Frankfurter Goethe-Uni unterstützt bei Identifizierung von Toten in Mexiko

Von: Kathrin Rosendorff

Universitätspräsident Enrico Schleiff, Marcel Verhoff, Direktor des Instituts der Rechtsmedizin und Christoph Birngruber (Rechtsmedizin) freuen sich über die Kooperation. © christoph boeckheler*

Die Frankfurter Goethe-Universität schließt gemeiname Kooperationsvereinbarung mit Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) für das Projekt „Identifizierungen in Mexiko“. In Mexiko gibt es über 50 000 nicht identifizierte Verstorbene.

Mehr als 110 000 Menschen gelten in Mexiko offiziell als verschwunden, gleichzeitig gibt es über 50 000 nicht identifizierte Verstorbene, die in Massengräbern oder in den Instituten der Rechtsmedizin liegen. „Täglich kommen verzweifelte Familienangehörige und fragen Dinge wie: ‚Mein Bruder ist verschwunden. Er ist so und so groß. Ist seine Leiche vielleicht hier?‘“ Das erzählt Christoph Birngruber, Mitarbeiter am Institut für Rechtsmedizin der Frankfurter Goethe-Universität.

Mit zwei Kolleginnen der Rechtsmedizin war er bereits mehrmals vor Ort im Instituto Jalisciense de Ciencias Forensesin in Guadalajara, um die mexikanische Regierung und die Kolleg:innen vor Ort dabei zu unterstützten, Verstorbene zu identifizieren.

„Die Angehörigen der Verschwundenen haben es verdient, endlich Gewissheit zu erlangen. Und den Verstorbenen soll ihre Identität und damit ihre Würde wiedergegeben werden“, sagt der Präsident der Goethe-Universität, Enrico Schleiff, am Montag, kurz bevor er die Kooperationsvereinbarung mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) für das Projekt „Identifizierungen in Mexiko“ unterzeichnet. Mit der Kooperationsvereinbarung soll die bisherige Arbeit der Rechtsmedizin in Mexiko fortgesetzt werden. Es sei eine Zusammenarbeit mit mexikanischen Instituten und Universitäten, Gerichtsmediziner:innen und Forensiker:innen.

Das zweijährige Projekt werde mit vier Millionen Euro unter anderem vom Auswärtigem Amt finanziert, sagt Maximilian Murck, Leiter des UNFPA-Projekts, der in Mexiko lebt und arbeitet. Es ginge nicht darum, die mexikanischen Rechtsmediziner:innen mit dem Zeigefinger zu belehren, sondern darum, pragmatische Lösungsansätze zu finden für eine schnellere Identifizierung. „Jeden Tag kommen mehr Tote hinzu, im Schnitt werden pro Tag 80 Menschen in Mexiko ermordet.“ Eine Herausforderung sei, dass es bislang keine zentrale DNA-Datenbank und keinen automatisierten Abgleich von Fingerabdrücken gebe, dies werde nun aufgebaut.

„Wenn beispielsweise eine Leiche in Mexiko-Stadt gefunden wird, die Person aber aus Cancún stammt, ist die Identifizierung schwierig“, sagt Murck. Eine Hilfe sei der Abgleich von Fingerabdrücken: Seit 2008 müssten alle Menschen, die in Mexiko wählen gehen wollen, zuerst ihre Fingerabdrücke (alle zehn) hinterlegen. „Wir hatten dadurch 2800 positive Matches im letzten Jahr. 80 Tote konnten wir allein im Bundesstaat Tamaulipas in diesem Jahr anhand des Abgleichs von Fingerabdrücken identifizieren und diese an die Familienangehörigen würdevoll übergeben.“

Unter Leitung der nationalen mexikanischen Suchkommission wird dieser Abgleich nun in allen 32 Bundesstaaten eingeführt. Weitere Identifizierungsmethoden seien DNA-Analysen von Familienangehörigen und Verstorbenen sowie die Analyse von Tätowierungen. „Etwa 50 Prozent der unidentifizierten Leichen in Guadalajara waren tätowiert“, erzählt Birngruber.

Voraussichtlich in diesem Herbst wird er mit seinen Kolleginnen wieder von Frankfurt nach Mexiko reisen. Wo in Mexiko das sein wird, sei noch unklar. „Wir gehen dahin, wo der Bedarf am größten ist“, sagt Birngruber.