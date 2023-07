Frankfurter Goethe-Uni: Preis für exzellente Lehre verliehen

Von: George Grodensky

Teilen

Die Geehrten in der ersten Reihe (v.l.): Puria Parvini, David Käbisch und Bianca Bertulat. Boeckheler © Christoph Boeckheler

Die Goethe-Uni und die Stiftung der Frankfurter Sparkasse haben ihren Preis für exzellente Lehre verliehen. Den ersten Platz belegt ein leitender Oberarzt.

Das Improtheater „Der Fuchs“ hat am Dienstagabend an der Goethe-Uni einen Eindruck davon vermittelt, was gute Lehre an einer Hochschule leisten muss: Inhalte und Adressaten ernst nehmen. Wenn das gilt, dann darf es auch mal launig zugehen, verwegen gar. Da dürfen Schnatterblumen blühen und ein Prof zu seinen Schützlingen sagen: „Hirn einschalten!“

Natürlich ist das Theater, ein Rahmenprogramm. Das eigentlich Wichtige: Die Goethe-Universität und die Stiftung der Frankfurter Sparkasse haben am Dienstag wieder gemeinsam ihren Preis für exzellente Lehre verliehen. Den mit 15 000 Euro dotierten ersten Platz belegt dabei Puria Parvini, leitender Oberarzt an der Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie der Goethe-Uni. Der zweite Preis (10 000 Euro) geht an Bianca Bertulat, Koordinatorin des Goethe-Orientierungsstudiums Natur- und Lebenswissenschaften. Auf dem dritten Platz erhält der Religionspädagoge David Käbisch immerhin noch 5000 Euro.

Seit 22 Jahren vergeben Hochschule und Bankstiftung bereits ihre Auszeichnung an Lehrende. Die Studierenden nominieren die Kandidatinnen und Kandidaten, eine Kommission entscheidet, wer gewinnt. Der Preis soll das Bewusstsein schärfen für die Bedeutung innovativer Hochschullehre und das Engagement herausragender Lehrender. Und helfen, den Unternehmen in der Region qualifizierte Nachwuchskräfte zu bescheren, sagt Ingo Wiedemeier, Vorstand der 1822-Stiftung. Schließlich stünden die vor Herausforderungen, wie der Digitalisierung oder dem demografischen Wandel.

Christiane Thompson, als Vizepräsidentin der Uni für Lehre zuständig, erinnert derweil an Albert Einstein. Der habe Studierende gemahnt, nicht nur in Kategorien wie Pflicht oder Pensum zu denken. Sondern für sich selbst und die Gemeinschaft auf Exploration zu gehen, getrieben von der Freude am Wissen. Das geht halt besser mit exzellenten Lehrkräften. Die sich und Studierende in einen Flow bringen würden, wie das Moderatorenduo sagt.

Oder, wie Laudatorin Judith Vater findet: Es gehe nicht nur darum, Studierenden einen guten Abschluss zu ermöglichen. Sondern darum, ihnen Begeisterung fürs Fach mitzugeben, die sie über die Uni hinaus durchs Leben trägt. Mit Schnatterblume oder auch einem Gänsebein.