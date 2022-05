Frankfurter Grüne kritisieren Peter Feldmann scharf

Von: Georg Leppert

Tina Zapf ist Fraktionschefin der Grünen im Römer © Peter Jülich

Die Fraktion der Grünen im Römer findet, der Oberbürgermeister nehme viel zu viele öffentliche Auftritte wahr. Wegen der Anklage gegen ihn wollte sich Feldmann eigentlich zurückhalten.

Die Grünen im Römer kritisieren Oberbürgermeister Peter Feldmann. Der SPD-Politiker, den die Staatsanwaltschaft wegen Korruption angeklagt hat, nehme öffentliche Termine mitnichten „mit Augenmaß“ wahr, wie Feldmann angekündigt hatte. Die Fraktionsvorsitzenden Tina Zapf-Rodríguez und Dimitrios Bakakis erinnerten an „publikums- und pressewirksame Termine wie die Eröffnung der Dippemess und des Momem sowie den Empfang der Frankfurter Löwen und andere Auftritte im Römer und in der Paulskirche“.

Zudem verweisen die Grünen auf den Durchsuchungsbeschluss, mit dem die Staatsanwaltschaft vor wenigen Tagen in Feldmanns Büro vorstellig wurde: „Das Verhalten des Oberbürgermeisters schadet der Stadt Frankfurt und dem Ansehen des Amtes erheblich.“ Feldmanns Sprecher, Olaf Schiel, wollte die Kritik nicht kommentieren.

Shantel kritisiert Feldmann

Außerdem greifen die Grünen die Vorwürfe des Musikers Shantel auf. Der hatte in der „FAZ“ erklärt, er sei von der Stadt eingeladen worden, beim Deutsch-Israelischen Freundschaftstag am 19. Mai aufzutreten. Nun sei er ausgeladen worden. Als Grund vermutet Shantel eine „Retourkutsche“ von Feldmann, der er etwa wegen seines Verhaltens in der AWO-Affäre kritisiert hatte. „Das wäre ein beispielloser Vorgang der politischen Instrumentalisierung eines künstlerischen Beitrages für eine wichtige Veranstaltung der Stadt Frankfurt“, sagte der kulturpolitische Sprecher der Grünen im Römer, Uwe Paulsen.

Tarkan Akman, Leiter des städtischen Hauptamts, wies diese Darstellung zurück. Es habe keinen Vertrag zwischen der Stadt und Shantel gegeben. Man habe sich schlicht nicht über dessen Honorar einigen können.