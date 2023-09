Frankfurter Gemüseheldinnen für Preis nominiert

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Gemüseheldinnen und -helden 2021 in einer ihrer Permakulturinseln auf dem Uni-Campus. © Renate Hoyer

Slow Food prämiert den Einsatz für Nachhaltigkeitsbildung. Die Entscheidung fällt an diesem Dienstag.

Sie haben in Frankfurt eine Bewegung gegründet, die noch viel schneller wächst als ein Bund Radieschen: die Gemüseheldinnen. Jetzt ist der Verein, den Laura Setzer und Juliane Ranck 2019 ins Leben riefen, für den Ursula-Hudson-Preis nominiert, der an diesem Dienstag in Berlin verliehen wird.

Es handelt sich um den Bildungspreis des Vereins Slow Food Deutschland, gewidmet Menschen und Initiativen, die sich für die Ernährungswende einsetzen. Das tun die Gemüseheldinnen: Sie haben dem gemeinschaftlichen Gärtnern und dem Einsatz für eine blühende Stadtlandschaft ein junges, frisches Gesicht gegeben. 19 Gärten bewirtschaften sie inzwischen und haben so viel Zulauf, dass sie zeitweise bremsen mussten, weil sie nicht hinterherkommen. Bei der Stadt ist Hilfe für Personalstellen zur Organisation beantragt, um das Bewusstsein für frische Lebensmittel, mehr Bewusstsein für Naherholungsorte und soziales Miteinander in den Quartieren zu stärken.

Weitere Nominierte sind Annemarie Volling vom Netzwerk gentechnikfreie Land- und Lebensmittelwirtschaft, das Waldgartenprojekt Berlin/Brandenburg und Thomas Voß von den LWL-Kliniken Münster, der sich für nachhaltig-regionales Klinikessen einsetzt. Eine Keynote hält Katharina van Bronswijk, Sprecherin von „Psychologists for Future“ und Autorin von „Klima im Kopf“. Der mit 1500 Euro dotierte Preis ist nach der 2020 verstorbenen Slow-Food-Vorsitzenden benannt. ill