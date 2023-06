Frankfurter Grüne: „Fehler einzugestehen, ist Teil unserer Kultur“

Von: Georg Leppert

Julia Frank und Burkhard Schwetje sind für zwei Jahre gewählt. © Monika Müller

Die Vorsitzenden der Frankfurter Grünen Julia Frank und Burkhard Schwetje sprechen im FR-Interview über die Vergabe der Paulskirche an Burschenschaften, den nicht zu haltenden Zeitplan bei den Bühnen und die Stimmung in der Koalition.

Herr Schwetje, wie wollen Sie als neuer Sprecher der Frankfurter Grünen den Kreisverband voranbringen?

Schwetje: Wir müssen in der Stadt sehr präsent sein. Das heißt, wir sollten mehr Veranstaltungen machen und auch mehr mit Institutionen reden. Und natürlich mit der Presse. Dabei geht es auch darum, deutlich zu machen, wenn wir als Partei mal nicht die Meinung der Koalition teilen. Ich bin kein Krawallmacher, aber wir sollten uns schon positionieren.

Fehlte es den Grünen zuletzt an Sichtbarkeit in der Stadt?

Schwetje: Ein wenig. Unsere Fraktion macht im Römer tolle Arbeit. Aber nicht alles, was im Römer geschieht, wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen.

Frank: Es geht dabei auch um Kommunikation. Nehmen Sie das Thema Verkehrspolitik. Wir reagieren zu sehr auf Vorwürfe der Opposition statt etwa beim Oeder Weg offensiv zu sagen, was wir Tolles geschafft haben.

Frau Frank, Sie wurden beim Parteitag mit 75 Prozent gewählt, hatten aber keine Gegenkandidatin. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

Frank: Ja. Ich weiß, dass ich als Sprecherin auch mal Entscheidungen treffe, die nicht jedem und jeder Gefallen. Von denen werde ich dann nicht gewählt. Damit kann ich leben.

Zum Beispiel Entscheidungen wie die Einrichtung einer Findungskommission bei der Suche nach einer Kandidatin für die OB-Wahl?

Frank: Zum Beispiel. Aber die Findungskommission haben wir mit großer Mehrheit beschlossen. Und Manuela Rottmann wurde mit ebenso großer Mehrheit gewählt. Letztlich ist es nur eine kleine Gruppe, die damit unzufrieden war.

Im kommenden Jahr endet die Amtszeit von Umweltdezernentin Rosemarie Heilig. Wäre es eine Option, für die Nachfolge wieder eine Findungskommission einzusetzen?

Frank: Durchaus.

In der Römer-Koalition gibt es oft Reibereien. Wenn Sie nach Berlin schauen, wo sich Grüne und FDP ständig aneinander abarbeiten – denken Sie dann manchmal: Das ist ja wie bei uns?

Frank: Nein. Es gibt zwar auch bei uns Momente, in denen es knirscht. Aber wir haben einen Koalitionsvertrag. An den hält sich auch die FDP. Darauf kommt es an, Sticheleien auf Social Media sind dann nicht wichtig.

Schwetje: Die FDP will im Bund Regierung und Opposition gleichzeitig sein. Das ist in Frankfurt anders.

Zur Person Die Frankfurter Grünen haben ihren Vorstand neu aufgestellt. Julia Frank, Tourneeplanerin bei einer Konzertagentur und Stadtverordnete, bleibt Sprecherin. An ihrer Seite steht fortan Burkhard Schwetje, IT-Spezialist und seit 2015 Mitglied der Grünen.

Nach der Abwahl von Peter Feldmann haben die Parteien gesagt, dass nun endlich wieder inhaltlich gearbeitet werden könne. Tatsächlich gab es erst einmal einen zermürbenden OB-Wahlkampf, jetzt ist bald Sommerpause, dann beginnt der Landtagwahlkampf ...

Frank: Das ist richtig. Aber es ist ja nicht so, als würden wir im Römer nichts tun. Wir reden über den Kulturcampus oder die Europäische Schule und auch über den Standort für die Bühnen. Da wird nach der Sommerpause eine Entscheidung fallen.

Der Zeitplan von Kulturdezernentin Ina Hartwig sah aber eine Entscheidung vor der Sommerpause vor.

Frank: Das ist nicht zu halten. Was auch daran liegt, dass Ina Hartwig und die SPD-Fraktion mit einer klaren Präferenz für einen Standort ( die sog. Spiegellösung, Anm.d. Red. ) in die Diskussion gehen. . Mike Josef wünscht sich als Oberbürgermeister eine breite Diskussion über alle Varianten. Er will auch die Opposition einbinden, was ich richtig finde. Aber dann ist es unglücklich, wenn sich die Kulturdezernentin vorher festlegt.

Sie haben vorhin den Oeder Weg angesprochen. Die Grünen werden gerade für ihre Verkehrspolitik sehr regelmäßig und sehr lautstark kritisiert - und rutschen in Umfragen ab. Wie lange halten Sie das durch?

Schwetje: Wir müssen deutlich machen, dass es längst nicht nur die Kritiker:innen gibt.

Frank: Das sind einige wenige, die die CDU vorschickt.

Schwetje: Die Stadtteilgruppe im Nordend hat das vor einiger Zeit gut gemacht. Die hat zu einer Diskussion über den Oeder Weg auch mal die Befürworter:innen des Umbaus mitgebracht. Das waren dann durchaus viele.

Frank: Und was sollen wir anders machen? Wir können mit unserer Politik nicht einfach aufhören. Der Klimawandel verschwindet ja nicht.

Zuletzt gab es auch bei den Grünen Empörung über das geplante Treffen von Burschenschaften in der Paulskirche. Stoßen Sie bei solchen Veranstaltungen als Kommunalpolitik an Ihre Grenzen?

Schwetje: Dass die Burschenschaften und der CDA, die heute ein autoritäres und antidemokratisches Gedankengut pflegen, die Paulskirche als Symbolort der Demokratie und der Bürger:innenrechte nutzen, ist unserer Meinung nach ein schwerwiegender Fehler. Wer im Römer diesen Fehler gemacht hat, wäre gut beraten, dazu zu stehen. Fehler einzugestehen, ist ein wichtiger Teil der grünen politischen Kultur.

Meinen Sie Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg von den Grünen, die jetzt erklärt hat, dass sie für die Vergabe nicht verantwortlich war und der Magistrat einem Vorschlag des Oberbürgermeisters gefolgt ist?

Frank: Wir nennen keine Namen. Klar ist aber, dass Mike Josef für diese Situation nicht verantwortlich ist.