidatin oder einen Kandidaten sucht.

In diesen Tagen werden eine Menge Namen gehandelt bei den Grünen. Wer tritt für die Partei, die zuletzt regelmäßig die Wahlen in Frankfurt gewonnen hat, bei der OB-Wahl an. Gehandelt werden Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg, Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner, Kämmerer Bastian Bergerhoff, Bundesvorsitzender Omid Nouripour und nun auch Manuela Rottmann, die von 2006 bis 2012 Umweltdezernentin war und mittlerweile im Bundestag sitzt.

Dabei steht noch gar nicht fest, wann ein neues Stadtoberhaupt gewählt wird. Sollte Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) am 6. November abgewählt werden, stünde die OB-Wahl im Frühling 2023 an – ansonsten ein Jahr später.

Wie der Kandidat oder die Kandidatin gefunden wird, darüber wollen die Grünen am heutigen Freitag bei einer Mitgliederversammlung beraten. Geplant ist eine Findungskommission, der neben Parteichefin Julia Frank Vertreterinnen aus Magistrat (Anna Grundel), Fraktion (Martina Düwel) und Grüne Jugend (Leah Luwisch) sowie drei Mitglieder der Basis angehören sollen. Die Gruppe soll in den nächsten Wochen die Gespräche mit Kandidat:innen führen und dann einen Favoriten oder eine Favoritin benennen.