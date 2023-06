Frankfurter Gesamtschulen: Lehrkräfte am Limit

Von: Sandra Busch

Wenn das WLAN in der Schule ausfällt, dann kümmern sich Lehrkräfte um das Problem. michael Schick © Michael Schick

Die Gesamtschulen beklagen Überlastung. Es mangelt an Lehrkräften, die Arbeitsbedingungen sind schlecht. Es ist nicht der erste Hilferuf der Gesamtschulen.

Pandemie und Lehrkräftemangel, eine überbordende Bürokratie, Inklusion, Integration, keine Ressourcen, marode Schulgebäude – die Lehrkräfte an den Frankfurter Gesamtschulen sind am Limit. „Es gibt eine Anhäufung von Aufgaben, die es uns kaum mehr ermöglichen, unserem Bildungsauftrag nachzukommen“, sagt Johannes Wilhelm, Personalrat an der IGS Nordend. „Wir drohen ständig, an dem Auftrag zu scheitern.“

Deshalb schlagen die Lehrkräfte der Gesamtschulen Alarm. Sie fühlen sich überlastet und zeigen das dem Kultusministerium an. Mit Überlastungsanzeigen weisen die Personalräte ihren Arbeitgeber darauf hin, dass ihre Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gefährdet sind. „Wir wollen gute Arbeit machen, aber wir brauchen auch die Bedingungen dafür“, sagt Kai Schwarz, Personalrat an der Otto-Hahn-Schule.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gesamtschulen Überlastungsanzeigen gestellt haben. Bereits vor der Corona-Pandemie gab es sie. „Es ist daraufhin auch ein Arbeitsprozess in Gang gekommen“, sagt Meike Bär von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Frankfurt. Arbeitsgruppen mit Kultusministerium, Staatlichem Schulamt und der Stadt wurden gebildet. Sie sollten an der Beseitigung der Belastung arbeiten. Doch dann kam Corona, „alles wurde abgebrochen“, sagt Bär. „Nun sind wir so weit wie vor der Pandemie.“

Ein großes Problem ist der Mangel an Lehrkräften. „Das belastet uns“, sagt Christian Dirksen von der IGS Herder. Wenn Lehrkräfte etwa wegen Krankheit ausfielen, dann gebe es keine Vertretungskräfte. „Der Markt ist leer gefegt.“ Auffangen müssten es die Lehrkräfte, die da sind. Dann werden Klassen etwa parallel betreut. Zwar gibt es eine 104-prozentige Lehrerzuweisung an den Schulen, „aber bis zu acht Prozent sind immer nicht da“, sagt Bär. Deshalb fordern die Personalräte auch eine 110-prozentige Lehrerversorgung an Schulen. „Nur wenn 100 Prozent da sind, kann auch 100 Prozent versorgt werden“, sagt Bär.

Besonders fehlt es auch an der Ressource Förderlehrkraft. „Wir haben sehr heterogene Klassen“, erzählt Imke Wetzel von der Ernst-Reuter-Schule II. Förderschüler:innen, aber auch Schüler:innen aus dem Bereich „vorbeugende Maßnahmen. Die brauchen zusätzliche Unterstützung beim Lernen.“ Dann gibt es Kinder aus dem Autismusspektrum und Schüler:innen mit Verhaltensschwierigkeiten, „für die wir viel Zeit brauchen. Aber wir bekommen keine zusätzlichen Stunden dafür“, sagt Wetzel.

Und infolge der Pandemie gebe es zunehmend Schüler:innen mit psychischen Auffälligkeiten „und wir haben ein ganz großes Problem mit Schulabsentismus“. Hinzu kommen geflüchtete Kinder, die in den Unterricht integriert werden müssen. „Das alles läuft nicht automatisch“, sagt Wetzel. „Der Wille ist bei uns da, aber die Zeit nicht.“

Und Zeit brauchen Lehrkräfte noch für ganz andere Dinge. Etwa für die Ausstattung. Kopierer, Smartboards, Laptops „müssen verlässlich zur Verfügung stehen“, sagt Schwarz. Das heißt: Auch vernünftig gewartet werden. „Es gibt aber niemanden, der sich darum kümmert.“ Wenn Tablets, Drucker, WLAN oder Kopierer nicht funktionieren, „verbringen wir Zeit damit, das zu reparieren“, sagt Schwarz. Lehrkräfte besorgten dann etwa ein Kabel, weil es sonst vier Monate dauere. „Das hält uns von unserer Arbeit ab, für die wir ausgebildet sind.“

Bisher haben acht von den insgesamt 19 integrierten und kooperativen Gesamtschulen in Frankfurt eine Überlastungsanzeige zu Papier gebracht. Die anderen sind noch dabei. „Die sind zu überlastet, um die Belastung zu dokumentieren“, erklärt Bär. „Denn das ist viel Arbeit.“