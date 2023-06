Frankfurter Grüne-Soße-Festspiele eröffnet

Von: Thomas Stillbauer

Auch koreanisches Essen passt zur Grünen Soße. Blick aufs Festspielegelände. © Peter Jülich

Gelungener Start mit viel Musik auf dem Roßmarkt – jetzt muss das Publikum strömen, damit die Finanzierung klappt.

Timing ist alles. Während am Donnerstagabend der Sturm über ausgewählte hessische Gebiete hinwegtobte und beispielsweise auch das Stoffel-Festival bei seinem Start im Günthersburgpark bedrohte, herrschte auf dem Roßmarkt noch die – hier rein sprichwörtliche – Ruhe vor dem Sturm. Da half der Starttermin am Freitag. „Aber der Schirm“, sagt Maja Wolff und deutet auf das monumentale Dach über dem Herzen des Spektakels, „hält Unwetter aus.“

Am Freitag ein anderes Bild: Die Grüne-Soße-Festspiele haben für ihren Auftakt leichten Wind und wolkigen Himmel. Und eine Kleinbühne am Marktplatz, die der Festivalgründerin Wolff nicht bis ins Detail gefällt. Die weißen Flächen im Hintergrund sollen weg. Aber wie? Mit einem Anruf bei Jan Christian Pohl, seines Zeichens Künstler, Radfahrer und schnell wie der Wind. Binnen kurzer Zeit ist die Bühne mit Farbsprühdosen in ein Kunstwerk verwandelt, und René Moreno, erster Interpret der Grüne-Soße-Festspiele 2023, kann mit seiner Band loslegen: „Guantanemera!“

An den Tischen hat am Mittag längst Publikum Platz genommen, den ersten Festival-Apfelwein vor sich und Leckeres von den Marktständen. Da ist etwa die Gärtnerei Scondo und reicht Bratwurst oder Schnitzel über den Tresen – natürlich mit Grüner Soße. „Oder klassisch mit Ei“, sagt Daniel Scondo. „Wir sind alle glücklich, dass wir wieder hier sein können.“

Zwei Stände weiter gibt’s am Stand der „Gangnam Kitchen“ koreanisches Essen mit – woher wussten Sie das? – Grüner Soße. „Sie passt sehr gut zu gebratenem Hähnchen und frittiertem Blumenkohl“, sagt Amy Kim. Die Grüne Soße hat sie von der „Atschel“ in Sachsenhausen. Als Nachtisch ein Eis, natürlich Grüne-Soße-Geschmack, selbstgemacht aus den sieben Kräutern, Joghurt und etwas Senf, sagt Francesco vom Offenbacher Eiscafé TriAngolo: „Kommt super an.“

So wie die Musik von René Moreno. Es war bis vor wenigen Wochen gar nicht so sicher, dass es nach 2021 und 2022 auch in diesem Jahr Grüne-Soße-Festspiele geben würde an dem Ort, der zuvor viele Jahre lang Standort eines Zeltfestivals zu Ehren der sieben Kräuter war. Corona zwang Maja Wolff und Co-Veranstalter Torsten Müller zum Umdenken, zum Wechsel ins Freie – und auf ein schwieriges Terrain. Denn früher verkauften sie Eintrittskarten fürs Zelt und konnten planen; jetzt, bei freiem Eintritt, sind sie auf Zuschüsse und die Spendierlaune des Publikums angewiesen. Ob das ausreicht, die etwa 600 000 Euro wieder hereinzuholen, die die Festspiele mit ihrem grandiosen Bühnenbild, der regenbogenbunten Klimawand, unterm großen Schirm verschlingen?

Wolff ist nicht sicher, ob sie am Ende drauflegen wird. Ohnehin sagt sie: „Das Ganze geht nur, weil unsere gesamte Truppe, all die jungen Helfer, weil alle sagen: Das ist so eine wunderschöne Veranstaltung, wir machen das gerne mit euch.“ Ein wenig mehr und vor allem früheren Rückhalt seitens der Stadt – sprich: Geld – hätte sie sich schon gewünscht, lässt Wolff durchblicken, auch wenn sie es so explizit nicht sagt. Und angesprochen auf die Diskrepanz zwischen 600 000 Euro für drei Wochen Kultur für alle und mehr als einer Million für einen Empfang der Eintracht-Fußballer nach dem Pokalfinale, der dann mangels Pokal gar nicht stattfand, zuckt sie nur mit den Schultern.

Sie sei dankbar, dass Stadt und Land Geld geben, sagt Wolff. „Aber das System kommt an seine Grenzen.“ Künstlerinnen und Künstler klagten nach dem Auslaufen der Corona-Hilfen darüber, dass es sich finanziell kaum noch lohne aufzutreten. Wolff würde sich freuen, sagt sie, wenn die Stadt am Ende einmal sagte: „Tolle Werbung für Frankfurt, super Programm, das fördern wir weiter, was machen wir als nächstes?“

Der Festspielstimmung soll das keinen Abbruch tun. Am Freitagabend legt sich das Landesjugendjazzorchester ins Zeug, dass die City wackelt. „Wir sind hier, wir sind laut“, sagt das Festspieleteam. Jetzt muss nur noch das Publikum kommen und etwas dalassen. Bei den Gratiskonzerten wird gesammelt: stilecht in Sektkühlern.

Das Programm für die drei Wochen: www.gruene-sosse-festspiele.de